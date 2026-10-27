‘राम ने शर्मा को मारा’, मतदाता पर्ची में गड़बड़ियों पर यूपी के CEO ने मांगी माफी, किया एक वादा
उत्तर प्रदेश के विधान परिषद चुनाव में मतदाता पर्चियों में गड़बड़ी पाए जाने के बाद सीईओ की तरफ से किए गए ट्वीट पर विवाद हो गया। अब सीईओ यूपी के एक्स हैंडल पर माफी मांगी गई है।
उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के चुनाव में मतदाता पर्ची में गड़बड़ियों और फिर विवादित ट्वीट को लेकर यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने माफी मांगी है। CEO यूपी के आधिकारिक हैंडल से कहा गया' 'इस हैंडल के उद्धृत पोस्ट में टिप्पणियों की भाषा के स्तर और भाव और इनकी तीखी प्रकृति इस आधिकारिक हैंडल से अपेक्षित संचार की प्रकृति के अनुरूप नहीं है। पोस्ट में टिप्पणियों से उत्पन्न वास्तविक आक्रोश को अच्छी तरह से नोट किया गया है। हम इससे अचंभित और नाराज़ लोगों से ईमानदारी से माफी मांगते हैं। अब से हमारा संचार शालीन और औपचारिक होगा।'
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने क्या विवादित ट्वीट किया था
विधान परिषद की सीटों के लिए मतदान के दौरान देखा गया कि मतदाता पर्चियों पर अजीबो गरीब नाम लिखे थे। ऐसे में एक पर्ची वायरल होने लगी जिसमें मतदाता के पिता का नाम लिखा था, 'राम ने शर्मा को मारा।' इसके बाद सीईओ उत्तर प्रदेश के आधिकारिक हैंडल से कहा गया, 'हालिया विधान परिषद के चुनाव की मतदाता सूची में एक अजीबोगरीब नाम “राम ने शर्मा को मारा” भी है। कंप्यूटर/सॉफ्टवेयर जातिवादी नहीं है। हमारे द्वारा गलती किया जाना स्वीकार है लेकिन हमारे सौभाग्य से गलती होते समय भी जाति का भेदभाव नहीं हुआ है। भगवान का यह भी शुक्र है की राम ने किसी अल्पसंख्यक को नहीं मारा है। नहीं तो जातिवादी होने के साथ-साथ सांप्रदायिक होने का इल्ज़ाम भी लगता।'
आज हो रही वोटों की गिनती
उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की 11 सीटों पर मतदान करवाए गए हैं। इसमें अंग्रेजी में दर्ज नामों को हिंदी में ट्रांसलेट करने के दौरान कई गड़बड़ियां हुईं और पर्चियों पर अजीबो-गगरीब नाम छप गया। एक इसीतरह का मामला आया कि 'रामहित यादव' को ‘राम ने यादव को मारा’ लिख दिया गया। अतरौरा, बाराबंकी के रहने वाले अजय कुमार ओझा की पर्ची में पिता का नाम शिवनारायण ओझा की जगह 'टक्कर मारना' लिखा पाया गया।
उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग ने इन गलतियों को स्वीकार तो किया था लेकिन इसके बाद तंज भी कस दिया। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा था कि एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति बीजेपी के एजेंट की तरह की बातें कर रहा है। वहीं कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि सीईओ यूपी के एक्स हैंडल से जिस तरह की बातें की जा रही हैं उससे पता लगता है कि हैंडल किस तरह के लोग चला रहे हैं। अब निर्वाचन आयोग के पास विश्वसनीयता को बचाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं बचा है।
कुल 152 उम्मीदवार मैदान में
विधान परिषद की इन 11 सीट के लिए 23 अक्टूबर हुए चुनाव में 55 प्रतिशत से अधिक मतदान दर्ज किया गया है था और कुल 152 उम्मीदवार मैदान में हैं। अधिकारी ने बताया कि मतगणना लखनऊ, वाराणसी, आगरा, मेरठ, झांसी, बरेली और गोरखपुर में हो रही है और इन सात जिलों में मतगणना के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। निर्धारित केंद्रों पर निर्वाचन अधिकारियों के निर्देशन और प्रेक्षकों की निगरानी में मतों की गिनती कराई जा रही है।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
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अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें