यूपी एमएलसी चुनाव: भाजपा ने दो स्नातक और तीन शिक्षक उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान
उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव के लिए भाजपा ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। भाजपा ने दो स्नातक और तीन शिक्षक के उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है।
UP MLC Election: यूपी में 11 सीटों पर होने वाले विधान परिषद चुनाव के लिए भाजपा ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। भाजपा ने दो स्नातक और तीन शिक्षक के उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। रविवार की देर शाम भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने स्नातक और शिक्षक एमएलसी के लिए प्रस्तावित नामों पर सहमति दे दी है। एमएलसी चुनाव के लिए भाजपा के उम्मीदवारों के ऐलान के साथ ही सियासी हलचल तेज हो गई।
भाजपा ने जिन उम्मीदवारों को उतारा है उनमें लखनऊ स्नातक के लिए अवनीश कुमार सिंह, आगरा स्नातक के लिए डॉ. मानवेंद्र प्रताप सिंह शामिल हैं। इसके अलावा बरेली-मुरादाबाद शिक्षक एमएलसी के लिए डॉ. हरि सिंह ढिल्लो, लखनऊ शिक्षक के लिए उमेश द्विवेदी और मेरठ शिक्षक के लिए श्रीचंद्र शर्मा के नाम पर मुहर लगाई है। बतादें कि भाजपा ने जिन उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है उनकी क्षेत्रीय पकड़ बहुत मजबूत है। संगठनात्मक अनुभव और शिक्षकों एवं स्नातकों के बीच भी वह खासा प्रभाव रखते हैं। यूपी विधानसभा चुनाव के साथ ही भाजपा अब एमएलसी चुनाव को लेकर भी रणनीति बनाने में जुट गई है।
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लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।