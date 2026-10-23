UP MLC Election 2026 Voting Live: यूपी एमएलसी चुनाव वोटिंग जारी, बूथों पर मारपीट से लेकर फर्जीवाड़े के आरोप

यूपी एमएलसी चुनाव में मतदान के लिए लगी भीड़

UP MLC Election 2026 Voting Live: यूपी में विधान परिषद की 11 सीटों पर चुनाव को मतदान शुक्रवार को हो रहा है। खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की पांच व खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की छह सीटों पर चुनाव है। कुल 14.18 लाख मतदाता 152 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। 72 जिलों में मतदान हो रहा है। कानपुर नगर, कानपुर देहात व उन्नाव में मतदान नहीं है। शांतिपूर्ण मतदान के लिए चुनाव आयोग ने 11 प्रेक्षकों की तैनाती की है। मतदाता https://ceouttarpradesh.nic.in पर पोलिंग बूथ व क्रम संख्या जान सकेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा की ओर से मंडलायुक्तों व डीएम को निर्देश दिए हैं कि वह शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न कराएं। 1041 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 456 जोनल मजिस्ट्रेट भी तैनात किए गए हैं। मतदान सुबह 8 बजे से शुरू किया गया है। ये शाम 4 बजे तक होगा। बिहार एमएलसी चुनाव की अपडेट के लिए यहां क्लिक करें

23 Oct 2026, 11:33:32 AM IST UP MLC Election 2026 Voting Live: सुरक्षा को लेकर जिलाधिकारी सख्त UP MLC Election 2026 Voting Live: मतदान केंद्र के 200 मीटर में कई तरह के प्रतिबंध लागू हैं। इसका अनुपालन कराने के लिए जिलाधिकारियों ने अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। जिलाधिकारियों ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्याशियों के वाहनों की अनुमति निर्धारित निर्वाचन प्रक्रिया के अनुसार जारी की जाए। निर्वाचन संबंधी शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए स्थापित जिला स्तरीय कंट्रोल रूम के माध्यम से प्राप्त शिकायतों पर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। मतदान के बाद मतपेटिकाओं को सुरक्षित जमा कराया जाए।

23 Oct 2026, 11:14:55 AM IST UP MLC Election 2026 Voting Live: लीखमपुर खीरी में 7 फीसदी मतदान UP MLC Election 2026 Voting Live: लखीमपुर खीरी में सुबह 10 बजे तक मतदान- स्नातक एमएलसी 7.13 प्रतिशत शिक्षक एमएलसी 6.69 प्रतिशत

23 Oct 2026, 11:14:04 AM IST UP MLC Election 2026 Voting Live: फूलपुर में 2.85 फीसदी मतदान UP MLC Election 2026 Voting Live: इलाहाबाद-झांसी खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के विधान परिषद सदस्य (एमएलसी) चुनाव के लिए गंगापार के फूलपुर ब्लॉक स्थित खंड विकास कार्यालय में मतदाता मतदान कर रहे हैं। 10:00 बजे तक का 2.85 प्रतिशत ने मतदान किया।

23 Oct 2026, 11:12:54 AM IST UP MLC Election 2026 Voting Live: हरदोई में 4 फीसदी मतदान UP MLC Election 2026 Voting Live: हरदोई जिले में सुबह दस तक मतदान प्रतिशत- स्नातक 4.6 प्रतिशत शिक्षक 9.4 प्रतिशत

23 Oct 2026, 11:12:13 AM IST UP MLC Election 2026 Voting Live: गोरखपुर में 14 प्रतिशत, बस्ती में 23 प्रतिशत मतदान UP MLC Election 2026 Voting Live: गोरखपुर-फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन सुबह 10 बजे तक मतदान- गोरखपुर- 14.05 % देवरिया- 16.46 % बस्ती- 23.13 % कुशीनगर- 14.01 % महराजगंज- 12.32 % संतकबीरनगर- 14.48 % सिद्धार्थनगर- 15 %

23 Oct 2026, 11:11:10 AM IST UP MLC Election 2026 Voting Live: हमीरपुर में 4.49 फीसदी मतदान UP MLC Election 2026 Voting Live: विधान परिषद इलाहाबाद-झांसी खंड स्नातक निर्वाचन का मतदान शुक्रवार की सुबह आठ बजे से हमीरपुर के 18 बूथों में शुरू हो गया। सुबह 10 बजे तक 4.49 फीसदी मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस चुनाव में भाजपा-सपा प्रत्याशियों के बीच ही मुख्य मुकाबला माना जा रहा है। भाजपा से अशोक कुमार राठौर और सपा से डॉ.मान सिंह यादव चुनाव मैदान में हैं।

23 Oct 2026, 11:10:26 AM IST UP MLC Election 2026 Voting Live: महिला-पुरुष वोटरों के लिए अलग बैरिकेडिंग UP MLC Election 2026 Voting Live: विधान परिषद के स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन के लिए विभिन्न बूथ बने हैं। मतदान केंद्रों पर प्रकाश, फर्नीचर, पेयजल और शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित की गई हैं। साथ ही महिला और पुरुष मतदाताओं के लिए अलग-अलग बैरिकेडिंग, सुगम आवागमन और पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है।

23 Oct 2026, 11:03:40 AM IST UP MLC Election 2026 Voting Live: सिद्धार्थनगर में 15 फीसदी मतदान UP MLC Election 2026 Voting Live: सिद्धार्थनगर में सुबह 10 बजे तक 15 फीसदी मतदान हुआ।

23 Oct 2026, 11:03:15 AM IST UP MLC Election 2026 Voting Live: जालौन-झांसी में 7 से ज्यादा तो ललितपुर-हमीरपुर में 4 फीसदी मतदान UP MLC Election 2026 Voting Live: इलाहाबाद-झांसी खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का सुबह 10 बजे तक मतदान प्रतिशत- झांसी 7.38%

ललितपुर 4.43%

हमीरपुर 4.49%

बांदा 3.16%

जालौन- 7.50/%

23 Oct 2026, 11:01:20 AM IST UP MLC Election 2026 Voting Live: ये पहचान पत्र जरूरी UP MLC Election 2026 Voting Live: मतदान के लिए इनमें से कोई एक पहचान पत्र जरूर ले जाएं। - आधार कार्ड - ड्राइविंग लाइसेंस - पैन कार्ड - भारतीय पासपोर्ट - राज्य/केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्तानीय निकायों या अन्य निजी औद्योगिक घरानों, द्वारा अपने क्रमचारियों को जारी किए गए सेवा पहचान पत्र - सासंदों.विधायकों/पार्षदों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र - शैक्षिक संस्थाओं जिसमें संबंधित शिक्षक/स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक नियोजित हो, द्वारा जारी सेवा पहचान पत्र - विश्वविद्यालय द्वारा जारी डिग्री/डिप्लोमा का मूल प्रमाण पत्र - सक्षम अधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता संबंधी मूल प्रमाण पत्र - यूनिक डिसएबिलिटी आईडी कार्ड, सामाजिक न्याय एवह अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार

23 Oct 2026, 11:00:54 AM IST UP MLC Election 2026 Voting Live: इस तरह कर सकते हैं मतदान UP MLC Election 2026 Voting Live: मतदान करने वाला मतदाता अपना नाम सूची में देखने के बाद मतदान केंद्र पहुंचेंगा। वहां मतदान अधिकारी को अपना पहचानपत्र और वोटर लिस्ट की सूची का क्रमांक दिखाएगा। मतदान अधिकारी द्वारा उसे बैलेट पेपर दिया जाएगा। स्नातक वाले को स्तान और शिक्षक को शत्रक्षक वाला बैलेट पेपर दिया जाएगा। बैलेट पेपर पर प्रत्याशी का नाम लिखा होगा। उसकी फोटो लगी होगी। मतदाता को अपनी पसंद के प्रत्याशी के सामने बूथ पर दि‌ए गए बैंगनी रंग के पेन से वरीयता क्रम में अंक लिखना होगा। बैलेट पेपर पर प्रत्याशी के नाम के आगे सही या क्रास का चिन्ह नहीं लगाना होगा। ‌

23 Oct 2026, 10:58:47 AM IST UP MLC Election 2026 Voting Live: गाजीपुर में 11.62 फीसदी मतदान UP MLC Election 2026 Voting Live: स्नातक और शिक्षक एमएलसी चुनाव के लिए निर्धारित 19 मतदान केंद्रों पर शुक्रवार की सुबह आठ बजे से मतदान करने के लिए मतदाताओं की कतार लगी हुई है। हर बूथ पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से पुख्ता इंतजाम किया गया है। 10:30 बजे तक स्नातक के 5.48 प्रतिशत और शिक्षक के 11.62 प्रतिशत मतदाताओं ने मतदान किया है।

23 Oct 2026, 10:58:14 AM IST UP MLC Election 2026 Voting Live: सपा प्रत्याशी का कैंपस के अंदर बयान देने पर विरोध, भाजपा के एजेंटों से तीखी नोकझोंक UP MLC Election 2026 Voting Live: गोरखपुर के डीएवी डिग्री कॉलेज बूथ पर मतदान के बाद बाहर निकले सपा प्रत्याशी संजयन त्रिपाठी का भाजपा के बूथ एजेंटों ने किया विरोध। दोनों पक्षों के बीच हुई तीखी नोकझोंंक। मतदान स्थल के ठीक बाहर कैंपस के अंदर ही बयान देने और कॉलेज के मुख्य गेट के ठीक बाहर टेंट लगाने का किया विरोध।

23 Oct 2026, 10:57:37 AM IST UP MLC Election 2026 Voting Live: पीलीभीत में 11.14 फीसदी मतदान UP MLC Election 2026 Voting Live: बरेली मुरादाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन प्रक्रिया के अंतर्गत जिले में मतदान शुरू हो चुका है। पहले दो घंटे में 11.14 फीसद मतदान हो चुका है। राजनीतिक दलों के तौर पर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता व पदाधिकारियों ने बूथों से तय दूरी पर अपने बस्ते लगाए हैं। साथ ही मतदान प्रक्रिया को लेकर लोगों में उत्साह हैं।

23 Oct 2026, 10:56:59 AM IST UP MLC Election 2026 Voting Live: बदायूं में सुबह मतदान सुस्त, अब भीड़ UP MLC Election 2026 Voting Live: बरेली-मुरादाबाद खंड शिक्षक द्विवार्षिक निर्वाचन-2026 के लिए बदायूं सुबह आठ बजे से मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई है। स्नातक मतदाता इस चुनाव में मतदान कर रहे हैं।मतदान केंद्रों के बाहर भारी संख्या में पुलिस तैनात है। डीएम अवनीश राय द्वारा मतदान केंद्रों का निरीछन किया जा रहा है। सुबह में मतदाता कम संख्या में निकले, लेकिन अब संख्या बढ़ने लगी है।

23 Oct 2026, 10:55:20 AM IST UP MLC Election 2026 Voting Live: बलरामपुर में 24.46 फीसदी मतदान UP MLC Election 2026 Voting Live: विधान परिषद (एमएलसी) चुनाव को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन अलर्ट है। बलरामपुर में शुक्रवार सुबह 10 बजे तक जिले में 24.46 फीसदी मतदान हो चुका था। इस बीच पुलिस अधीक्षक मार्तण्ड प्रकाश सिंह के निर्देश पर अपर पुलिस अधीक्षक विशाल पाण्डेय ने नगर कोतवाली क्षेत्र के एमपीपी कॉलेज और श्रीदत्तगंज ब्लॉक स्थित विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

23 Oct 2026, 10:54:31 AM IST UP MLC Election 2026 Voting Live: बहराइच में सात केंद्रों पर शांतिपूर्ण मतदान UP MLC Election 2026 Voting Live: फैजाबाद-अयोध्या खंड स्नातक निर्वाचन के लिए जनपद के सातों मतदान केंद्रों पर गुरुवार को सुबह से मतदान शांतिपूर्ण ढंग से जारी है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदाता उत्साह के साथ बूथों पर पहुंच रहे हैं। जिले में कुल 1636 स्नातक मतदाता पंजीकृत हैं, जिनमें 1286 पुरुष और 350 महिला मतदाता शामिल हैं। मतदान के लिए मिहींपुरवा, नानपारा, महसी, रिसिया, सदर बहराइच, कैसरगंज और पयागपुर में केंद्र बनाए गए हैं। सबसे अधिक 464 मतदाता सदर तहसील केंद्र पर हैं।

23 Oct 2026, 10:54:05 AM IST UP MLC Election 2026 Voting Live: गोंडा में 13.83 फीसदी मतदान UP MLC Election 2026 Voting Live: गोरखपुर-फैजाबाद खण्ड शिक्षक निर्वाचन -2026 के लिए गोंडा में शुक्रवार सुबह आठ बजे से मतदान शुरू हो गया। चुनाव को सकुशल, निष्पक्ष व शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। जिले के 12 बूथों पर 2805 शिक्षक मतदाता पंजीकृत हैं। डीएम प्रियंका निरंजन ने बताया कि चुनाव को निगरानी के पांच जोनल और 12 सेक्टर मजिस्ट्रेट लगातार भ्रमण कर रहे हैं। दस बजे तक जिले में 13.83 प्रतिशत यानि 388 शिक्षक मतदान कर चुके हैं।

23 Oct 2026, 10:52:05 AM IST UP MLC Election 2026 Voting Live: पीलीभीत में 3501 मतदाता UP MLC Election 2026 Voting Live: बरेली-मुरादाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन के अंतर्गत पीलीभीत जिले में शुक्रवार को मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई। जिले में कुल 3501 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिनमें 2037 पुरुष और 1464 महिला मतदाता शामिल हैं।

23 Oct 2026, 10:50:21 AM IST UP MLC Election 2026 Voting Live: सपा-भाजपा समर्थकों में टकराव, फोर्स पहुंची UP MLC Election 2026 Voting Live: इलाहाबाद झांसी खंड निर्वाचन के मतदान के दौरान विजयीपुर ब्लाक में बनाये गए बूथ पर सपा और भाजपा नेताओं मे मारपीट। राज्यमंत्री कृष्णा पासवान के मतदान करने के दौरान समर्थकों के जाने पर सपा नेता द्वारा रोके जाने पर हुआ विवाद। सूचना पर भारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने स्थित कों नियंत्रण मे किया। विवाद के कारण कुछ समय के लिए रुका रहा मतदान।