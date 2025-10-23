यूपी में एमएलसी ने मनाई गजब दिवाली, चलती डिफेंसर गाड़ी के सनरूफ से की आतिशबाजी

संक्षेप: बुधवार को एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। इसमें MLC योगेश नौहवार डिफेंडर गाड़ी पर खड़े होकर आतिशबाजी करते दिख रहे हैं। वह कई शॉट की आतिशबाजी हाथ में पकड़े हुए हैं, उससे कई रॉकेट रुक-रुककर आसमान की ओर जा रहे हैं। विधायक की गाड़ी के आगे और पीछे भी कुछ गाड़ी जाती दिख रही हैं।

यूपी के मथुरा में राष्ट्रीय लोकदल के एमएलसी योगेश नौहवार का आतिशबाजी करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एमएलसी डिफेंडर गाड़ी पर खड़े होकर आतिशबाजी कर रहे हैं। वीडियो दिवाली की रात का बताया जा रहा है। हालांकि ‘लाइव हिन्दुस्तान’ वायरल हो रहे इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। उधर, एमएलसी ने कहा है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया।

एमएलसी ने कहा कि मेरा ही वीडियो है। ये खुशियों और रोशनी का त्योहार है। मैंने कुछ गलत नहीं किया। घर के सामने ही गाड़ी पर सवार होकर ग्रीन आतिशवाजी की थी। यह जरूर है कि मैंने गाड़ी पर खड़े होकर आतिशबाजी की पर किसी को परेशानी नहीं हुई।