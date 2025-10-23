Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP Newsup mlc celebrates diwali in a grand manner bursts firecrackers from sunroof of a moving vehicle
यूपी में एमएलसी ने मनाई गजब दिवाली, चलती डिफेंसर गाड़ी के सनरूफ से की आतिशबाजी

यूपी में एमएलसी ने मनाई गजब दिवाली, चलती डिफेंसर गाड़ी के सनरूफ से की आतिशबाजी

संक्षेप: बुधवार को एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। इसमें MLC योगेश नौहवार डिफेंडर गाड़ी पर खड़े होकर आतिशबाजी करते दिख रहे हैं। वह कई शॉट की आतिशबाजी हाथ में पकड़े हुए हैं, उससे कई रॉकेट रुक-रुककर आसमान की ओर जा रहे हैं। विधायक की गाड़ी के आगे और पीछे भी कुछ गाड़ी जाती दिख रही हैं।

Thu, 23 Oct 2025 11:12 AMAjay Singh संवाददाता, मथुरा
यूपी के मथुरा में राष्ट्रीय लोकदल के एमएलसी योगेश नौहवार का आतिशबाजी करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एमएलसी डिफेंडर गाड़ी पर खड़े होकर आतिशबाजी कर रहे हैं। वीडियो दिवाली की रात का बताया जा रहा है। हालांकि ‘लाइव हिन्दुस्तान’ वायरल हो रहे इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। उधर, एमएलसी ने कहा है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया।

बुधवार को एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। इस वीडियो में एमएलसी योगेश नौहवार डिफेंडर गाड़ी पर खड़े होकर आतिशबाजी करते दिख रहे हैं। वह कई शॉट की आतिशबाजी हाथ में पकड़े हुए हैं, उससे कई रॉकेट रुक-रुककर आसमान की ओर जा रहे हैं। विधायक की गाड़ी के आगे और पीछे भी कुछ गाड़ी जाती दिख रही हैं।

एमएलसी ने कहा कि मेरा ही वीडियो है। ये खुशियों और रोशनी का त्योहार है। मैंने कुछ गलत नहीं किया। घर के सामने ही गाड़ी पर सवार होकर ग्रीन आतिशवाजी की थी। यह जरूर है कि मैंने गाड़ी पर खड़े होकर आतिशबाजी की पर किसी को परेशानी नहीं हुई।

एमएलसी की आतिशबाजी का अंदाज देख चौंके लोग

मथुरा में रालोद एमएलसी की आतिशबाजी का ये अंदाज देख लोग चौंक गए। एमएलसी गाड़ी के सनरूप से निकलकर आतिशबाजी करते हुए रिहाइशी इलाकों से निकले। बताया जा रहा है कि उनकी गाड़ी के साथ एक और गाड़ी थी। उस गाड़ी पर सवार लोग ही एमएलसी की आतिशबाजी की वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे थे। माना जा रहा है कि इन्हीं में से किसी का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
