UP MLC: गोरखपुर-फैजाबाद शिक्षक सीट जीत ही गई भाजपा, ध्रुव ने निर्दलीय राजीव को हरा दिया

यूपी में गोरखपुर-फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के एमएलसी चुनाव में बीजेपी ने महज 307 वोटों से जीत दर्ज की है। बीजेपी के प्रत्याशी ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी निर्दलीय उम्मीदवार राजीव यादव को 307 मतों से पराजित कर दिया है।

यूपी में गोरखपुर-फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के एमएलसी चुनाव की दो दिनों से चल रही सांस रोक देने वाली मतगणना में आखिरकार परिणाम स्पष्ट हो गया है। दूसरी वरीयता के मतों की बेहद करीबी और उतार-चढ़ाव भरी गिनती के बाद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रत्याशी ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी निर्दलीय उम्मीदवार राजीव यादव को 307 मतों से पराजित कर दिया है। ध्रुव त्रिपाठी को 14,887 मत और राजीव यादव को 14,580 मत मिले। हालांकि, जीत की आधिकारिक औपचारिक घोषणा होना अभी बाकी है।

खंड शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों की कुल 11 विधान परिषद सीटों के लिए मतगणना मंगलवार सुबह आठ बजे शुरू हुई थी। गोरखपुर में दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय के वाणिज्य संकाय में शुरू हई मतगणना में शुरुआती चरण से ही मुकाबला बेहद दिलचस्प बना रहा। काउंटिंग के दौरान आरोप-प्रत्यारोप भी लगे। अंत तक मुकबला कांटे का रहा है। मिल रही जानकारी के अनुसार, पहले राउंड और प्रथम वरीयता की मतगणना में बीजेपी के प्रत्याशी ध्रुव त्रिपाठी को 11,881 मत मिले। वहीं निर्दलीय उम्मीदवार राजीव यादव को 11,415 मत मिले। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के डॉ.संजयन त्रिपाठी को 8,301 वोट मिले। वहीं प्रथम वरीयता में किसी प्रत्याशी को निर्धारित कोटा न मिलने पर दूसरी वरीयता की गिनती शुरू की गई। इस दौरान में एलिमिनेशन राउंड के तहत 13 से अधिक उम्मीदवार बाहर हो गए। ध्रुव त्रिपाठी और राजीव यादव के बीच अंतर कभी घटता तो कभी बढ़ता। अंत बीजेपी के ध्रुव त्रिपाठी जीत दर्ज की। हालांकि आधिकारिक ऐलान होना बाकी है।

इन सीटों पर ये जीते वहीं राज्य निर्वाचन कार्यालय की ओर से बुधवार को जारी परिणाम के अनुसार, मेरठ स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के दिनेश कुमार गोयल, लखनऊ शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के उमेश द्विवेदी, वाराणसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से सपा के लाल बिहारी यादव, आगरा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से सपा के डॉ. आकाश अग्रवाल, मेरठ शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के श्रीचंदर शर्मा और बरेली-मुरादाबाद शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के डॉ. हरि सिंह ढिल्लो ने जीत हासिल की है। वाराणसी खंड शिक्षक क्षेत्र की प्रतिष्ठित सीट पर सपा प्रत्याशी लाल बिहारी यादव ने काफी विवाद और आरोप-प्रत्यारोप के बीच जीत हासिल की। यादव ने परिणाम घोषित होने से पहले ही अपनी जीत का दावा करते हुए प्रशासन पर जीत की आधिकारिक घोषणा करने में देरी का आरोप लगाया।