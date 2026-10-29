UP MLC: लखनऊ में जेनजी और कोर वोटरों की नाराजगी से भाजपा हारी, जीत से सपा का जोश हाई
लखनऊ खंड स्नातक चुनाव में जेनजी और कोर वोटरों की नाराजगी से भाजपा हारी है। पिछले तीन बार से निकटम प्रतिद्वंदी रहे अवनीश कुमार को 2-1 पटकनी देकर कांति सिंह ने न सिर्फ अपने राजनीतिक करियर को बल्कि सपा को भी नई ऊर्जा दी है। इस जीत से जीत से सपा का जोश हाई हो गया है।
लखनऊ, रामेन्द्र प्रताप सिंह।लखनऊ में एमएलसी चुनाव में भाजपा को जेन जी और कोर वोटरों की नाराजगी भारी पड़ गयी। लखनऊ खण्ड स्नातक चुनाव में यही वोटर थे। उन्होंने अपनी पहली प्राथमिकता में सपा प्रत्याशी के नाम के आगे ‘1’ लिखकर यह बता दिया कि आगामी विधानसभा चुनाव की राह आसान नहीं होगी। उधर पिछले तीन बार से निकटम प्रतिद्वंदी रहे अवनीश कुमार को 2-1 पटकनी देकर कांति सिंह ने न सिर्फ अपने राजनीतिक करियर को बल्कि सपा को भी नयी ऊर्जा दी है। इस जीत से जीत से सपा का जोश हाई हो गया है।
दरअसल वर्ष 2017 में प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद कार्यकर्ताओं और कोर वोटरों में बहुत ही उत्साह था। इसी के कारण वर्ष 2020 के चुनाव में भाजपा प्रत्याशी अवनीश सिंह को हाथों हाथ लिया। उनको उतने वोट से जिताया जितने वोट से वह वर्ष 2014 में कांति सिंह से हारे थे। लेकिन इस बार के चुनाव में कोर वोटरों में उत्साह की भारी कमी देखी गयी। पार्टी के पन्ना प्रमुख तक ने अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई। बड़ी संख्या में भाजपा के वोटरों के नाम मतदाता सूची से नाम गायब मिले। जिनके वोटर लिस्ट में नाम थे उनमें ज्यादातर के मतदान केन्द्र स्नातक व शिक्षक के लिए 20 से 25 किलोमीटर की दूरी थी। मतदान के दिन यह स्पष्ट दिख रहा था। भाजपा कोर वोटर ने भी घर से निकलने में परहेज किया। ज्यादातर वोटरों के घर तक मतदाता सूची नहीं पहुंची। जेन जी का आक्रोश भी भारी पड़ा।
पिछली बार मिली शिकस्त से सबक लेकर कांति सिंह ने दर्ज की जीत
उधर, समाजवादी पार्टी की कांति सिंह ने पिछली बार मिली शिकस्त से सबक लेते हुए जमीन स्तर पर काम किया। एक-एक वोटर का नाम न सिर्फ सूची में दर्ज कराया, बल्कि उनको मतदान केन्द्र तक पहुंचने के लिए प्रेरित भी किया। उनके कार्यकर्ता दिनभर वोटरों को घरों से निकालने में जुटे रहे। परिणाम में यह स्थिति देखने को भी मिली। सभी नौ चरणों की मतगणना में कांति सिंह इतनी आगे निकल गयीं कि अवनीश को उन तक पहुंच पाना संभव नहीं था।
कांति सिंह ने बीजेपी से वापस छीनी एमएलसी स्नातक सीट
आपको बता दें कि लखनऊ खंड स्नातक निर्वाचन की मतगणना में समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी कांति सिंह ने भाजपा प्रत्याशी इंजीनियर अवनीश कुमार सिंह को 17,127 मतों से हराकर छह साल बाद सीट पर कब्जा जमा लिया। नौवें और अंतिम चक्र की मतगणना पूरी होने पर कांति सिंह को कुल 56,905 वोट मिले, जबकि भाजपा प्रत्याशी अवनीश कुमार सिंह को 39,778 मत प्राप्त हुए।कांति सिंह वर्ष 2014 के चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पहली बार एमएलसी बनी थीं। अवनीश सिंह ही उनके निकटम प्रतिद्वंदी थे। उन्होंने 6403 वोटों से पराजित किया था, लेकिन वर्ष 2020 के चुनाव में वह एक बार फिर निर्दल प्रत्याशी के रूप में भाजपा प्रत्याशी अवनीश सिंह से मुकाबला करने के लिए मैदान में उतरीं। उस चुनाव में उनको हार का सामना करना पड़ा। वर्ष 2014 में जितने वोटों से अवनीश को शिकस्त दी थी, अवनीश ने उतने ही 6403 वोटों से हराकर सीट पर कब्जा कर लिया था। वर्ष 2026 के चुनाव में बुधवार को देर रात तक चली मतणना में कांति सिंह ने दो गुना से अधिक मतों से पराजित कर अपनी पराजय का बदला ले लिया।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
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