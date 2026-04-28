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UP में विधायकों के पास 2027 के चुनाव से पहले सड़क बनवाने का आखिरी मौका, PWD बना रहा प्रस्ताव

Apr 28, 2026 02:54 pm ISTDeep Pandey अलीगढ़, हिन्दुस्तान
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यूपी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले सांसदों व विधायकों के पास क्षेत्र में सड़क व फ्लाई ओवर का निर्माण कराने का अब आखिरी मौका है। चुनाव से पहले लोक निर्माण विभाग यह आखिरी बार प्रस्ताव तैयार करा रहा है।

UP में विधायकों के पास 2027 के चुनाव से पहले सड़क बनवाने का आखिरी मौका, PWD बना रहा प्रस्ताव

UP News: यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले सांसदों व विधायकों के पास क्षेत्र में सड़क व फ्लाई ओवर का निर्माण कराने का आखिरी मौका है। साल 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले लोक निर्माण विभाग यह आखिरी बार प्रस्ताव तैयार करा रहा है। इसके बाद चुनाव होने के बाद 2028 में कार्ययोजना दोबारा लोक निर्माण विभाग तैयार कराएगा। अलीगढ़, हाथरस, एटा व कासगंज के सांसद, विधायक अपने क्षेत्र में सड़क, लघु सेतु व दीर्घ सेतु के निर्माण को प्रस्ताव लोक निर्माण विभाग को भेजेंगे।

लोक निर्माण विभाग साल 2026-27 को लेकर लेकर कार्ययोजना तैयार करने जा रहा है। शासन स्तर से इसको लेकर कवायद शुरू कर दी गई है। पिछले साल अलीगढ़ से 1215.13 करोड़ के 521 कार्यों का प्रस्ताव शासन को गया था, जिसमें पांच बड़े फ्लाई ओवर शामिल थे। लेकिन केवल दो को ही स्वीकृति मिल पाई थी। तीन फ्लाई ओवर को स्वीकृति नहीं मिली थी, जिनको इस बार की कार्ययोजना में शामिल किया जा सकता है। लोक निर्माण विभाग साल 2026-27 के कार्यों का प्रस्ताव तैयार करेगा, जिस पर सांसद की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति की बैठक में रखा जाएगा। जिला स्तरीय समिति से प्रस्ताव पास होंगे। इसमें कोई संशोधन होगा होगा तो उसको पूरा किया जाएगा। इसके बाद प्रस्ताव को शासन भेज दिया जाएगा।

अलीगढ़ की सात विधानसभा क्षेत्रों से आएंगे प्रस्ताव

अलीगढ़ की सात विधानसभा क्षेत्रों के प्रस्ताव आएंगे। शहर, कोल, अतरौली, छर्रा, बरौली, इगलास, खैर विधानसभा के प्रस्ताव होंगे। इसके अलावा सांसद के भी प्रस्ताव शामिल किए जाते हैं। सातों विधानसभा की जनता के पास भी 2027 के चुनाव से पहले आखिरी मौका है कि वह अपने क्षेत्रीय विधायक को सड़क का प्रस्ताव दें ताकि वह कार्ययोजना में शामिल हो सके। अगर आपके क्षेत्र में सड़क टूटी है या फिर नई सड़क बनाने की आवश्यकता है तो आप अपने सांसद व विधायक को पत्र दे सकते हैं कि वह उनकी सड़कों को शामिल कराएं। मौजूदा समय में सातों विधानसभा में भाजपा के विधायक हैं। लेकिन 2027 के चुनाव के बाद राजनीतिक परिदृश्य क्या होंगे यह चुनाव नतीजों पर निर्भर होगा।

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मरम्मत के साथ नई सड़कों का होता है कार्य

लोक निर्माण विभाग की कार्ययोजना में नई सड़कें व मरम्मत कार्य शामिल किए जाते हैं। साल 2025-26 की कार्ययोजना में शामिल अधिकांश कार्यों को स्वीकृति मिल गई थी। तीन फ्लाई ओवर व कुछ सड़कों को स्थान नहीं मिला था। लेकिन इस बार उन कार्यों को दोबारा जनप्रतिनिधि दे सकते हैं। सासनी गेट, सारसौल व नादा फ्लाई ओवर प्रस्तावित था, लेकिन इनको स्वीकृति नहीं मिली थी। अब क्वार्सी का फ्लाई ओवर तैयार हो गया है। जिसके बाद नए फ्लाई ओवर को मंजूरी मिल सकती है। पिछले साल 1200 करोड़ से अधिक के प्रस्ताव थे और इस बार उससे अधिक हो सकते हैं। यह चुनावी साल की कार्ययोजना होगी। इसमें जनप्रतिनिधियों की परीक्षा होगी।

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बोले अधिकारी

शासन स्तर से साल 2026-27 को लेकर कार्ययोजना तैयार की जाएगी। शासन से इसको लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं। इस बार कार्ययोजना जल्दी तैयार की जाएगी। जनप्रतिनिधियों के विकास कार्यों के प्रस्ताव को शामिल किया जाएगा। विजय सिंह, चीफ इंजीनियर लोक निर्माण विभाग।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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