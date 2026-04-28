UP में विधायकों के पास 2027 के चुनाव से पहले सड़क बनवाने का आखिरी मौका, PWD बना रहा प्रस्ताव

यूपी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले सांसदों व विधायकों के पास क्षेत्र में सड़क व फ्लाई ओवर का निर्माण कराने का अब आखिरी मौका है। चुनाव से पहले लोक निर्माण विभाग यह आखिरी बार प्रस्ताव तैयार करा रहा है।

UP News: यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले सांसदों व विधायकों के पास क्षेत्र में सड़क व फ्लाई ओवर का निर्माण कराने का आखिरी मौका है। साल 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले लोक निर्माण विभाग यह आखिरी बार प्रस्ताव तैयार करा रहा है। इसके बाद चुनाव होने के बाद 2028 में कार्ययोजना दोबारा लोक निर्माण विभाग तैयार कराएगा। अलीगढ़, हाथरस, एटा व कासगंज के सांसद, विधायक अपने क्षेत्र में सड़क, लघु सेतु व दीर्घ सेतु के निर्माण को प्रस्ताव लोक निर्माण विभाग को भेजेंगे।

लोक निर्माण विभाग साल 2026-27 को लेकर लेकर कार्ययोजना तैयार करने जा रहा है। शासन स्तर से इसको लेकर कवायद शुरू कर दी गई है। पिछले साल अलीगढ़ से 1215.13 करोड़ के 521 कार्यों का प्रस्ताव शासन को गया था, जिसमें पांच बड़े फ्लाई ओवर शामिल थे। लेकिन केवल दो को ही स्वीकृति मिल पाई थी। तीन फ्लाई ओवर को स्वीकृति नहीं मिली थी, जिनको इस बार की कार्ययोजना में शामिल किया जा सकता है। लोक निर्माण विभाग साल 2026-27 के कार्यों का प्रस्ताव तैयार करेगा, जिस पर सांसद की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति की बैठक में रखा जाएगा। जिला स्तरीय समिति से प्रस्ताव पास होंगे। इसमें कोई संशोधन होगा होगा तो उसको पूरा किया जाएगा। इसके बाद प्रस्ताव को शासन भेज दिया जाएगा।

अलीगढ़ की सात विधानसभा क्षेत्रों से आएंगे प्रस्ताव अलीगढ़ की सात विधानसभा क्षेत्रों के प्रस्ताव आएंगे। शहर, कोल, अतरौली, छर्रा, बरौली, इगलास, खैर विधानसभा के प्रस्ताव होंगे। इसके अलावा सांसद के भी प्रस्ताव शामिल किए जाते हैं। सातों विधानसभा की जनता के पास भी 2027 के चुनाव से पहले आखिरी मौका है कि वह अपने क्षेत्रीय विधायक को सड़क का प्रस्ताव दें ताकि वह कार्ययोजना में शामिल हो सके। अगर आपके क्षेत्र में सड़क टूटी है या फिर नई सड़क बनाने की आवश्यकता है तो आप अपने सांसद व विधायक को पत्र दे सकते हैं कि वह उनकी सड़कों को शामिल कराएं। मौजूदा समय में सातों विधानसभा में भाजपा के विधायक हैं। लेकिन 2027 के चुनाव के बाद राजनीतिक परिदृश्य क्या होंगे यह चुनाव नतीजों पर निर्भर होगा।

मरम्मत के साथ नई सड़कों का होता है कार्य लोक निर्माण विभाग की कार्ययोजना में नई सड़कें व मरम्मत कार्य शामिल किए जाते हैं। साल 2025-26 की कार्ययोजना में शामिल अधिकांश कार्यों को स्वीकृति मिल गई थी। तीन फ्लाई ओवर व कुछ सड़कों को स्थान नहीं मिला था। लेकिन इस बार उन कार्यों को दोबारा जनप्रतिनिधि दे सकते हैं। सासनी गेट, सारसौल व नादा फ्लाई ओवर प्रस्तावित था, लेकिन इनको स्वीकृति नहीं मिली थी। अब क्वार्सी का फ्लाई ओवर तैयार हो गया है। जिसके बाद नए फ्लाई ओवर को मंजूरी मिल सकती है। पिछले साल 1200 करोड़ से अधिक के प्रस्ताव थे और इस बार उससे अधिक हो सकते हैं। यह चुनावी साल की कार्ययोजना होगी। इसमें जनप्रतिनिधियों की परीक्षा होगी।