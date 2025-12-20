यूपी मिशन शक्ति केंद्रों के आंकड़ों से खुलासा- रेप केस 34 प्रतिशत कम, अपहरण और दहेज हत्या में भी कमी

संक्षेप: उत्तर प्रदेश के सभी थानों में मिशन शक्ति केन्द्रों की स्थापना होने के बाद महिला अपराध में कमी दिखी है। बलात्कार के मामलों में 34 तो बच्चियों के अपहरण में 17 प्रतिशत की कमी आई। दहेज हत्या के मामले 13 प्रतिशत कम हुए।

उत्तर प्रदेश के सभी थानों में मिशन शक्ति केन्द्रों की स्थापना होने के बाद महिला अपराध में कमी दिखी है। बलात्कार के मामलों में 34 तो बच्चियों के अपहरण में 17 प्रतिशत की कमी आई। दहेज हत्या के मामले 13 प्रतिशत कम हुए। इसमें सबसे अधिक 80 प्रतिशत की कमी बलरामपुर जिले में आई। घरेलू हिंसा में भी करीब 10 प्रतिशत की कमी आई। यह आंकड़ा शुक्रवार को डीजीपी राजीव कृष्ण की वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए हुई समीक्षा बैठक में सामने आया।

डीजीपी ने सभी थानों में महिला हेल्प डेस्क के बाद मिशन शक्ति केन्द्रों की सफलता पर पुलिस कर्मियों की सराहना भी की। साथ ही उन्होंने कई निर्देश भी दिए। समीक्षा बैठक में मिशन शक्ति केन्द्र स्थापित होने से तीन महीने पहले यानी 16 जून से 15 सितम्बर के बीच और केन्द्र बनने के बाद तीन महीने बाद यानी 16 सितम्बर से 15 दिसम्बर तक महिला सम्बन्धी अपराध का ब्योरा तैयार किया गया था।

इससे ही महिला अपराधों में कमी का आंकड़ा सामने आया। समीक्षा बैठक में कई जिलों के अफसरों ने कुछ कमियां गिनाई साथ ही कई सुझाव भी दिए। पीलीभीत, अयोध्या, लखनऊ समेत कई जिलों में मिशन शक्ति केन्द्रों की पुलिसकर्मियों द्वारा किए गए अच्छे कार्य भी गिनाए गए।

मिशन शक्ति केन्द्र और थानों के बीच बेहतर समन्वय रहे राजीव कृष्ण ने निर्देश दिए कि मिशन शक्ति केन्द्र, थानों और अन्य इकाइयों के बीच बेहतर समन्वय, संसाधनों का समुचित इस्तेमाल करने के साथ ही डाटा आधारित मूल्यांकन करने को कहा। कहा कि जिलों में होने वाली गोष्ठियों में मिशन शक्ति केन्द्र प्रभारी के साथ थाना प्रभारी को भी शामिल किया जाए।