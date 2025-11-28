यूपी में खड़े ट्रक में जा भिड़ी गाड़ी, वारणसी जा रहे पिता-पुत्र समेत चार की मौत

संक्षेप: यूपी के मिर्जापुर में भीषण सड़क हादसे में चार की मौत हो गई। हादसा एक गाड़ी के ट्रक से भिड़ने पर हुआ। इस हादसे में सड़क पार कर रहा युवक भी चपेट में आ गया। युवक समेत ट्रक चालक और कार सवार दो की मौत हो गई है।

यूपी के प्रयागराज-वाराणसी मार्ग पर कछवा थाना क्षेत्र के कटका के पास खड़े ट्रक में कार भिड़ने से पिता पुत्र समेत चार लोगों की मौत हो गई। मृतको में पिता-पुत्र प्रयागराज जिले के सोराव थाना क्षेत्र के दौलतपुर गांव निवासी थे। वहीं दो अन्य मृतकों की पहचान नहीं हो पाई है। इनमें एक ट्रक चालक और दूसरा खलासी है। दोनों सुबह ट्रक खड़ी करके ढाबा पर चाय पीने के लिए जा रहे थे। इसी बीच तेज रफ्तार कार ट्रक में भिड़ गई और उसी की चपेट में आने से दोनों की मौत हो गई।

पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। घटना की जानकारी होते ही सीओ सदर अमर बहादुर कछवा थाने की पुलिस को लेकर मौके पर पहुंच गए। चारों मृतकों का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए। वहीं मृतक ट्रक चालक और खलासी की शिनाख्त करने में पुलिस जुटी हुई है। घटना सुबह आठ बजे की है। मामले में मिली जानकारी के अनुसार प्रयागराज के दौलतपुर गांव निवासी रामकृष्ण यादव 50 अपने पुत्र अनुराग यादव के साथ कार में सवार होकर वाराणसी जा रहे थे। जब कार कछुआ थाना क्षेत्र के काटका स्थित सरदार ढाबा के पास पहुंची अचानक सड़क पर खड़े ट्रक से जा भिड़ी।