मिर्जापुर सड़क हादसे में अब तक 11 की मौत, जिंदा जलने वाले 8 एक ही गांव के
यूपी के मिर्जापुर में ड्रमंडगंज घाटी में बुधवार रात लगभग साढ़े आठ बजे चार वाहनों की टक्कर में 11 लोगों की मौत हो गई। टक्कर के बाद बोलेरो में लगी आग में चालक समेत नौ लोग जिंदा जल गए। जबकि एक अन्य कार के चालक और ट्रक के खलासी की भी दबने से मौत हो गई।
यूपी के मिर्जापुर में ड्रमंडगंज घाटी में बुधवार रात लगभग साढ़े आठ बजे चार वाहनों की टक्कर में 11 लोगों की मौत हो गई। टक्कर के बाद बोलेरो में लगी आग में चालक समेत नौ लोग जिंदा जल गए। जबकि एक अन्य कार के चालक और ट्रक के खलासी की भी दबने से मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने बोलेरो से नौ और क्षतिग्रस्त ट्रक और कार में फंसे दो शवों को बाहर निकाला। जिंदा जले नौ लोगों समेत दस की पहचान हो गई है। एसपी ने 11 लोगों की मौत की पुष्टि की है।
चना लेकर मिर्जापुर आ रहा था ट्रक
मध्य प्रदेश से चना लदाकर एक ट्रक मिर्जापुर आ रहा था। ड्रमंडगंज के बड़का घुमान मोड़ के पास ट्रक जैसे ही पहुंचा, अचानक उसका ब्रेक फेल हो गया। ट्रक ने अनियंत्रित होकर आगे चल रही अल्टो कार, बोलेरो और एक अन्य ट्रक को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से बोलेरो में आग लग गई, जबकि अल्टो कार दोनों ट्रकों के बीच दब गई।
सूचना पर ड्रमंडगंज पुलिस, फायर ब्रिगेड और अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे। फायर ब्रिगेड ने बोलेरो में लगी आग पर काबू पाया। इसके बाद बोलेरो से नौ शवों को बाहर निकाला गया। वहीं कार और ट्रक में फंसे दोनों शवों को भी निकाला गया। कार चालक की पहचान सोनभद्र के राबर्ट्सगंज के परसिया दुबे गांव निवासी 26 वर्षीय जयप्रकाश पुत्र मुन्नर प्रसाद के रूप में हुई है। हादसे के बाद मार्ग अवरुद्ध हो गया और मौके पर आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई। इससे अफरातफरी मच गई।
जिंदा जलने वाले आठ एक ही गांव के निवासी
बोलेरो में चालक समेत सभी नौ लोग जिंदा जल गए। जिंदा जले सभी लोग जिगना क्षेत्र के नरैना गांव के निवासी थे। इनकी पहचान 40 वर्षीय बीना सिंह पत्नी प्रदीप सिंह, 38 वर्षीयवंदना पत्नी अरुण सिंह, 30 वर्षीय पंकज पुत्र रामचंद्र सिंह, 18 वर्षीय पीयूष पुत्र प्रदीप सिंह, आठ वर्षीय सोनम पुत्री प्रदीप, 42 वर्षीया प्रियंका पत्नी कमलेश सिंह सात वर्षीय शिवा पुत्र अरुण सिंह, 18 वर्षीय कार्तिकेय पुत्र कमलेश सिंह के अलावा रामपुर हंसवार गांव निवासी बोलेरो चालक 40 वर्षीय विष्णु सिंह पुत्र चिक्कर सिंह के रूप में हुई है।
एक कार दो ट्रकों के बीच फंसी
पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक ने बताया कि हादसा ट्रक का ब्रेक फेल होने से हुआ है। ड्रमंडगंज घाटी से उतरते समय ट्रक का ब्रेक अचानक फेल हो गया था। अनियंत्रित ट्रक ने एक कार, बोलेरो और फिर ट्रक में टक्कर मार दी। कार दोनों ट्रकों के बीच फंस गई थी, जबकि बोलेरो में आग लग गई। हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच राहत एवं बचाव कार्य में जुट गई है।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें