धर्मांतरण केस में एक और जिम संचालक दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार, पत्नी-बच्चों संग भाग रहा था दुबई

यूपी के मिर्जापुर में धर्मांतरण और ब्लैकमेलिंग रैकेट का मास्टरमाइंड इमरान खान को शुक्रवार रात दिल्ली एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन की टीम ने पकड़ लिया। वह पत्नी और बच्चों के साथ दुबई भाग रहा था। यूपी पुलिस ने इमरान पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था। इसके खिलाफ लुक आउट सर्कुलर भी जारी किया गया था। आरोपी को पकड़ने के बाद अफसरों ने तत्काल यूपी पुलिस को सूचना दी।

साथ ही मामले की जानकारी दिल्ली एयरपोर्ट थाना पुलिस को भी दी गई। शनिवार सुबह यूपी पुलिस दिल्ली एयरपोर्ट पहुंची और वहां से आरोपी को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट की अनुमति के बाद यूपी पुलिस आरोपी को ट्रांजिट रिमांड पर पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई। इस मामले में अब तक सात आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। फरार एक आरोपी लकी खान की पुलिस को तलाश है।

देश छोड़कर भागने की फिराक में था इमिग्रेशन सूत्रों ने बताया कि आरोपी इमरान खान देश छोड़कर भागने की फिराक में था। यूपी पुलिस केजीएन ग्रुप के मुख्य संचालक इमरान खान और अशफाक उर्फ लकी को भगोड़ा घोषित कर 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था। डीआईजी सोमेन बर्मा ने बताया कि गिरफ्तारी से बचने के लिए इमरान खान पत्नी और बच्चों के साथ 22 जनवरी को लखनऊ से विमान से दिल्ली गया। शुक्रवार को दुबई जाने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचा। इसी बीच इमरान को गिरफ्तार कर लिया।

ये भी हो चुके हैं गिरफ्तार जहीर-हनुमान पड़रा, शादाब साईं गार्डेन, हयात नगर, मोहम्मद शेख - नटवां मिल्लतनगर , फैजल-गोसाई तालाब, कांस्टेबल इरशाद-गहमर थाना, बारा गांव, गाजीपुर, फरीद-पक्की सराय।

काली कमाई से मलेशिया जा चुका है इमरान खान जिम के आड़ में काली कमाई से आरोपी इमरान खान मलेशिया तक यात्रा कर चुका है। उसकी विदेशों की यात्रा की लंबी लिस्ट है। ऐशो आराम की जिंदगी जीता था। वह अपनी पत्नी के साथ प्रतिवर्ष दुबई जाकर शादी की वर्षगांठ भी मनाता था। इस बार उसकी यात्रा पुलिस ने दिल्ली में रोक दी। डीआईजी सोमेन बर्मा ने बताया कि पकड़ा गया आरोपी इमरान पहले केजीएन जिम का संचालक था।

कुछ वर्षों तक जिम चलाने के बाद उसने जिम की जिम्मेदारी अपने भाई को जहीर को दे दी। उसके बाद इमरान प्लाटिंग के काम में कूद गया, लेकिन जिम का मालिक इमरान ही था। उसके नाम से जिम रजिस्टर्ड है। उसने धीरे-धीरे केजीएन जिम की सीरीज भी खोल दी। जो केजीएन वन, टू और थ्री के नाम से संचालित है। उसके भाई और रिश्तेदार जिम का संचालन करने लगे। तभी मंगलवार को जिम की आड़ में यौन शोषण, ब्लैकमेल और धर्मांतरण मामले का पुलिस ने खुलासा किया। जिम में आने वाली महिलाओं को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उनका यौन शोषण, धर्मातंरण और ब्लैकमेल करते थे। पुलिस ने आरोपी तीन जिम संचालन, एक सिपाही समेत छह लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

जबकि मुख्य सरगना इमरान और अशफाक उर्फ लकी फरार चल रहे थे। पुलिस ने दोनों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया। इमरान के विरुद्ध लुकआउट नोटिस भी जारी की। इसी लुकआउट नोटिस के जरिए इमरान दिल्ली एयरपोर्ट पर पकड़ा गया। पुलिस दिल्ली पटियाला कोर्ट से ट्रांजिट रिमांड पर मिर्जापुर लाकर उससे पूछताछ करेगी। पूछताछ के बाद पुलिस और खुलासे का दावा किया है। वहीं पुलिस फरार लकी की भी तलाश कर रही है। जिले में संचालित 47 जिम की जांच शुरू : जिले में कुल 47 जिम संचालित हैं। डीआईजी ने बताया कि इन जिम की भी जांच कराई जा रही है। इसके लिए अलग से पुलिस की टीम तैयार की गई है। मुख्य सरगना इमरान की पत्नी ने आरोप लगाया है कि रंजिश के तहत फंसाया गया है।