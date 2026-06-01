यूपी : नाबालिग को लाठी-डंडे से पीटकर मार डाला, टॉयलेट के गड्ढे में लाश मिलने के बाद भड़का गुस्सा
अशोक विश्वकर्मा पिछले करीब 10 वर्ष से पत्नी रामदुलारी और 12 वर्षीय बेटे अंकुर उर्फ लल्ली के साथ अपनी ससुराल में रह रहा है। मौजूदा समय पर अशोक बाहर है। पत्नी और बेटे रामनगर में रह रहे थे। सोमवार को अपरान्ह बाद अंकुर अचानक गायब हो गया। शाम को खोजते हुए पहुंची मां ने बेटे को गड्ढे में पड़ा पाया।
UP News : उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले के रैपुरा थाना क्षेत्र के रामनगर कस्बे में सोमवार को अपरान्ह बाद गायब किशोर की लाठी-डंडे से पीटकर हत्या कर दी गई। वारदात को अंजाम देने के बाद शव को सिंचाई विभाग के जर्जर भवन के पास शौचालय के पुराने गड्ढे में फेंक दिया गया। उसके ऊपर से पेड़-पौधों की सूखी पत्तियां डाल दी गई। शाम को खोजते हुए पहुंची मां ने बेटे को गड्ढे में पड़ा पाया तो आनन-फानन अस्पताल ले जाया गया। जहां डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।
देउंधा निवासी अशोक विश्वकर्मा पिछले करीब 10 वर्ष से पत्नी रामदुलारी और 12 वर्षीय बेटे अंकुर उर्फ लल्ली के साथ अपनी ससुराल रामनगर कस्बे में रह रहा है। मौजूदा समय पर अशोक बाहर है। पत्नी और बेटे रामनगर में रह रहे थे। बताते हैं कि सोमवार को अपरान्ह बाद अंकुर अचानक गायब हो गया। शाम तक जब वह वापस घर नहीं लौटा तो उसकी मां रामदुलारी खोजबीन करने निकली।
उसने लोगों से बेटे के संबंध में जानकारी ली। इसी दौरान उसे पता चला कि उसका बेटा गांव के बाहर सिंचाई विभाग के पुराने खंडहर बन चुके भवन के पास नजर आया है। वह खोजते हुए पहुंची तो बेटे अंकुर को शौंचालय के पुराने गड्ढे में खून से लथपथ पड़ा पाया। बेटे के ऊपर पेड़-पौधों की सूखी पत्तियां डाल दी गई थी।
माना जा रहा है कि हत्यारों ने वारदात को अंजाम देने के बाद गड्ढे में शव फेंककर छिपाने के इरादे से पत्तियां डाली है। अंकुर के सिर पर चोट का गहरा निशान बताया जा रहा है। रामदुलारी के शोर मचाने पर परिजन मौके में पहुंचे। आनन-फानन उसे सीएचसी ले जाया गया। जहां डाक्टरों ने देखने के बाद मृत घोषित कर दिया। इकलौती संतान की मौत की खबर मिलते ही मां रामदुलारी अचेत हो गई। परिजनों ने उसे किसी तरह संभाला।
घटना के विरोध में ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा और लामबंद लोगों ने बस स्टैंड पर झांसी-मिर्जापुर नेशनल हाईवे में जाम लगा दिया। जानकारी मिलते ही एसपी अरुण कुमार सिंह, एएसपी पीयूषकांत राय, सीओ राजापुर राजकमल, सीओ मऊ समेत कई थानों का पुलिसबल मौके पर पहुंचा। पुलिस अधिकारी लोगों को कार्रवाई का भरोसा देकर मनाने का प्रयास कर रहे है।
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लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें