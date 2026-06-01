यूपी : नाबालिग को लाठी-डंडे से पीटकर मार डाला, टॉयलेट के गड्ढे में लाश मिलने के बाद भड़का गुस्सा

अशोक विश्वकर्मा पिछले करीब 10 वर्ष से पत्नी रामदुलारी और 12 वर्षीय बेटे अंकुर उर्फ लल्ली के साथ अपनी ससुराल में रह रहा है। मौजूदा समय पर अशोक बाहर है। पत्नी और बेटे रामनगर में रह रहे थे। सोमवार को अपरान्ह बाद अंकुर अचानक गायब हो गया। शाम को खोजते हुए पहुंची मां ने बेटे को गड्ढे में पड़ा पाया।

UP News : उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले के रैपुरा थाना क्षेत्र के रामनगर कस्बे में सोमवार को अपरान्ह बाद गायब किशोर की लाठी-डंडे से पीटकर हत्या कर दी गई। वारदात को अंजाम देने के बाद शव को सिंचाई विभाग के जर्जर भवन के पास शौचालय के पुराने गड्ढे में फेंक दिया गया। उसके ऊपर से पेड़-पौधों की सूखी पत्तियां डाल दी गई। शाम को खोजते हुए पहुंची मां ने बेटे को गड्ढे में पड़ा पाया तो आनन-फानन अस्पताल ले जाया गया। जहां डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

देउंधा निवासी अशोक विश्वकर्मा पिछले करीब 10 वर्ष से पत्नी रामदुलारी और 12 वर्षीय बेटे अंकुर उर्फ लल्ली के साथ अपनी ससुराल रामनगर कस्बे में रह रहा है। मौजूदा समय पर अशोक बाहर है। पत्नी और बेटे रामनगर में रह रहे थे। बताते हैं कि सोमवार को अपरान्ह बाद अंकुर अचानक गायब हो गया। शाम तक जब वह वापस घर नहीं लौटा तो उसकी मां रामदुलारी खोजबीन करने निकली।

उसने लोगों से बेटे के संबंध में जानकारी ली। इसी दौरान उसे पता चला कि उसका बेटा गांव के बाहर सिंचाई विभाग के पुराने खंडहर बन चुके भवन के पास नजर आया है। वह खोजते हुए पहुंची तो बेटे अंकुर को शौंचालय के पुराने गड्ढे में खून से लथपथ पड़ा पाया। बेटे के ऊपर पेड़-पौधों की सूखी पत्तियां डाल दी गई थी।

माना जा रहा है कि हत्यारों ने वारदात को अंजाम देने के बाद गड्ढे में शव फेंककर छिपाने के इरादे से पत्तियां डाली है। अंकुर के सिर पर चोट का गहरा निशान बताया जा रहा है। रामदुलारी के शोर मचाने पर परिजन मौके में पहुंचे। आनन-फानन उसे सीएचसी ले जाया गया। जहां डाक्टरों ने देखने के बाद मृत घोषित कर दिया। इकलौती संतान की मौत की खबर मिलते ही मां रामदुलारी अचेत हो गई। परिजनों ने उसे किसी तरह संभाला।