अनुसूचित जाति आरक्षण की मछुआरा समुदाय ने उठाई मांग, संजय निषाद बोले- संविधान में इनका हक
अनुसूचित जाति आरक्षण की मांग को लेकर मछुआरा समुदाय ने दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान मांग है। इस प्रदर्शन में मछुआरा समुदाय का समर्थन करने पहुंचे संजय निषाद ने कहा कि संविधान में इनका हक है। इनके बच्चों को सरकार पढ़ाए।
दिल्ली में मछुआरा समुदाय के लोगों ने खुद को अनुसूचित जाति, एससी श्रेणी में शामिल करने और आरक्षण की मांग को लेकर विरोध-प्रदर्शन किया। इस दौरान उनका समर्थन यूपी के मंत्री संजय निषाद ने भी किया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए मछुआरों के समर्थन में कहा कि संविधान में ये उनका हक है। उनके बच्चों को सरकार को पढ़ाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आरक्षण मिलने के बाद समुदाय के लोगों को शिक्षा और अन्य सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाने में मदद मिलेगी।
उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संजय निषाद ने कहा कि पिछली सरकारें बेईमान थीं। उन्होंने अपने वोट तो हासिल कर लिए, लेकिन इन लोगों को मझधार में छोड़ दिया। हमारे पुरखों ने देश को आजाद कराया और संविधान बनाया था। इन सभी लोगों का संविधान में हक है। इनकी मांग है कि इनका हक संविधान में लिख दिया जाए जिस तरह उत्तराखंड में लिख दिया गया कि शिल्पकार जाति नहीं जातियों का समूह है। दिल्ली के निषाद अनुसूचित हैं तो यहां के निषाद क्यों नहीं। इन्हें अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र मिलना चाहिए। इनके लोगों के बच्चों को भी सरकार पढ़ाए।
उन्होंने कहा कि ये मछुआरा समुदाय के लोग हैं। इनकी मांग है कि इनके संवैधानिक अधिकारों को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी जाए और दर्ज किया जाए। जिस तरह उत्तराखंड में यह माना गया है कि यह कोई एक जाति नहीं, बल्कि कई जातियों का एक समूह है, ठीक वैसा ही उत्तर प्रदेश में भी होना चाहिए। इसे एक जाति के बजाय कई जातियों के समूह के रूप में मान्यता मिलनी चाहिए। इस समुदाय को ओबीसी सूची से हटाकर एससी श्रेणी में सही ढंग से शामिल किया जाना चाहिए। जल स्रोतों, नदी के किनारों और नदियों से जुड़े इनके पारंपरिक रोज़गार छीन लिए गए हैं; इन्हें वापस बहाल किया जाना चाहिए।
दरअसल, मछुआरा समुदाय ने दिल्ली में प्रदर्शन अनुसूचित जाति आरक्षण और संवैधानिक अधिकारों की मांग को लेकर किया। समुदाय के लोगों की मांग है कि उन्हें आरक्षण दिया जाए। उनका कहना है कि उनकी मांगों पर विचार कर उन्हें पात्रता के अनुसार आरक्षण संबंधी सुविधाएं दी जाएं। किसी समुदाय को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने के लिए संवैधानिक और कानूनी प्रक्रिया का पालन करना जरूरी है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में मछुआरा समुदाय की मांग पर सरकार का अगला कदम महत्वपूर्ण होगा।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
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