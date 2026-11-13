मंत्री संदीप सिंह और उनके भाई की सगाई कल, सीएम योगी-केशव समेत एक लाख मेहमान शामिल होंगे

यूपी में मंत्री संदीप सिंह और उनके भाई की सगाई 13 नवंबर को है। इस सगाई में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव मौर्य और अंडमान निकोबार के उपराज्यपाल दिनेश शर्मा समेत एक करीब लाख मेहमान शामिल होंगे।

अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। पूर्व मुख्यमंत्री स्व. कल्याण सिंह के नाती एवं बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री संदीप सिंह व उनके भाई सौरभ सिंह की सगाई समारोह तालानगरी में आयोजित किया जाएगा। सगाई समारोह को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। शनिवार को अलीगढ़ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव मौर्य, अंडमान निकोबार के उपराज्यपाल दिनेश शर्मा समेत उप्र सरकार के दर्जनों मंत्री सगाई समारोह मं शामिल होंगे। समारोह एक लाख मेहमान शामिल होंगे।

बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री संदीप सिंह व उनके भाई सौरभ सिंह की तालानगरी संतफिदेलिस स्कूल के बराबर में खाली मैदान में शनिवार को सगाई समारोह होगा। सगाई समारोह के लिए बड़े पैमाने पर तैयारी की गई है। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव मौर्य समेत अन्य मंत्री शामिल होंगे। शनिवार को दिनभर अलीगढ़ में वीवीआईपी व वीआईपी का जमावड़ा रहेगा। इसको लेकर पुलिस प्रशासन भी सतर्क है। ट्रैफिक डायवर्जन से लेकर पार्किंग के इंतजाम पुलिस प्रशासन ने किए हैं। शनिवार को क्वार्सी चौराहे से तालानगरी का सफर कठिन होगा। हालांकि प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि क्वार्सी से तालानगरी जाने वाला मार्ग लेफ्ट साइड चलता रहेगा। जिस साइड सगाई समारोह का कार्यक्रम है उधर आवागमन सीमित रहेगा। कैलाशखेर की गानों की प्रस्तुति भी सगाई समारोह वाले पंडाल में होगी।

20 मिनट सगाई समारोह में रुकेंगे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार 14 नवंबर को जिले के भ्रमण पर रहेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री मेरठ से राजकीय हेलीकॉप्टर से दोपहर 2:55 बजे तालानगरी स्थित हेरिटेज स्कूल ग्राउंड के हेलीपैड पर पहुंचेंगे। यहां से मुख्यमंत्री कार द्वारा कार्यक्रम स्थल, तालानगरी स्थित रामघाट कल्याण मार्ग पहुंचेंगे। जहां दोपहर 3-05 बजे से 3-25 बजे तक राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह एवं सौरभ सिंह के सगाई समारोह में सम्मिलित होंगे। मुख्यमंत्री 3:30 बजे हेलीपैड हेरिटेज स्कूल ग्राउंड पहुंचेंगे और 3:35 बजे राजकीय हेलीकॉप्टर से आगरा के लिए प्रस्थान करेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रहेगी। जिस पंडाल में मुख्यमंत्री रहेंगे वहां पर लोगों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा।