यूपी के मंत्री संदीप सिंह बैंड-बाजे की धुन पर थिरके, भाई सौरभ के साथ चढ़े घोड़ी; देखें PHOTOS
यूपी के बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह और उनके छोटे भाई सौरभ सिंह की घुड़चढ़ी की रस्म धूमधाम से संपन्न हुई। बैंड-बाजे की धुन और शादी के गीतों के बीच पूरा परिवार जश्न में डूबा नजर आया। शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने भी परिजनों और रिश्तेदारों के साथ जमकर ठुमके लगाए।
अलीगढ़। वरिष्ठ संवाददाता। यूपी के बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह और उनके छोटे भाई सौरभ सिंह की शादी की रस्मों ने अब जोर पकड़ लिया है। मंगलवार को मैरिस रोड स्थित उनके आवास राज पैलेस से दोनों भाइयों की घुड़चढ़ी की रस्म धूमधाम से संपन्न हुई। बैंड-बाजे की धुन और शादी के गीतों के बीच पूरा परिवार जश्न में डूबा नजर आया। शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने भी परिजनों और रिश्तेदारों के साथ जमकर ठुमके लगाए।
इस खास मौके पर शिक्षा मंत्री संदीप सिंह महरून रंग की आकर्षक डिजाइनर शेरवानी में नजर आए। वहीं छोटे भाई सौरभ सिंह ने क्रीम रंग का सूट पहन रखा था। बहन पूर्णिमा भी क्रीम रंग के लहंगे में बेहद आकर्षक नजर आईं। दोनों भाइयों की घुड़चढ़ी के दौरान परिवार के सदस्यों और करीबी रिश्तेदारों ने नृत्य कर खुशियां मनाईं। पिता एवं एटा के पूर्व सांसद राजवीर सिंह उर्फ राजू भैया भी बेटों की खुशी में खुद को थिरकने से नहीं रोक सके।
26 नवंबर को दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम स्थित जोया पैलेस में शादी
संदीप सिंह का विवाह मेघना चौधरी और सौरभ सिंह का विवाह अंतरा त्यागी के साथ होना है। दोनों भाइयों का विवाह 26 नवंबर को दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम स्थित जोया पैलेस में होगा। इसके बाद 27 नवंबर को इसी स्थल पर भव्य रिसेप्शन आयोजित किया जाएगा। इससे पहले 14 नवंबर को अलीगढ़ के रामघाट रोड स्थित मैदान में दोनों भाइयों का भव्य सगाई समारोह आयोजित हुआ था, जिसमें कई प्रमुख हस्तियों ने शिरकत की थी। विवाह समारोह के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित देश की कई प्रमुख राजनीतिक हस्तियों को आमंत्रित किया गया है।
रिंग सेरेमनी में आशीर्वाद देने पहुंचे थे सीएम योगी समेत कई दिग्गज
आपको बता दें कि इससे पहले बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री संदीप सिंह की मेघना और उनके भाई सौरभ सिंह की अंतरा त्यागी के साथ अलीगढ़ में रिंग सेरेमनी का आयोजन हुआ था। रिंग सेरेमनी का आयोजन होटल लेमन ट्री में रखा गया था। इस समारोह में सीएम योगी समेत कई बड़े दिग्गज वर-वधु को आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे। मंत्री की सगाई को लेकर अंदर से बाहर तक होटल का डेकोरेशन जबरदस्त तरीके से किया गया था। मेहमानों की मौजूदों को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए थे। शहर की सबसे वीवीआई सगाई समारोह में दूर-दराज से पहुंचने वाले मेहमानों के लिए पांच हेलीपैड, 600 गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था की गई थी।
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