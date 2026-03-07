एक्शन में आए यूपी के मंत्री नितिन अग्रवाल, लखनऊ समेत 10 जिलों के इन अधिकारियों से मांगा स्पष्टीकरण
यूपी के आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने एक साल में राजस्व वसूली में पिछड़े 10 जिलों के आबकारी अधिकारियों से जवाब तलब किया है। उन्होंने कानपुर नगर, आगरा, मेरठ, बिजनौर, लखनऊ, बुलंदशहर, हाथरस, मुरादाबाद, अलीगढ़, बरेली के जिला आबकारी अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया है।
यूपी सरकार में आबकारी व मध्य निषेध राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नितिन अग्रवाल एक्शन में नजर आए। उन्होंने एक साल में राजस्व वसूली में पिछड़े 10 जिलों के आबकारी अधिकारियों से जवाब तलब किया है। उन्होंने कानपुर नगर, आगरा, मेरठ, बिजनौर, लखनऊ, बुलंदशहर, हाथरस, मुरादाबाद, अलीगढ़, बरेली के जिला आबकारी अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया है। इसके साथ ही मदिरा व भांग की दुकानों के लाइसेंस नवीनीकरण के लिए एक हफ्ते का अतिरिक्त समय देने का निर्देश दिया गया है।
आबकारी मंत्री ने शनिवार को गन्ना संस्थान में उच्च अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में बिजनौर की मदिरा इंडस्ट्री के खिलाफ गैर जिम्मेदार कार्रवाई पर जिला आबकारी अधिकारी के विरुद्ध जांच के निर्देश देते हुए जांज रिपोर्ट जल्द शासन को उपलब्ध कराने को कहा है। बैठक में सभी जिला आबकारी अधिकारी आनलाइन जुड़े थे। मंत्री ने कहा कि पड़ोसी राज्यों से अवैध मदिरा की सप्लाई, मिलावटी व चोरी की शराब पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जाए।
उत्पीड़न की शिकायत पर होगी कार्रवाई
मंत्री ने कहा, कहीं भी शराब की ओवररेटिंग होने तथा औद्योगिक इकाइयों के संचालन में व्यवधान व उत्पीड़न की शिकायत पर संबंधित जिला आबकारी अधिकारी के विरुद्ध कड़ी करवाई की जाएगी। बीते आठ सालों में आबकारी विभाग में काफी पारदर्शिता आई है और जवाबदेही भी बढ़ी है। उत्तर प्रदेश का आबकारी विभाग अन्य राज्यों के लिए रोल माडल बन चुका है, जिसे बनाए रखने के लिए सभी अधिकारी व कर्मी टीम 00भावना से काम करें। बैठक में अपर मुख्य सचिव आबकारी वीना कुमारी मीना, आबकारी आयुक्त डा. आदर्श सिंह, विशेष सचिव अभिषेक आनंद व अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
फरवरी तक वसूला गया 50,585 करोड़ का राजस्व
आबकारी मंत्री ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में विभाग के लिए 63,000 करोड़ रुपये का राजस्व लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसमें फरवरी तक 50,585 करोड़ रुपये का राजस्व वूसला जा चुका है। यह पिछले वर्ष फरवरी माह तक प्राप्त कुल राजस्व 42,828.57 करोड़ रुपये से 7,756.36 करोड़ रुपये अधिक है, जो 118.11 प्रतिशत है। उन्होंने बताया कि फरवरी 2026 में 6,635.79 करोड़ रुपये राजस्व प्राप्त हुआ, पिछले वर्ष फरवरी माह में प्राप्त 4,928.22 करोड़ रुपये में से 1,707.57 करोड़ रुपये अधिक है। फरवरी माह में पिछले वर्ष की तुलना में 134.65 प्रतिशत अधिक राजस्व वसूला गया। आबकारी विभाग ने फरवरी माह में 2,76,438 लीटर अवैध शराब पकड़ी।
आबकारी निरीक्षक पर कार्रवाई की मांग को लेकर दिया ज्ञापन
वहीं दूसरी ओर लखीमपुर खीरी में गरीब मजदूर किसान पार्टी के पदाधिकारियों ने किसान से कथित मारपीट व अवैध वसूली के मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर शनिवार को एसडीएम की गैर मौजूदगी में तहसीलदार भीम चन्द के माध्यम से जिलाधिकारी को ज्ञापन भेजा है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कृष्ण कुमार यादव ने बताया कि 1 मार्च को थाना हैदराबाद क्षेत्र के गांव मैसटा निवासी किसान मदनपाल गन्ना चीनी मिल में गन्ना डालकर ट्रैक्टर-ट्रॉली से घर वापस जा रहा था। आरोप है कि रास्ते में आबकारी विभाग के कर्मचारियों ने ट्रॉली रुकवा ली और आबकारी निरीक्षक अवनीश रावत के इशारे पर किसान को जबरन अपनी गाड़ी में बैठाकर चीनी मिल परिसर स्थित आबकारी कार्यालय ले गए।
