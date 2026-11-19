यूपी के प्रतापगढ़ में राजा भैया के यहां हो रही धीरेंद्र शास्त्री की राम कथा में जिले के प्रभारी मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह शामिल हुए। योगी सरकार में मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह ने कहा कि अब मथुरा की बारी है। वह दिन दूर नहीं है जब गुलामी का गुंबद गिरेगा और श्रीकृष्ण का भव्य मंदिर बनेगा।

मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह ने कहा कि अब मथुरा की बारी है। वह दिन दूर नहीं है जब गुलामी का गुंबद गिरेगा और श्रीकृष्ण का भव्य मंदिर बनेगा।

प्रतापगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। यूपी के प्रतापगढ़ कुंडा के बेंती में चल रही बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की रामकथा में जिले के प्रभारी मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह पहुंचे। राजा भैया के यहां हो रही कथा में पहुंचे मंत्री ने सनातन को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर तीखा प्रहार किया। योगी सरकार में मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह ने कहा कि अब मथुरा की बारी है। वह दिन दूर नहीं है जब गुलामी का गुंबद गिरेगा और श्रीकृष्ण का भव्य मंदिर बनेगा।

श्रीरामकथा में पहुंचने के बाद मीडिया कर्मियों से बातचीत में प्रभारी मंत्री ने कहा कि कांग्रेस सहित सबका काम सनातन विरोध रहा है। 75 साल में पहली बार सरकार सनातनियों के पक्ष की है। उन्होंने कहा कि कथाओं से सनातन को बल मिलता है। कांग्रेस और सपा ने सनातन को अलग-अलग जातियों में बांटने का काम किया। अब एक करोड़ प्रतिशत मथुरा की बारी है। अभी वह कुछ ही दिन पहले मथुरा गए थे। मन कर रहा था कि कुदाल उठाकर गुम्बद तोड़ दें लेकिन संवैधानिक पद पर रहने के कारण संयम बरतना पड़ा। हालांकि वह दिन दूर नहीं है जब गुंबद गिरेगा और भव्य मंदिर बनेगा। उन्होंने कहा कि आज जो सेक्यूलर हिन्दू बने हैं वे अधर्मी हैं। सेक्यूलर हिन्दू का हिन्दी में मलब अधर्मी हिंदू है। आज हमें बाहरी से नहीं अपने आस्तीन में छिपे सांपों से खतरा है। इनसे हर सनातनी को बचकर रहना होगा। यह सनातनियों का सौभाग्य है कि बाबा बागेश्वर से कथा सुनने का मौका मिला है।

राघव-माधव के नाम पर बांटने की साजिश : रवींद्र राजस्थान से आए विधायक रवींद्र सिंह भाटी ने कहा कि राजा भैया ने कथा का जो आयोजन किया है वह लोगों के सीखने की बात है। वह पाक सीमा के करीब है। पाकिस्तान के शरणार्थियों के लिए यह बेहतर आयोजन है। कुछ लोग राधव और माधव के नाम पर सनातन को बांटने का प्रयास कर रहे हैं।

कथा में शामिल होकर अभिभूत हूं : पवन भोजपुरी सिनेमा के स्टार पवन सिंह भी बुधवार को श्रीराम कथा सुनने के लिए बेंती पहुंचे। शाम को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि वह पहले भी बेंती आ चुके हैं। श्रीराम कथा में शामिल श्रद्धालुओं का भाव देखकर वह गदगद हैं।

तुलसीदास जी ने सब लिख डाला है : कृपाशंकर महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री कृपा शंकर सिंह ने कहा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने सब लिखा है। बहुत लोग सनातन को मानते हैं लेकिन जानते नहीं। कथा से वे जानते हैं कि भगवान राम, भगवान कृष्ण कौन थे। कहा कि मूर्ख लोग बोलने के बाद सोचते हैं। अच्छे लोग सोचकर बोलते हैं ताकि बाद में पछताना न पड़े।