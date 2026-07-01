बदनामी करा रही थी इसलिए मार डाला... भाई ने बहन की कर दी हत्या, खुद थाने में कबूल किया गुनाह

मेरठ में प्रेम प्रसंग पर भाई ने बहन की हत्या कर दी। वारदात लोहियानगर के रसूलनगर में घर में दिनदहाड़े हुई। आरोपी ने बहन को अकेले में ले जाकर उसी के दुपट्टे से गला घोंट दिया। वारदात के बाद आरोपी ने थाने पहुंचकर खुद अपना गुनाह कबूल किया।

यूपी में एक बार फिर हॉरर किलिंग का मामला सामने आया है। झूठी शान को बचाने के चक्कर में एक भाई ने अपनी बहन का गला घोंटकर हत्या कर दी। इसके बाद भाई ने खुद पुलिस के पास जाकर अपना गुनाह कबूल किया। यहां तक की उसने ये भी बताया कि उसने बहन को क्यों और कैसे मारा। उसका कहना था कि बहन बदनामी करवा रही थी। लोहियानगर के रसूलनगर में मंगलवार दोपहर घर के अंदर हॉरर किलिंग की वारदात अंजाम दी गई।

मामले में मिली जानकारी के अनुसार छोटे भाई ने बड़ी बहन के प्रेम प्रसंग से नाराज होकर उसकी दुप्पटे से गला दबाकर हत्या कर दी। कत्ल के बाद लाश को स्टोर रूम में ही छोड़कर आरोपी खुद थाने पहुंचा और हत्या का खुलासा किया। बताया कि बहन बहुत बदनामी करा रही थी, इसलिए मार डाला। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर घर से लाश बरामद की। वहीं, परिवार के बाकी लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है।

लोहियानगर के रसूलनगर निवासी सलीमुद्दीन दिल्ली रोड पर एक स्पोर्ट्स फैक्ट्री में काम करते है। सलीमुद्दीन मंगलवार को ड्यूटी पर थे और दोपहर के समय घर पर बाकी परिवार मौजूद था। सलीमुद्दीन की बड़ी बेटी इलमा का करीब दो साल पहले प्रेम प्रसंग गुलफाम निवासी श्यामनगर से था। इसकी जानकारी होने और बिरादरी में बात फैलने के कारण दोनों का निकाह करा दिया गया था। पिछले चार माह से पति से विवाद के कारण इलमा अपने मायके आकर रहने लगी। इस दौरान इलमा ने प्रशांत नाम के युवक से फोन पर बातचीत शुरू कर दी।

दो जून को इलमा घर छोड़कर प्रशांत के साथ चली गई, जिसकी गुमशुदगी दर्ज हुई थी। 7 जून को इलमा को बरामद किया गया, लेकिन 11 जून को दोबारा इलमा प्रेमी के साथ फरार हो गई, जिसे पुलिस ने दौराला से उसी रात बरामद कर लिया था। इसी बात को लेकर परिवार की बदनामी हो रही थी। दो दिन पहले रिश्तेदार और कुछ बिरादरी के लोगों ने पंचायत बुलाकर इलमा को समझाने का प्रयास किया था, लेकिन वह समझने को तैयार नहीं हुई। इसी बात को लेकर पूरा परिवार और रिश्तेदार नाराज थे।

बदनामी करा रही थी, इसलिए मार डाला दिलशाद ने पुलिस को बताया कि बहन बिरादरी में बदनामी करा रही थी। पहले प्रेम प्रसंग के चलते निकाह कराना पड़ा और अब किसी दूसरे युवक से बातचीत कर रही थी। इस बात को लेकर मोहल्ले के युवक कमेंट करते थे। बताया कि इलमा को काफी समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो नहीं मानी। इसलिए ही बहन की हत्या कर दी।

स्टोर रूम में ले जाकर बहन को मार डाला मंगलवार दोपहर घर पर सलीमुद्दीन की पत्नी मुनीजा, बेटा दिलशाद, बेटी इलमा, जोया और सास जुबैदा थे। दोपहर करीब 3.30 बजे परिवार के सभी लोग सोए हुए थे। इस दौरान दिलशाद बातचीत के बहाने से इलमा को घर के स्टोर रूम में ले गया और उसके ही दुप्पटे से गला दबाकर हत्या कर दी। लाश को स्टोर रूम में छोड़कर आरोपी सीधे बिजली बंबा चौकी पहुंचा, लेकिन वहां पुलिसकर्मी दिखाई नहीं दिए। वह लोहियानगर थाने पहुंचा और बताया कि बहन की हत्या करके आया हूं। पुलिस ने दिलशाद को गिरफ्तार कर निशानदेही पर घर से लाश बरामद की।

परिवार घर में और किसी को कुछ पता नहीं चला पुलिस परिवार के बाकी लोगों की भूमिका को लेकर जांच कर रही है। पता किया जा रहा है कि स्टोर रूम में जब इलमा की हत्या हुई, उस समय परिवार के लोगों को पता क्यों नहीं चला। ये भी देखा जा रहा है कि क्या संभव है कि हत्या की जानकारी नहीं लगी हो। इस पूरे मामले में फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और पूछताछ की जा रही है।