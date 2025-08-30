UP meerut Woman harassed Molested Stone Pelting in dispute by family viral video साले की पत्नी से मजाक करने पर बवाल, ससुराल पक्ष पर हमला और जमकर पथराव, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
UP meerut Woman harassed Molested Stone Pelting in dispute by family viral video

साले की पत्नी से मजाक करने पर बवाल, ससुराल पक्ष पर हमला और जमकर पथराव

यूपी में मेरठ के लिसाड़ी गेट के समर गार्डन में साले की पत्नी से मजाक करने पर बवाल हो गया। साले ने अपने बहनोई से गाली गलौज कर दी, जिसका बदला लेने के लिए युवक ने अपने साथियों के साथ मिलकर गुरुवार रात को ससुराल पक्ष पर हमला कर दिया। आरोपियों ने पथराव किया।

Srishti Kunj प्रमुख संवाददाता, मेरठSat, 30 Aug 2025 02:16 PM
साले की पत्नी से मजाक करने पर बवाल, ससुराल पक्ष पर हमला और जमकर पथराव

यूपी में मेरठ के लिसाड़ी गेट के समर गार्डन में साले की पत्नी से मजाक करने पर बवाल हो गया। साले ने अपने बहनोई से गाली गलौज कर दी, जिसका बदला लेने के लिए युवक ने अपने साथियों के साथ मिलकर गुरुवार रात को ससुराल पक्ष पर हमला कर दिया। आरोपियों ने पथराव किया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया वायरल हो गया। वीडियो में दर्जनभर युवक पथराव करते हुए दिख रहे हैं। पुलिस घटना की जानकारी से इंकार कर रही है।

असलम परिवार के साथ समर गार्डन कॉलोनी में रहता है। असलम की पत्नी से बहनोई जावेद निवासी लियाकत वाली गली रशीदनगर लिसाड़ी गेट से गुरुवार ने कई बार हंसी मजाक किया था। ये बात असलम को नागवार गुजरी और उसने विरोध किया। इसी बात को लेकर विवाद बढ़ गया और असलम ने बहनोई जावेद को गाली दे दी। बेइज्जती का बदला लेने के लिए जावेद ने दर्जनभर साथियों के साथ मिलकर गुरुवार रात को साले असलम के घर पर पथराव कर दिया।

इस दौरान आरोपियों ने बवाल किया। करीब 30 मिनट तक बवाल हुआ। युवकों के पथराव और बवाल की वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वहीं, इस मामले को सुलझाने के लिए शुक्रवार को दिनभर दोनों पक्ष के लोगों ने पंचायत की। हालांकि समझौते पर बातचीत नहीं बन सकी। एसपी सिटी मेरठ, आयुष विक्रम सिंह ने कहा कि पथराव और हमले की वीडियो सामने आई है। थाना पुलिस को जांच और कार्रवाई का आदेश दिया गया है।

जवाहरनगर में पुलिस के सामने पथराव

कंकरखेड़ा के जवाहरनगर में पुलिस के सामने ही शुक्रवार रात को दो पक्षों के बीच मारपीट और पथराव हो गया। बवाल में तीन महिलाओं समेत कई घायल हुए हैं। वहीं, थाने पर तहरीर दी। कंकरखेड़ा के योगीपुरम चौकी क्षेत्र में जवाहरनगर निवासी अजय और सागर दोनों भाई पूर्व में गांजा तस्करी में जेल गए थे। दोनों पर अब भी गांजा बेचने का आरोप लगाया। इसी बात पर मोहल्ला निवासी युवक कृष्ण से कहासुनी हो गई। दोनों भाइयों ने शुक्रवार रात को कृष्ण को घर के पास पीट दिया। पुलिस को शिकायत की गई। चौकी से फैंटम पहुंची। दोनों पक्ष पुलिस के सामने ही भिड़ गए और पथराव हो गया। कृष्ण को बचाने के लिए सामने आई उसकी मौसी अंजलि, राधा, संगीता और एक अन्य युवक घायल हो गए। दूसरी ओर से भी तीन घायल हो गए।

