साले की पत्नी से मजाक करने पर बवाल, ससुराल पक्ष पर हमला और जमकर पथराव

यूपी में मेरठ के लिसाड़ी गेट के समर गार्डन में साले की पत्नी से मजाक करने पर बवाल हो गया। साले ने अपने बहनोई से गाली गलौज कर दी, जिसका बदला लेने के लिए युवक ने अपने साथियों के साथ मिलकर गुरुवार रात को ससुराल पक्ष पर हमला कर दिया। आरोपियों ने पथराव किया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया वायरल हो गया। वीडियो में दर्जनभर युवक पथराव करते हुए दिख रहे हैं। पुलिस घटना की जानकारी से इंकार कर रही है।

असलम परिवार के साथ समर गार्डन कॉलोनी में रहता है। असलम की पत्नी से बहनोई जावेद निवासी लियाकत वाली गली रशीदनगर लिसाड़ी गेट से गुरुवार ने कई बार हंसी मजाक किया था। ये बात असलम को नागवार गुजरी और उसने विरोध किया। इसी बात को लेकर विवाद बढ़ गया और असलम ने बहनोई जावेद को गाली दे दी। बेइज्जती का बदला लेने के लिए जावेद ने दर्जनभर साथियों के साथ मिलकर गुरुवार रात को साले असलम के घर पर पथराव कर दिया।

इस दौरान आरोपियों ने बवाल किया। करीब 30 मिनट तक बवाल हुआ। युवकों के पथराव और बवाल की वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वहीं, इस मामले को सुलझाने के लिए शुक्रवार को दिनभर दोनों पक्ष के लोगों ने पंचायत की। हालांकि समझौते पर बातचीत नहीं बन सकी। एसपी सिटी मेरठ, आयुष विक्रम सिंह ने कहा कि पथराव और हमले की वीडियो सामने आई है। थाना पुलिस को जांच और कार्रवाई का आदेश दिया गया है।