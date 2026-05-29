घर से बिना बताए निकली महिला की श्मशान में मिली लाश, गला दबाकर की गई हत्या
यूपी के मेरठ में परतापुर क्षेत्र के पुट्ठा रोड स्थित श्मशान में बुधवार देर रात महिला की गला दबाकर हत्या कर दी गई। गुरुवार सुबह महिला की लाश मिली, जिसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी।
यूपी के मेरठ में परतापुर क्षेत्र के पुट्ठा रोड स्थित श्मशान में बुधवार देर रात महिला की गला दबाकर हत्या कर दी गई। गुरुवार सुबह महिला की लाश मिली, जिसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। फोरेंसिक टीम के साथ एसपी सिटी और थाना पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू की गई।
मामले में मिली जानकारी के अनुसार परतापुर के पुट्ठा रोड पर श्मशान में गुरुवार सुबह कुछ लोगों ने महिला की लाश पड़ी देखी। मृतका के गले में दुप्पटे का फंदा लगा हुआ था। पास ही शराब का खाली पव्वा और बाकी सामान पड़ा था। एक मोबाइल भी मिला, जिसमें सिम नहीं था। पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल को सुरक्षित किया। कुछ ही देर में एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले मौके पर पहुंचे और फोरेंसिक टीम को बुलाया गया।
मृतका की पहचान 25 वर्षीय मुस्कान पत्नी अब्दुल वाहिद निवासी माधवपुरम खत्ता रोड, स्विमिंग पूल वाली गली थाना ब्रह्मपुरी के रूप में हुई है। मुस्कान बिहार के दरभंगा जिले की रहने वाली थी। पूछताछ में परिजनों के अनुसार मुस्कान बुधवार सुबह करीब 11.30 बजे बिना बताए घर से निकली थी, जिसके बाद वह वापस नहीं लौटी। बताया कि मुस्कान शराब और नशीले पदार्थ का सेवन करने की आदी थी। आशंका जताई कि किसी ने दुष्कर्म किया और विरोध पर हत्या कर दी गई। मामले में अभी आगे की जांच की जा रही है।
आखिरी बार ई-रिक्शा में दिखी मुस्कान
एसपी सिटी ने मुस्कान की हत्या का खुलासा करने के लिए दो टीम को काम पर लगाया है। वहीं, आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच के बाद पता चला कि रात के समय मुस्कान एक ई-रिक्शा में सवार थी। पुलिस ने ई-रिक्शा की तलाश शुरू कर दी है। वहीं, छह लोगों को पूछताछ में लिया गया है।
एसपी सिटी मेरठ, विनायक गोपाल भोसले ने इस मामले के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि महिला की गला दबाकर हत्या की गई है। रेप की पुष्टि नहीं हुई है। डॉक्टरों के पैनल से पोस्टमार्टम कराया जाएगा और वीडियोग्राफी होगी। पोस्टमार्टम के बाद हत्या के कारणों और रेप से जुड़ी आगे की जानकारी मिलेगी। पुलिस ने कुछ लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। मामले में जल्द खुलासा किया जाएगा। आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस पूरी तरह से मामले की जांच में जुट गई है। मुस्कान के परिवार को भी जानकारी दी गई है और उनके भी बयान दर्ज किए जा रहे हैं।
कृपया अपने अनुभव को रेट करें
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें