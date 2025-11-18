सड़क पर खतरे का खेल! स्टंट करते हुए बारात में गाड़ियों की छतों पर चढ़कर हुड़दंग
संक्षेप: मेरठ में शूट किए गए फुटेज में कुछ युवक खुलेआम चलती कारों की छतों पर चढ़कर खतरनाक अंदाज में झूमते दिखाई दे रहे हैं। हूटर और शोर मचाती भीड़ साफ संकेत देती है कि युवकों ने मानो पुलिस को चुनौती देते हुए यह तमाशा किया हो।
यूपी के मेरठ में जिलेभर में वारदातों और युवाओं की हुड़दंग भरी वीडियो रोजाना वायरल होती रहती हैं। सोमवार को भी ऐसी कई वीडियो वायरल हुईं। इनमें परतापुर थाना क्षेत्र में सड़क को स्टंट ग्राउंड बनाने वाले युवकों की करतूतों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
सौलना गांव के पास शूट किए गए फुटेज में कुछ युवक खुलेआम चलती कारों की छतों पर चढ़कर खतरनाक अंदाज में झूमते दिखाई दे रहे हैं। हूटर और शोर मचाती भीड़ साफ संकेत देती है कि युवकों ने मानो पुलिस को चुनौती देते हुए यह तमाशा किया हो। कई कारों के साथ अजीबोगरीब हरकतें करते युवक नजर आ रहे हैं।
वीडियो में कोई कार की छत पर संतुलन बनाता दिख रहा है, तो कोई खिड़की से आधा शरीर बाहर निकालकर डांस करता हुआ। कई युवक कारों से उतरते–चढ़ते, स्लाइड करते और सड़क पर आगे-पीछे दौड़ते नजर आए। हैरानी की बात है कि इनमें से किसी भी युवक ने सुरक्षा उपकरण नहीं पहना।ही का यह स्तर न सिर्फ उनके लिए बल्कि सड़क से गुजर रहे आम लोगों के लिए भी बड़ा खतरा साबित हो सकता था।
जानकारी के अनुसार पूरी घटना एक बारात के दौरान की है। दूल्हे के साथ चल रहे काफिले में शामिल युवकों ने जश्न के नाम पर सड़क पर कब्जा कर स्टंट करने कर दिए। बारातों में इस तरह का हुड़दंग पहली बार नहीं देखा गया, लेकिन इस बार मामला वीडियो में कैद होने के कारण चर्चा में है। एसपी सिटी, आयुष विक्रम सिंह ने इस मामले में जानकारी देते हुए कहा कि पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज किया गया है। वीडियो में कार की पहचान की जा रही है और युवाओं की शिनाख्त की जा रही है। टीम लगाई गई है, जल्द कार्रवाई की जाएगी।