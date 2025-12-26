Hindustan Hindi News
Two girls Fight over boyfriend outside college Beaten each other with belt
ब्वॉयफ्रेंड को लेकर कॉलेज के बाहर छात्राओं में जमकर मारपीट, चली बेल्ट

यूपी के मेरठ में परतापुर स्थित एक कॉलेज के बाहर ब्वॉयफ्रेंड को लेकर छात्राओं के बीच जमकर मारपीट हुई और बेल्ट चली। एक छात्रा ने दूसरी छात्रा पर बेल्ट से हमला किया। कुछ छात्रों ने वीडियो बनाकर वायरल कर दी। प्रकरण में पुलिस ने संज्ञान लेकर जांच शुरू कर दी है।

Dec 26, 2025 08:22 am ISTSrishti Kunj प्रमुख संवाददाता, मेरठ
यूपी के मेरठ में परतापुर स्थित एक कॉलेज के बाहर ब्वॉयफ्रेंड को लेकर छात्राओं के बीच जमकर मारपीट हुई और बेल्ट चली। एक छात्रा ने दूसरी छात्रा पर बेल्ट से हमला किया। कुछ छात्रों ने वीडियो बनाकर वायरल कर दी। प्रकरण में पुलिस ने संज्ञान लेकर जांच शुरू कर दी है। पीड़ित छात्रा को पुलिस ने खोज निकाला है और उससे तहरीर ली जा रही है।

मामले में मिली जानकारी के अनुसार परतापुर में हाईवे स्थित कॉलेज के गेट पर दो छात्राओं के बीच दो दिन पहले जमकर मारपीट हुई थी। एक छात्रा ने दूसरी छात्रा पर बेल्ट से हमला किया। कुछ छात्रों ने बीच बचाव का प्रयास किया, लेकिन हमलावर छात्रा ने एक नहीं सुनी। कुछ लोगों ने वीडियो बना ली और सोशल मीडिया पर वायरल कर दी।

परतापुर पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लिया। जांच में पता चला कि दोनों छात्राएं बीबीए द्वितीय वर्ष की छात्राएं हैं। बेल्ट से हमला करने वाली छात्रा का नाम भी पता चला है और वह कंकरखेड़ा क्षेत्र निवासी है। पीड़ित छात्रा मोदीनगर क्षेत्र की है। दोनों छात्राएं साथी छात्र को लेकर आपस में भिड़ी थी। दोनों ने एक दूसरे को धमकी दी थी कि ब्वॉयफ्रेंड से दूर नहीं रही तो अच्छा नहीं होगा। पुलिस ने पीड़ित छात्रा से संपर्क कर तहरीर ली है।

इस मामले में जानकारी देते हुए मेरठ सिटी के एसपी, आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि दो छात्राओं के बीच मारपीट की वीडियो सामने आई थी। ब्वॉयफ्रेंड को लेकर दोनों छात्राओं में मारपीट हुई। वीडियो का संज्ञान लेकर पीड़िता से तहरीर ली गई है। मामले में जांच शुरू कर दी गई है।

