मेरठ-लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस 27 अगस्त से जाएगी अयोध्या-काशी, देखें शेड्यूल
मेरठ लखनऊ के बीच संचालित वंदे भारत एक्सप्रेस विस्तार हुआ है। बुधवार से वंदे भारत एक्सप्रेस अब लखनऊ से आगे अयोध्या धाम व वाराणसी तक रफ्तार भरेगी। ट्रेन से अब यहां के यात्री सुविधा जनक तरीके से अयोध्या में राम मंदिर व वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर सकेंगे।
मेरठ लखनऊ के बीच संचालित वंदे भारत एक्सप्रेस विस्तार हुआ है। बुधवार से वंदे भारत एक्सप्रेस अब लखनऊ से आगे अयोध्या धाम व वाराणसी तक रफ्तार भरेगी। मुरादाबाद से होकर गुजरने वाली ट्रेन से अब यहां के यात्री सुविधा जनक तरीके से अयोध्या में राम मंदिर व वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर सकेंगे। मेरठ से यह सफर करीब बारह घंटे का होगा। पर मुरादाबाद से अयोध्या 7.13 घंटे व वाराणसी तक पौने दस घंटे में ट्रेन दूरी तय कर लेंगी।
मुरादाबाद से होकर चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस( 22489-22490) अब 27 अगस्त से अगले पड़ाव तक दौड़ेंगी। मेरठ से वाराणसी के बीच सीधे हाईस्पीड चलने वाली पहली ट्रेन होगी। विस्तार मिलने से ट्रेन रेलवे के लिए अब और भी फायदेमंद होगी। दरअसल मेरठ से चलने वाली नौचंदी एक्सप्रेस व राज्यरानी का कम किराया और समय में बड़ा अंतर न होने से वंदे भारत में तमाम सीटें खाली रहती थी। अब नया रास्ता वंदे भारत को और ज्यादा लोकप्रिय बनाएगा। मुरादाबाद से अयोध्याधाम के लिए सात घंटे 13 मिनट व वाराणसी के लिए 9.45 घंटे में पहुंच सकेंगे। रेल प्रवक्ता का कहना है कि 27 से सुविधा मिलेगी।
वंदे भारत का किराया
मेरठ से वाराणसी- चेयरकार का 1915 रुपये, 470 कैटरिंग चार्ज शामिल है।
मेरठ से वाराणसी- इकोनॉमी क्लास का 3525 रुपये, 524 कैटरिंग चार्ज शामिल है।
वंदे भारत एक्सप्रेस-22489-22490 टाइम टेबल
मेरठ-वाराणसी
मेरठ सिटी से प्रस्थान 6:35 बजे
मुरादाबाद में आगमन 8.35 पर प्रस्थान 8.40 बजे
बरेली आगमन 9.58 पर प्रस्थान 10 बजे
आलमनगर पासिंग आगमन 13.25
लखनऊ आगमन 13.45 पर प्रस्थान 13.55 बजे
अयोध्या आगमन 15.53 पर प्रस्थान 15.55 बजे
वाराणसी आगमन 8.25 पर
वाराणसी-मेरठ
वाराणसी प्रस्थान 9.10 बजे
अयोध्या आगमन 11.40 पर प्रस्थान 11.42 बजे
लखनऊ आगमन 13.40 पर प्रस्थान 13.50 बजे
आलमनगर पासिंग आगमन 14.10
बरेली आगमन 17.15 पर प्रस्थान 17.17 बजे
मुरादाबाद में आगमन 18.50 पर प्रस्थान 18.55 बजे
मेरठ सिटी से आगमन 21.05 बजे