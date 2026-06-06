यूपी के इस शहर में दिवाली पर लॉन्च होगी इंटीग्रेटेड टाउनशिप, मिलेगी ये सुविधाएं
मेरठ विकास प्राधिकरण ने दिवाली तक टाउनशिप का पहला फेज लॉन्च करने की तैयारी कर ली है। दिल्ली रोड स्थित मोहिउद्दीनपुर में विकसित की जाने वाली इंटीग्रेटेड टाउनशिप का ले-आउट आईक्यूटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड तैयार करेगी।
यूपी के मेरठ में दिल्ली रोड स्थित मोहिउद्दीनपुर में विकसित की जाने वाली इंटीग्रेटेड टाउनशिप का ले-आउट आईक्यूटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड तैयार करेगी। ले-आउट बनाने के लिए ठेका प्रक्रिया में शामिल हुई तीन कंसलटेंसी एजेंसियों में से नई दिल्ली की आई क्यूटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने बाजी मार ली है। अब ये कंपनी टाउनशिप का ले-आउट तैयार करेगी।
मेरठ विकास प्राधिकरण ने दिवाली तक टाउनशिप का पहला फेज लॉन्च करने की तैयारी कर ली है। बताया जा रहा है कि पहले चरण में करीब 60 हेक्टेयर जमीन पर टाउनशिप विकसित की जाएगी। मेडा अधिकारियों ने बताया चयनित कंसलटेंसी एजेंसी को इस तरह की टाउनशिप का ले-आउट तैयार करने का वैश्विक अनुभव है। एजेंसी ने भारत के साथ ही कई देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया है।
मेरठ विकास प्राधिकरण दिल्ली रोड पर मोहिउद्दीनपुर में करीब 294 हेक्टेयर जमीन पर इंटीग्रेटेड टाउनशिप विकसित कर रहा है। इसके लिए मेडा ने 160 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन खरीद ली है। पहले चरण में 60 हेक्टेयर जमीन पर टाउनशिप विकसित की जाएगी। टाउनशपि का ले-आउट बनाने के लिए तीन कंसलटेंसी एजेंसियों एमएसवी इंटरनेशनल, नांगिया कॉरपोरेशन और आईक्यूटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने टेंडर डाला था। इनमें से आईक्यूटी को चयन किया गया है।
ये होगा टाउनशिप में
शॉपिंग कॉम्पलेक्स विद मल्टीप्लेक्स, बैंक्वेट हॉल, मल्टीलेवल पार्किंग, थीम पार्क, ओपन थियेटर, इंडोर स्टेडियम, गोल्फ कोर्स, फुटबाल और हॉकी ग्राउंड, बैंक, पब्लिक स्कूल, इंटरनेशल फेम हॉस्पिटल चेन, पार्क एंड गो सुविधा की परिवहन सेवा व पार्किंग, रेंटल बाइकिंग व कैब सर्विस, नमो भारत ट्रेन, बस अड्डे व रेलवे स्टेशन के लिए फीडर बस सेवा, सौर ऊर्जा सुविधा के साथ एनर्जी एफीशिएंट भवनों का निर्माण होगा, इसमें गर्मी कम लगेगी और बिजली खपत कम होगी, झीलनुमा तालाब, राइडिंग एरिना।
जमीन का होगा अधिग्रहण
किसानों ने अब जमीन देने से हाथ खड़े कर दिए हैं। इसके चलते अब बाकी जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। इसकी अनुमति के लिए डीएम की तरफ से शासन को फाइल भेजी जा चुकी है। अधिग्रहण से पहले शासन से सोशल इंपैक्ट असेसमेंट यानि सामाजिक समाघात अध्ययन कराने के लिए एजेंसी का चयन किया जाएगा। ये एजेंसी आवासीय योजना की स्थापना से पहले प्रोजेक्ट से प्रभावित होने वाले परिवारों की पहचान करेगी कि इस प्रोजेक्ट से उनकी आजीविका पर क्या असर पड़ेगा।
2500 करोड़ रुपये है परियोजना की लागत
टाउनशिप परियोजना की लागत करीब 2500 करोड़ रुपये है। शासन की तरफ से मेडा को अब तक 809 करोड़ रुपये मिल चुके हैं। टाउनशिप में 41 हजार से ज्यादा लोगों को आवास उपलब्ध कराने के साथ ही फ्लैटेड फैक्ट्रियों में करीब 2 हजार लोगों रोजगार देने की क्षमता होगी।
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लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें