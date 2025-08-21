UP Meerut To Ambala Google Maps Wrong route car Fell in Pond th four people travelling गूगल मैप ने फिर भटकाया रास्ता, तालाब में गिरी कार; छात्र नेता समेत चार थे सवार, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Meerut To Ambala Google Maps Wrong route car Fell in Pond th four people travelling

गूगल मैप ने फिर भटकाया रास्ता, तालाब में गिरी कार; छात्र नेता समेत चार थे सवार

मेरठ से अंबाला दर्शन करने जा रहे चार दोस्तों की कार गूगल मैप पर लोकेशन भटकने के चलते तालाब में जा गिरी। चारों दोस्तों ने बमुश्किल कार से कूदकर अपनी जान बचाई। कार में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ के छात्र नेता सूर्या और उनके दोस्त थे।

Srishti Kunj संवाददाता, सहारनपुरThu, 21 Aug 2025 12:16 PM
share Share
Follow Us on
गूगल मैप ने फिर भटकाया रास्ता, तालाब में गिरी कार; छात्र नेता समेत चार थे सवार

मेरठ से अंबाला दर्शन करने जा रहे चार दोस्तों की कार गूगल मैप पर लोकेशन भटकने के चलते तालाब में जा गिरी। चारों दोस्तों ने बमुश्किल कार से कूदकर अपनी जान बचाई। कार में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ के छात्र नेता सूर्या और उनके दोस्त थे। वह अंबाला के कस्बा शाहाबाद में महर्षि मारकंडेश्वर मंदिर दर्शन करने जा रहे थे। सभी की जान बच गई।

बताया जा रहा है कि बुधवार शाम मेरठ निवासी चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के छात्र नेता सूर्या अपने साथी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूर्व कार्यकारिणी सदस्य आदित्य, अनुज और आशुतोष के साथ अंबाला के कस्बा शाहाबाद में महर्षि मारकंडेश्वर मंदिर में दर्शन करने के लिए ब्रेजा कार से जा रहे थे। उन्होंने जब सरसावा में एंट्री की तो महर्षि मारकंडेश्वर मंदिर में जाने के लिए उन्होंने गूगल मैप में लोकेशन डाल दी।

कार सवार लोकेशन के अनुसार चलते रहे। उनकी कार मैप द्वारा दिखाई जा रही लोकेशन के अनुसार अंबाला रोड स्थित सिरोही पैलेस के बराबर वाले रास्ते पर टर्न हो गई। आगे जाने के बाद कार चला रहे आदित्य को आईडिया नहीं रहा और कार तालाब में जा गिरी।

ये भी पढ़ें:5 गुना तक कम होगा लखनऊ नगर निगम का दाखिल-खारिज शुल्क, बड़ी राहत देने की तैयारी

कार से शीशे नीचे कर पानी में कूदे

कार को डूबती देख चारों दोस्तों ने हिम्मत से काम लिया और कार के शीशे नीचे कर वह किसी तरह से पानी में कूद गए और बाहर किनारे पर आ गए। सूर्या ने सूचना डायल 112 व पूर्व सांसद प्रदीप चौधरी को दी। पुलिस मौके पर पहुंची।

किसी को नहीं आई कोई चोट: एसडीएम

एसडीएम सुबोध कुमार व थाना अध्यक्ष विनोद कुमार ने इस घटना के बाद जानकारी देते हुए बताया कि चारों युवक सकुशल है किसी को कोई चोट नहीं आई। गूगल मैप के द्वारा रास्ता भटक जाने के कारण उनकी कार गलत दिशा में चली गई। तथा पानी से भरे तालाब में गिर गई।

Saharanpur News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |