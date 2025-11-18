Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsUP Meerut Three Bike Riders Beaten on road hit by sticks 45 times in 19 seconds
बाइक सवार युवकों पर बीच सड़क दबंगों का हमला, 19 सेकेंड में बरसाए 45 बार डंडे

संक्षेप: यूपी के मेरठ में कंकरखेड़ा में बाइक सवार युवकों पर कातिलाना हमले की दुस्साहसिक वीडियो सामने आई है। 19 सेकेंड में 4 आरोपी हमलावरों ने युवकों पर 45 बार डंडे बरसाए। किसी तरह जान बचाकर दो युवक भाग निकले, जबकि तीसरा वहीं सड़क पर गिरकर बेहोश हो गया।

Tue, 18 Nov 2025 01:01 PMSrishti Kunj प्रमुख संवाददाता, मेरठ
यूपी के मेरठ में कंकरखेड़ा में बाइक सवार युवकों पर कातिलाना हमले की दुस्साहसिक वीडियो सामने आई है। 19 सेकेंड में 4 आरोपी हमलावरों ने युवकों पर 45 बार डंडे बरसाए। किसी तरह जान बचाकर दो युवक भाग निकले, जबकि तीसरा वहीं सड़क पर गिरकर बेहोश हो गया। घायल युवक पर भी आरोपी डंडे बरसाते रहे। इस घटना को लेकर पुलिस ने मुकदमा 8 नवंबर को दर्ज कर लिया, लेकिन आरोपी अभी तक पकड़े नहीं गए।

फैजान पुत्र निजामुद्दीन निवासी खड़ौली ने बताया कि उसका भाई अजीम अपने दोस्त शोएब पुत्र नवाब हसन और एक अन्य के साथ 6 नवंबर को मलियाना जा रहे थे। भोला रोड रेखा की पुलिया के पास ही चार नकाबपोश हमलावरों ने घेरकर अजीम पर हमला कर दिया। बाइक सवार अजीम और उसके साथियों पर डंडे बरसा दिए और बेरहमी से पीटा गया। इस दौरान दो पीड़ित भाग निकले, जबकि अजीम वहीं सड़क पर गिरकर बेहोश हो गया।

आरोपी हमलावरों ने बेहोश पड़े अजीम के मुंह पर लात मारी और डंडे बरसाते रहे। घायल अजीम व शोएब को अस्पताल भर्ती कराया गया था। फैजान की ओर से इस मामले में पुलिस को तहरीर दी गई, जिसके पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ आठ नवंबर को मुकदमा दर्ज कराया गया था।

हमले की वीडियो वायरल

अजीम पर हुए हमले में की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। 19 सेकेंड की वीडियो में आरोपियों ने अजीम और साथियों पर 45 बार डंडे बरसाए। आरोपी पहले से घात लगाकर बैठे थे और मौका मिलते ही घेरकर हमला कर दिया। मुकदमा दर्ज होने के बावजूद पुलिस अभी तक आरोपियों को पकड़ नहीं पाई है। दुस्साहसिक वारदात को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं।

एसपी सिटी मेरठ, आयुष विक्रम सिंह ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा है कि पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया है। आरोपियों की पहचान और कार्रवाई के लिए टीम को लगाया गया है।

