रील का शौक ने दी आफत को दावत, चोरों ने वीडियो देख हासिल की जानकारी और फिर...
रील का शौक ने एक परिवार पर आफत ला दी। घर की वीडियो उन्होंने सोशल मीडिया पर डालीं। इन्हें देखकर चोरों ने घर में चोरी कर ली। पुलिस ने खुलासा करते हुए मामले में तीन को गिरफ्तार किया है।
यूपी के मेरठ में एक परिवार के रील के शौक ने चोरों को दावत दे दी। रील देखकर चोरों ने घर की जानकारी हासिल की। इसके बाद चोरी करने पहुंचे। चोरों ने सोशल मीडिया पर घर की वीडियो देखकर योजना बनाई शास्त्रीनगर सेक्टर-5 स्थित रिटायर्ड बैंककर्मी के घर हुई लाखों रुपये की चोरी का पुलिस ने खुलासा करते हुए एक महिला समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब दो लाख रुपये की नकदी और चोरी के जेवरात बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार, घर की सोशल मीडिया पर डाली गई वीडियो और रील ने ही चोरों को वारदात की योजना बनाने में मदद की।
रविवार को घंटाघर स्थित कार्यालय में एसपी सिटी विनायक भोसले ने प्रेसवार्ता करते हुए बताया कि रिटायर्ड बैंककर्मी राजकुमार खुराना के घर 20 जून को चोर बल्लियों के सहारे मकान में घुसा और लाखों रुपये के जेवरात व नकदी चोरी कर फरार हो गया। सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने मुख्य आरोपी नजाकत को गिरफ्तार किया। पूछताछ में बताया कि चोरी का कुछ माल अपने साथी सलीम को दे दिया था। इसके बाद पुलिस ने सलीम को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी का सामान बरामद किया।
नजाकत की पत्नी अकीला खातून की निशानदेही पर अन्य जेवर भी बरामद किए गए। कुछ जेवरात सराफ को बेच दिए थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से दो लाख रुपये की नकदी, मंगलसूत्र, कान के टॉप्स, एक अंगूठी तथा चार हीरे के टॉप्स बरामद किए हैं। तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। पुलिस फरार आरोपी सलमान की तलाश में जुटी है।
सोशल मीडिया की वीडियो से मिली जानकारी
एसपी सिटी ने बताया कि पीड़ित परिवार ने कुछ समय पहले मकान के रिनोवेशन का कार्य कराया था और उसकी वीडियो व रील सोशल मीडिया पर साझा की थी। यही वीडियो मुख्य आरोपी नजाकत तक पहुंची। जिससे उसे घर की बनावट और स्थिति की जानकारी मिली। उसने साथी सलीम के साथ चोरी की साजिश रची।
तीन महीने पहले किया था प्लंबर का काम
पुलिस जांच में सामने आया कि मुख्य आरोपी नजाकत करीब तीन महीने पहले राजकुमार खुराना के घर प्लंबर का काम कर चुका था। उसने घर के सदस्यों की दिनचर्या, सामान रखने की जगह और सुरक्षा की जानकारी जुटा ली थी। सोशल मीडिया पर उपलब्ध वीडियो और घर में काम करने के दौरान मिली जानकारी के आधार पर उसने वारदात को अंजाम दिया।
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लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें