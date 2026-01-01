किशोरी ने सुसाइड नोट लिखने के लिए इंस्पेक्टर से मांगा कागज, परिजनों का जमकर हंगामा

संक्षेप: यूपी के मेरठ में सुसाइड नोट लिखने के लिए टीपीनगर थाने में इंस्पेक्टर से किशोरी ने पेपर मांगा। 16 साल की किशोरी अपने बॉयफ्रेंड के पक्ष में थाने पहुंची थी। टीपीनगर की एक कॉलोनी निवासी 16 वर्षीय किशोरी को स्थानीय युवक ने प्रेम जाल में फंसा लिया।

यूपी के मेरठ में सुसाइड नोट लिखने के लिए टीपीनगर थाने में इंस्पेक्टर से किशोरी ने पेपर मांगा। 16 साल की किशोरी अपने बॉयफ्रेंड के पक्ष में थाने पहुंची थी। टीपीनगर की एक कॉलोनी निवासी 16 वर्षीय किशोरी को स्थानीय युवक ने प्रेम जाल में फंसा लिया। आरोपी ने किशोरी को घर से अगवा करने का प्रयास किया और अपने साथ शहर से बाहर ले जाने की कोशिश की। जानकारी पर किशोरी के भाई और दादी ने हंगामा कर दिया। आरोपी युवक के घर और यूपी 112 पर भी शिकायत की। इस दौरान आरोपी ने किशोरी के घर पहुंचकर 65 साल की बुजुर्ग दादी को धमकी दी।

मामला तूल पकड़ा और मंगलवार को किशोरी के परिजन टीपीनगर थाने पहुंच गए। आरोपी और उसके परिजनों के खिलाफ किशोरी पक्ष ने शिकायत कर दी। इसके बाद पुलिस ने छानबीन शुरू करते हुए आरोपी युवक को थाने बुलाया। आरोप है कि युवक ने साजिश रची और किशोरी को उसके ही परिजनों के खिलाफ भड़का दिया। मंगलवार दोपहर करीब 12 बजे किशोरी टीपीनगर थाने पहुंची और बताया कि वह युवक से प्यार करती है और शादी करना चाहती है। महिला हेल्प डेस्क टीम ने किशोरी को बैठाकर समझाने का खूब प्रयास किया।

किशोरी महिला हेल्प डेस्क से उठकर इंस्पेक्टर टीपीनगर अरुण कुमार मिश्रा के कार्यालय पहुंची। कहा कि एक पेपर दे दो, मुझे सुसाइड नोट लिखना है। कहा कि परिजन बेवजह बॉयफ्रेंड को फंसा रहे हैं। इंस्पेक्टर ने समझदारी दिखाते हुए किशोरी को बैठाया और इसके बाद काउंसिलिंग की। महिला हेल्प डेस्क टीम से महिला दरोगा को बुलाया गया। किशोरी ने कहा कि वह अपने परिजनों के साथ नहीं रहना चाहती। ऐसे में पुलिस टीम ने उसे नारी निकेतन भेजने की बात कही। दूसरी ओर, किशोरी की दादी, मां और भाई को भी बुला लिया गया। करीब एक घंटे काउंसिलिंग के बाद किशोरी को समझा बुझाकर शांत किया गया।