मेरठ की फैक्ट्री में जीएसटी का छापा, 20 से अधिक अफसरों की टीम देर रात तक जुटी

संक्षेप:

यूपी के मेरठ में टैक्स चोरी की आशंका में राज्य कर विभाग की टीम ने मंगलवार को मवाना रोड स्थित एक फैक्ट्री पर छापा मारा। कार्रवाई के साथ फैक्ट्री में अफरातफरी मच गई। टीम में शामिल अफसरों ने फैक्ट्री में सभी रिकॉर्ड, कंप्यूटर, लैपटॉप आदि लेकर सघन जांच शुरू कर दी।

Jan 06, 2026 09:37 pm ISTSrishti Kunj हिन्दुस्तान टीम, मेरठ
यूपी के मेरठ में टैक्स चोरी की आशंका में राज्य कर विभाग की टीम ने मंगलवार को मवाना रोड स्थित एक फैक्ट्री पर छापा मारा। कार्रवाई के साथ फैक्ट्री में अफरातफरी मच गई। टीम में शामिल अफसरों ने फैक्ट्री में सभी रिकॉर्ड, कंप्यूटर, लैपटॉप आदि लेकर सघन जांच शुरू कर दी। देर रात तक जांच जारी थी।

अपर आयुक्त ग्रेड-2 सुशील कुमार सिंह के नेतृत्व एवं अपर आयुक्त ग्रेड-1 एसजीएसटी हरिराम चौरसिया के निर्देशन में मवाना रोड स्थित एक फैक्ट्री पर जांच के लिए टीमों का गठन किया गया। 20 से अधिक अफसरों की टीम ने एक साथ टैक्स चोरी की आशंका में रडार पर आई मवाना रोड स्थित फैक्ट्री पर छापा मारा।

कार्रवाई के दौरान अपर आयुक्त ग्रेड-2 एसआईबी सुशील कुमार सिंह भी जांच स्थल पर पहुंचे। उन्होंने जांच में जुटी टीमों से जानकारी ली और जांच को लेकर निर्देश दिये। देर रात तक फैक्ट्री में राज्य कर विभाग की टीमें जांच में जुटी थी। राज्य कर विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अभी टीमें जांच कर रही हैं।

प्रारंभिक जांच का कार्य पूरा होने के बाद ही तथ्यात्मक जानकारी दी जाएगी। अपर आयुक्त ग्रेड-1 एसजीएसटी हरिराम चौरसिया एवं अपर आयुक्त ग्रेड-2 सुशील कुमार सिंह का कहना है कि विभिन्न फर्मों द्वारा टैक्स जमा करने के साथ ही पोर्टल से फर्मों के खरीद-बिक्री के आंकड़ों को देखकर तुलनात्मक जांच की जाती है। कहीं टैक्स चोरी की संभावना दिखती है तो वहां अधिकारी रेकी करके और जानकारियां जुटाकर जांच की कार्रवाई करते है। जांच में जो तथ्य सामने आते है। उस आधार पर कार्रवाई कराई जाती है।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj
सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरें लिखती हैं। और पढ़ें
