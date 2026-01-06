मेरठ की फैक्ट्री में जीएसटी का छापा, 20 से अधिक अफसरों की टीम देर रात तक जुटी

संक्षेप: यूपी के मेरठ में टैक्स चोरी की आशंका में राज्य कर विभाग की टीम ने मंगलवार को मवाना रोड स्थित एक फैक्ट्री पर छापा मारा। कार्रवाई के साथ फैक्ट्री में अफरातफरी मच गई। टीम में शामिल अफसरों ने फैक्ट्री में सभी रिकॉर्ड, कंप्यूटर, लैपटॉप आदि लेकर सघन जांच शुरू कर दी।

यूपी के मेरठ में टैक्स चोरी की आशंका में राज्य कर विभाग की टीम ने मंगलवार को मवाना रोड स्थित एक फैक्ट्री पर छापा मारा। कार्रवाई के साथ फैक्ट्री में अफरातफरी मच गई। टीम में शामिल अफसरों ने फैक्ट्री में सभी रिकॉर्ड, कंप्यूटर, लैपटॉप आदि लेकर सघन जांच शुरू कर दी। देर रात तक जांच जारी थी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

अपर आयुक्त ग्रेड-2 सुशील कुमार सिंह के नेतृत्व एवं अपर आयुक्त ग्रेड-1 एसजीएसटी हरिराम चौरसिया के निर्देशन में मवाना रोड स्थित एक फैक्ट्री पर जांच के लिए टीमों का गठन किया गया। 20 से अधिक अफसरों की टीम ने एक साथ टैक्स चोरी की आशंका में रडार पर आई मवाना रोड स्थित फैक्ट्री पर छापा मारा।

कार्रवाई के दौरान अपर आयुक्त ग्रेड-2 एसआईबी सुशील कुमार सिंह भी जांच स्थल पर पहुंचे। उन्होंने जांच में जुटी टीमों से जानकारी ली और जांच को लेकर निर्देश दिये। देर रात तक फैक्ट्री में राज्य कर विभाग की टीमें जांच में जुटी थी। राज्य कर विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अभी टीमें जांच कर रही हैं।