मेरठ छात्रा हत्याकांड के धरने में शस्त्र लाइसेंस का लालच दे जुटाई भीड़, मिरिंडा गैंग भी शामिल
मेरठ में छात्रा ललिता गौतम के हत्याकांड के विरोध में धरना प्रदर्शन हुआ। इसमें शस्त्र लाइसेंस का लालच देकर भीड़ जुटा गई थी। प्रदर्शन में मिरिंडा गैंग के भी कई सदस्य शामिल रहे।
ललिता गौतम हत्याकांड को लेकर हुए धरना-प्रदर्शन में भीड़ जुटाने के मामले में पुलिस जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया है कि बाहरी जनपदों से लोगों को शस्त्र लाइसेंस बनवाने और राजनीतिक फायदा दिलाने का लालच देकर धरने में बुलाया गया था। पुलिस को इस संबंध में ऑडियो इनपुट समेत अन्य साक्ष्य मिले हैं।
एसएसपी के निर्देश पर पुलिस, एलआईयू और अन्य एजेंसियों ने पूरे घटनाक्रम की विस्तृत जांच की। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई लोगों को हिरासत में लिया। वीडियो विश्लेषण, सीसीटीवी फुटेज और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के आधार पर अब तक 10 से 15 लोगों की पहचान की जा चुकी है। पुलिस का दावा है कि कुछ लोग सुनियोजित तरीके से भीड़ को उकसा रहे थे।
सपा नेताओं ने पार्टी प्रमुख को दी जानकारी
सपा नेता रविंद्र प्रेमी एवं विपिन मनोठिया ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज की कड़े शब्दों में निंदा की। रविंद्र प्रेमी ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव को पूरा घटनाक्रम बताया। कुछ नेताओं ने घटनाक्रम का वीडियो भी भेजा। दूसरी ओर, दलित समाज के लोगों ने बैठक की और डीएम से मिलने का निर्णय लिया। सपा नेता विपिन मनोठिया ने कहा कि लाठीचार्ज करना। दूसरी ओर, सपा प्रदेश सचिव विपिन चौधरी ने कहा कि पुलिस की लाठियां बरसना उचित नहीं है।
मिरिंडा गैंग के सदस्य समेत कई बवाली धरने में थे शामिल
कलेक्ट्रेट पर हुए धरने में डिग्गी निवासी रितिक जाटव, अजय कुमार संतराम और सूरज गौतम भी शामिल थे। उनके फोटो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। रितिक जाटव पर कातिलाना हमले और जेल से रिहाई के दौरान गाड़ियों का काफिला लेकर हुड़दंग मचाने का मुकदमा दर्ज है। बाकी लोगों का भी रिकॉर्ड खंगाल जा रहा है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार रितिक जाटव मिरिंडा गैंग से संबंध रखता है। आरोपी के मोनू हाइडल के साथ फोटो वायरल है, जो अमित मिरिंडा का साथी है।
बढ़ता रहा गुस्सा, भांप नहीं पाई पुलिस
छात्रा ललिता की हत्या के मामले में लगातार विरोध प्रदर्शन जारी था। सोशल मीडिया पर लगातार वीडियो और पोस्ट वायरल कर प्रकरण को तूल दिया जा रहा था। इसके बावजूद पुलिस माहौल नहीं भांप पाई। ललिता हत्याकांड में कलेक्ट्रेट गेट पर हुए धरना प्रदर्शन और लाठीचार्ज के पीछे कहीं ना कहीं पुलिस की नाकामी है। 19 जून को भाकियू बीआर अंबेडकर के जिला अध्यक्ष मोहित कुमार के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन को ज्ञापन दिया गया था। इसके अलावा भी तीन बार इसी मामले में कार्रवाई की मांग करते हुए पीड़ित परिजनों को साथ लेकर अलग-अलग संगठन पदाधिकारियों ने पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात की थी। बावजूद इसके पुलिस स्थिति का सही आंकलन करने में फेल साबित रही।
रवि गौतम की कार भी सीज
रवि गौतम युवा शक्ति दल संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष है और उसके खिलाफ पूर्व में चार मुकदमे दर्ज हैं। रवि नोएडा के सूरजपुर का निवासी है और पूर्व में सांसद चंद्रशेखर आजाद के साथ भी रहा है। पुलिस ने मौके से रवि की स्कॉर्पियो गाड़ी भी कब्जे में लेकर सीज की है।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें