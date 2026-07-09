मेरठ छात्रा हत्याकांड के धरने में शस्त्र लाइसेंस का लालच दे जुटाई भीड़, मिरिंडा गैंग भी शामिल

मेरठ में छात्रा ललिता गौतम के हत्याकांड के विरोध में धरना प्रदर्शन हुआ। इसमें शस्त्र लाइसेंस का लालच देकर भीड़ जुटा गई थी। प्रदर्शन में मिरिंडा गैंग के भी कई सदस्य शामिल रहे।

ललिता गौतम हत्याकांड को लेकर हुए धरना-प्रदर्शन में भीड़ जुटाने के मामले में पुलिस जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया है कि बाहरी जनपदों से लोगों को शस्त्र लाइसेंस बनवाने और राजनीतिक फायदा दिलाने का लालच देकर धरने में बुलाया गया था। पुलिस को इस संबंध में ऑडियो इनपुट समेत अन्य साक्ष्य मिले हैं।

एसएसपी के निर्देश पर पुलिस, एलआईयू और अन्य एजेंसियों ने पूरे घटनाक्रम की विस्तृत जांच की। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई लोगों को हिरासत में लिया। वीडियो विश्लेषण, सीसीटीवी फुटेज और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के आधार पर अब तक 10 से 15 लोगों की पहचान की जा चुकी है। पुलिस का दावा है कि कुछ लोग सुनियोजित तरीके से भीड़ को उकसा रहे थे।

सपा नेताओं ने पार्टी प्रमुख को दी जानकारी सपा नेता रविंद्र प्रेमी एवं विपिन मनोठिया ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज की कड़े शब्दों में निंदा की। रविंद्र प्रेमी ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव को पूरा घटनाक्रम बताया। कुछ नेताओं ने घटनाक्रम का वीडियो भी भेजा। दूसरी ओर, दलित समाज के लोगों ने बैठक की और डीएम से मिलने का निर्णय लिया। सपा नेता विपिन मनोठिया ने कहा कि लाठीचार्ज करना। दूसरी ओर, सपा प्रदेश सचिव विपिन चौधरी ने कहा कि पुलिस की लाठियां बरसना उचित नहीं है।

मिरिंडा गैंग के सदस्य समेत कई बवाली धरने में थे शामिल कलेक्ट्रेट पर हुए धरने में डिग्गी निवासी रितिक जाटव, अजय कुमार संतराम और सूरज गौतम भी शामिल थे। उनके फोटो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। रितिक जाटव पर कातिलाना हमले और जेल से रिहाई के दौरान गाड़ियों का काफिला लेकर हुड़दंग मचाने का मुकदमा दर्ज है। बाकी लोगों का भी रिकॉर्ड खंगाल जा रहा है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार रितिक जाटव मिरिंडा गैंग से संबंध रखता है। आरोपी के मोनू हाइडल के साथ फोटो वायरल है, जो अमित मिरिंडा का साथी है।

बढ़ता रहा गुस्सा, भांप नहीं पाई पुलिस छात्रा ललिता की हत्या के मामले में लगातार विरोध प्रदर्शन जारी था। सोशल मीडिया पर लगातार वीडियो और पोस्ट वायरल कर प्रकरण को तूल दिया जा रहा था। इसके बावजूद पुलिस माहौल नहीं भांप पाई। ललिता हत्याकांड में कलेक्ट्रेट गेट पर हुए धरना प्रदर्शन और लाठीचार्ज के पीछे कहीं ना कहीं पुलिस की नाकामी है। 19 जून को भाकियू बीआर अंबेडकर के जिला अध्यक्ष मोहित कुमार के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन को ज्ञापन दिया गया था। इसके अलावा भी तीन बार इसी मामले में कार्रवाई की मांग करते हुए पीड़ित परिजनों को साथ लेकर अलग-अलग संगठन पदाधिकारियों ने पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात की थी। बावजूद इसके पुलिस स्थिति का सही आंकलन करने में फेल साबित रही।