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छात्रा हत्याकांड में आरोपी अंकुश का पीएसी जवान भाई गिरफ्तार, भाई की करी थी मदद

By Srishti Kunj
प्रमुख संवाददाता, मेरठ
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मेरठ में हुए छात्रा ललिता गौतम हत्याकांड में आरोपी अंकुश का पीएसी जवान भाई अंकित गिरफ्तार कर लिया गया है। 15 मई को छात्रा का अपहरण हुआ था और 17 मई को लाश मिली थी। घटना के समय आरोपी अंकित ने झूठ बोलकर छुट्टी ली थी।

छात्रा हत्याकांड में आरोपी अंकुश का पीएसी जवान भाई गिरफ्तार, भाई की करी थी मदद

यूपी के मेरठ में हुए ललिता गौतम हत्याकांड में पुलिस ने मुख्य हत्यारोपी अंकुश के भाई अंकित (पीएसी 24वीं वाहिनी मुरादाबाद में तैनात सिपाही) को भी गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को बुधवार को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया है। दूसरी ओर, तीन आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट तैयार कर ली गई है।

थिरोट गांव निवासी ललिता गौतम परिवार के साथ रोहटा रोड पर गगन विहार कॉलोनी में रहती थी और आरजी कॉलेज में छात्रा थी। 15 मई 2026 को ललिता का अपहरण कर हत्या कर दी गई थी और 17 मई को लाश थिरोट गांव के जंगल में बरामद हुई थी। पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर टीपीनगर थाने में मुकदमा दर्ज कर अंकुश निवासी कल्याणपुर की गिरफ्तारी की थी। इसी मामले में वीडियो साक्ष्य, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और मोबाइल सर्विलांस के जरिये अंकुश के भाई अंकित को भी आरोपी बनाया है। जिस खेत में लाश मिली, उसके मालिक आदेश को भी पुलिस ने केस में आरोपी बनाया था। पुलिस ने अंकुश और आदेश को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, जबकि अंकुश के भाई पीएसी जवान अंकित को पुलिस ने बुधवार को गिरफ्तार कर लिया।

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पुलिस अधिकारियों ने खुलासा किया कि 11 मई को ललिता ने सुसाइड नोट लिखा था और इसी रोज आरोपी अंकित झूठ बोलकर अवकाश लेकर आया था। आरोपी ने बताया कि था कि उसकी पत्नी गर्भवती है और 15 मई को प्रसव तिथि है। हालांकि गांव में जांच की तो खुलासा हुआ कि अंकित की पत्नी गर्भवती नहीं है। ऐसे में साफ हो गया कि अंकित ने अपने भाई अंकुश को ललिता की हत्या करने और साक्ष्य मिटाने में मदद की।

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संगीत सोम पर सपा नेता ने साधा निशाना

पूर्व विधायक संगीत सोम द्वारा सपा प्रमुख अखिलेश यादव को लेकर दिये बयान एवं स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव को लेकर की गई टिप्पणी को लेकर सपा नेता दीपक सिरोही ने निशाना साधा है। इसकी सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हो रही है। दीपक सिरोही ने कहा कि ललिता गौतम हत्याकांड मामले में परिवार को न्याय मिले, इसके लिए सभी दलों, सामाजिक एवं अन्य संगठनों के लोग लगे हुए हैं। पुलिस-प्रशासन भी अपनी कार्रवाई कर रहा है। पूर्व विधायक संगीत सोम मीडिया के बीच ऐसी टिप्पणी करके चर्चाओं में बने रहना चाहते हैं।

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राष्ट्रपति के नाम लिखा पत्र

आजाद अधिकार सेना के प्रदेश महासचिव अब्दुल अजीज ने राष्ट्रपति के नाम एक शिकायत पत्र कमिश्नर को सौंपा। इसमें उन्होंने एसएसपी मेरठ के खिलाफ शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग की है। कहा कि वर्तमान समय में शांतिपूर्ण तरीके से न्याय की मांग कर रहे लोगों पर पुलिस द्वारा बल प्रयोग किया गया, लाठी-थप्पड़ चलाए गए और झूठे मुकदमे दर्ज किए गए। संगठन ने जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है।

Srishti Kunj

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Srishti Kunj

सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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