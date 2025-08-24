यूपी पुलिस ने पकड़ा मेरठ का स्पाइडरमैन, 15 अगस्त को घंटाघर पर चढ़कर बनाई थी रील

यूपी के मेरठ में स्पाइडर मैन ने रील बनाई और रील के लिए घंटाघर पर चढ़ गया। ये सब उसने 15 अगस्त को किया। इससे सुरक्षा पर भी सवाल खड़े हो गए। शनिवार को मेरठ में स्पाइडर मैन की ड्रेस पहन घंटाघर पर रील बनाने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

यूपी के मेरठ में स्पाइडर मैन ने रील बनाई और रील के लिए घंटाघर पर चढ़ गया। ये सब उसने 15 अगस्त को किया। इससे सुरक्षा पर भी सवाल खड़े हो गए। शनिवार को मेरठ में स्पाइडर मैन की ड्रेस पहन घंटाघर पर रील बनाने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से स्पाइडर मैन ड्रेस बरामद की है। आरोपी अबरारनगर निवासी फराज है। पूछताछ में फराज ने बताया 15 अगस्त को उसने यह रील बनाई थी। रील को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था।

घंटाघर पर चढ़ बनाई रील यूपी के मेरठ शहर के बीच घंटाघर पर स्टंट किए जाने का वीडियो वायरल हो गया था। घंटाघर पर स्टंट कर रील बनाई जा रही थी, उसे वायरल कर दिया गया। सामाजिक कार्यकर्ता लोकेश खुराना ने रील के वायरल होने के बाद कार्रवाई की मांग की गई। उनका कहना है कि घंटाघर संरक्षित स्मारक, राष्ट्रीय धरोहर है। ऐसी जगह पर इस तरह की स्टंटबाजी करने और रील बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। स्पाइडर मैन की तरह कोई व्यक्ति संरक्षित और ऐतिहासिक स्थलों पर इस तरह का रील बना रहा है, जो उचित नहीं है। हालांकि हिन्दुस्तान वीडियो की पुष्टि नहीं करता।