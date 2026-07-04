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मैं मम्मी को बचाता रहा... पापा ने उन्हें मार डाला- सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर के बेटे ने खोला राज

Srishti Kunj हिन्दुस्तान टीम, मेरठ/सरूरपुर
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सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर निशा चौहान के पति ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। पत्नी की हत्या करने के बाद सुसाइड का प्रयास किया। पति की हालत गंभीर है। बेटे ने पिता द्वारा मर्डर की जानकारी दी। प्लॉट की रजिस्ट्री नाम कराने को लेकर दंपति में विवाद हुआ था।

मैं मम्मी को बचाता रहा... पापा ने उन्हें मार डाला- सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर के बेटे ने खोला राज

यूपी के मेरठ में हुए निशा चौहान हत्याकांड का चश्मदीद उनका बेटा देव चौहान है। मां को बचाने के दौरान देव खुद भी चाकू लगने से चोटिल हो गया। पुलिस और परिजनों ने देव से निशा की हत्या को लेकर पूछताछ की। देव ने पूरा प्रकरण बताया और रोने लगा। बताया कि सुबह उठते ही मां और पापा में झगड़ा शुरू हो गया था। मम्मी पर चाकू से कई वार कर लिए। इस दौरान मां वीडियो बना रही थी। देव बोला कि मम्मी को बचाने की भरसक कोशिश की, लेकिन पापा ने नहीं सुनी और ताबड़तोड़ हमले करते रहे। वह खुद भी घायल हो गया। बेटे ने भावुक होते हुए कहा कि, ‘मैं मम्मी को बचाता रहा... लेकिन पापा ने उन्हें मार दिया’।

गली में गेट लगाने का विवाद बना हत्या की वजह

मृतका के भाई अंकित कुमार की तहरीर के अनुसार, जिस गली में निशा अपने पति के साथ रहती थी, वहां गेट लगाने को लेकर पड़ोसी से काफी समय से विवाद चल रहा था। आरोप है कि इसी विवाद को लेकर पहले भी दोनों पक्षों के बीच कहासुनी और मारपीट हुई थी, जिसमें पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चालान भी किया था। तहरीर में दावा किया गया है कि शुक्रवार सुबह भी गेट लगाने को लेकर विवाद शुरू हुआ, जो देखते ही देखते हिंसक हो गया।

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लाइक और कमेंट को लेकर आए दिन होता था तनाव

सरूरपुर में पत्नी की हत्या की सनसनीखेज वारदात के पीछे सिर्फ एक नहीं, बल्कि कई वजह सामने आ रही हैं। पुलिस की शुरुआती जांच में इंस्टाग्राम पर लाइक-कमेंट, मैसेज, पत्नी की बढ़ती सोशल मीडिया सक्रियता, आर्थिक तनाव और जमीन को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद की परतें खुल रही हैं। जांच में यह भी सामने आया है कि पत्नी की आय नियमित थी, जबकि पति का काम ठीक नहीं चल रहा था।

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वारदात सीसीटीवी में कैद

कस्बा हर्रा में हुई वारदात का घटनाक्रम घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज अपने कब्जे में ले ली है। सीसीटीवी, फॉरेंसिक रिपोर्ट और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान पर कार्रवाई की जाएगी।

दोषियों पर कार्रवाई की मांग

निशा चौहान की हत्या की सूचना मिलते ही क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी और गणमान्य लोग भी उनके आवास पहुंचे। उन्होंने शोक संतप्त परिवार से मुलाकात कर ढांढस बंधाया और घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया।

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परिजनों में मचा कोहराम, रो-रोकर बेहाल हुए स्वजन

निशा चौहान की हत्या की सूचना मिलते ही उनके मायके व ससुराल पक्ष में कोहराम मच गया। घटना की खबर फैलते ही बड़ी संख्या में रिश्तेदार और आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। अस्पताल और घटनास्थल पर मौजूद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल था। मृतका के दोनों मासूम बेटों व बेटी का भी रो-रोकर बुरा हाल था।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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