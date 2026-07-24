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शक था इसलिए मां और पिता ने कर दी बेटी की हत्या, गला दबाकर शव पंखे से लटकाया

By Srishti Kunj
वरिष्ठ संवाददाता, शामली
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सौतेली मां और पिता ने बेटी की हत्या कर दी। मां ने बेटी के पैर पकड़े और पिता ने गला दबा दिया। इसके बाद आत्महत्या दिखाने के लिए शव पंखे से लटका दिया। दोनों को बेटी के चाल-चलन पर शक था। उनका कहना है कि बेटी पड़ोसी से बात करती थी।

पिता ने की बेटी की हत्या
चाल-चलन पर शक था, इसलिए बेटी को मार डाला

यूपी के शामली में कांधला में 23 दिन पहले संदिग्ध हालात में हुई युवती की मौत का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। बेटी के चाल-चलन पर शक होने पर सौतेली मां और उसके पिता ने गला दबाकर युवती की हत्या की थी और आत्महत्या का रूप देने के लिए शव को पंखे से फंदे पर लटका दिया था। पूछताछ में दोनों ने कबूल किया कि युवती, पड़ोसी युवक से बात करती थी। बदनामी के डर से हत्या की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने दोनों को जेल भेज दिया है।

एक जुलाई को कांधला के मोहल्ला इलियास नगर में 19 वर्षीय हिना पुत्री अहसान का शव घर में पंखे पर फंदे से लटका मिला था। संदिग्ध हालात में मौत होने पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा था। एसपी नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार गले पर दबाव पड़ने से युवती की मौत हुई। गर्दन पर दबाव उसके जीवित रहते हुए पड़ा था। इस पर पुलिस ने 22 जुलाई को हिना के पिता अहसान और सौतेली मां गुफराना से सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने जुर्म कबूल कर लिया।

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सौतेली मां ने पैर पकड़े, पिता ने दबाया हिना का गला

कांधला के मोहल्ला इलियास नगर में हॉरर किलिंग में हिना की हत्या का खुलासा होते ही हड़कंप मच गया। आसपास रहने वाले लोग घटना के खुलासे से स्तब्ध हैं। हिना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने जब हिना की सौतेली मां और पिता से पूछताछ की तो आरोपियों ने सारे राज खोल दिए। खुलासा हुआ कि आरोपियों ने एक जुलाई को हत्या का प्लान बनाने के बाद अपने दोनों बेटों को मदरसे में भेज दिया। इसके बाद दोपहर के समय जब हिना घर पर अकेली थी, तब गुफराना ने हिना के पैर पकड़ लिए और पिता अहसान ने उसके गले में पड़े दुपट्टे से गला कसते हुए अपने हाथों से गर्दन दबाकर उसकी हत्या कर दी।

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पूछताछ में दोनों आरोपियों ने कबूल किया कि हिना, पड़ोस में रहने वाले युवक से बात करती थी। बदनामी के डर से हॉरर किलिंग को अंजाम दिया। एसपी नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने 22 जुलाई को हिना के माता-पिता से पूछताछ की हत्या का राज फाश हो गया। खुलासा हुआ कि घटना के बाद गुफराना और अहसान ने साक्ष्य छिपाने एवं घटना को आत्महत्या का रूप देने के लिए हिना के शव को पंखे से लटका दिया। अहसान ने पत्नी को घर से बाहर भेज दिया। बाद में पड़ोसियों एवं अन्य लोगों को हिना द्वारा आत्महत्या किए जाने की सूचना दी। घटना का आरोप पड़ोसी युवक एवं अज्ञात पर लगाने का प्रयास भी किया।

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बेटी की हत्या से पहले दोनों बेटों को मदरसे भेजा

एसपी के मुताबिक पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि एक जुलाई को हत्या का प्लान बनाने के बाद अपने दोनों बेटों को मदरसे में भेज दिया। इसके बाद दोपहर के समय जब हिना घर पर अकेली थी, तब गुफराना ने हिना के पैर पकड़ लिए और पिता अहसान ने उसके गले में पड़े दुपट्टे से गला कसते हुए हाथों से गर्दन दबाकर उसकी हत्या कर दी।

आत्महत्या का रूप देने को पंखे से लटकाया शव

घटना के बाद गुफराना और अहसान ने साक्ष्य छिपाने एवं घटना को आत्महत्या का रूप देने के उद्देश्य से हिना के शव को पंखे से लटका दिया। अहसान ने पत्नी को घर से बाहर भेज दिया। बाद में पड़ोसियों एवं अन्य लोगों को हिना द्वारा आत्महत्या किए जाने की सूचना दी। घटना का आरोप पड़ोसी युवक एवं अज्ञात पर लगाने का प्रयास भी किया।

पंजाब जाने की फिराक में थे दोनों

एसपी के मुताबिक आरोपी ने बताया कि वह पत्नी एवं बच्चों के साथ घर छोड़कर कैराना चला गया। बाद में पंजाब या हरियाणा जाने की योजना बना रहा था। इसी दौरान पुलिस ने उसे और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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