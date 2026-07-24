28 प्रमुख कांवड़ मार्गों पर सुरक्षा प्लान लागू, 148 बैरियर-157 नाव और 139 गोताखोर तैनात
मेरठ में 28 प्रमुख कांवड़ मार्गों पर सुरक्षा के लिए प्लान लागू कर दिया गया है। 32 शिव मंदिरों और 12 श्रावण मेलों पर निगरानी रहेगी। चप्पे-चप्पे पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। 148 बैरियर, 157 नाव और 139 गोताखोर तैनात किए गए हैं।
कांवड़ यात्रा को लेकर मेरठ रेंज पुलिस ने सुरक्षा का अभेद्य घेरा तैयार कर लिया है। डीआईजी रेंज कलानिधि नैथानी ने बताया कि मेरठ, बुलंदशहर, बागपत और हापुड़ जनपदों में 969 किमी लंबे 28 प्रमुख कांवड़ मार्गों पर यात्रा संचालित होगी। यात्रा के दौरान 32 प्रमुख शिव मंदिरों में जलाभिषेक और 12 श्रावण मेलों का आयोजन होगा। जिन्हें देखते हुए सुरक्षा, यातायात और आपदा प्रबंधन के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं।
पूरे कांवड़ मार्ग पर 148 बैरियर स्थापित किए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं की आवाजाही सुचारु बनी रहे। गंगा घाटों, नदियों और नहरों पर किसी भी दुर्घटना से निपटने के लिए 157 नाव और 139 प्रशिक्षित गोताखोर तैनात किए गए हैं। ब्रजघाट सहित सभी प्रमुख घाटों पर जल पुलिस, फ्लड कंपनी, एनडीआरफ और एसडीआरफ की टीमें लगातार निगरानी करेंगी।
संवेदनशील घाटों और प्रमुख स्थलों पर सीसीटीवी, कंट्रोल रूम, डबल बैरिकेडिंग, वॉच टॉवर, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, खोया-पाया केंद्र, पार्किंग और पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। मेरठ में सात प्रमुख कांवड़ मार्ग (228 किमी), 26 बैरियर, 13 प्रमुख शिव मंदिर और तीन श्रावण मेले हैं।
बुलंदशहर में 10 मार्ग (446 किमी), 65 बैरियर, 10 मंदिर और पांच मेले, बागपत में छह मार्ग (164 किमी), 51 बैरियर, एक प्रमुख मंदिर और एक मेला, जबकि हापुड़ में पांच मार्ग (131 किमी), छह बैरियर, आठ प्रमुख मंदिर और तीन श्रावण मेले चिन्हित किए गए हैं। घाटों की सुरक्षा के लिए मेरठ में 35 गोताखोर और 12 नावें, बुलंदशहर में 58 गोताखोर और 37 नावें, बागपत में 20 गोताखोर और आठ नाव, जबकि हापुड़ में 26 गोताखोर और 100 नावें तैनात रहेंगी।
शिविरों में सीसीटीवी कैमरों से होगी निगरानी
कांवड़ मार्गों पर कांवड़ सेवा शिविरों की तैयारियां तेज हो गई। शिविरों को ईको-फ्रेंडली रखने पर जोर है। शिविरों में कैमरों से निगरानी होगी। अधिकांश कांवड़ सेवा शिविरों संचालकों ने इस बार शिविर को प्लास्टिक एवं पॉलीथिन फ्री रखने की तैयारी कर ली। स्टील के बर्तनों में कांवड़ियों को प्रसाद की व्यवस्था रहेगी। कांवड़ मार्ग पर कुछ सेवा शिविर 30 जुलाई से तो कुछ शिविर तीन से पांच अगस्त के बीच शुरू होंगे। वहीं, हरिद्वार से जल लेकर शिवभक्त आने शुरू हो गए हैं। राजस्थान के साथ दूसरे राज्यों के कांवड़ियां बोल बम के जयकारों के साथ बढ़ने लगे हैं।
मेरठ पहुंचे कांवड़िए, सुरक्षा कड़ी की
हरिद्वार से कांवड़ लेकर गो सेवक मोहित चौधरी गुरुवार को बेगमपुल पहुंचे। मुजफ्फरनगर में पुलिसकर्मियों से अभद्रता का वीडियो वायरल होने के बाद कांवड़ियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। इसके चलते मेरठ में सुरक्षा कड़ी की गई।
सफाई कार्य में आई तेजी
मोदीपुरम से गांधी बाग के बीच कांवड़ मार्ग पर सफाई कार्य युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया। निगम कर्मचारी सफाई कूडे का उठान भी कर रहे है। कांवड़ मार्ग पर मेट्रो-रैपिड स्टेशनों के आसपास भी सफाई हो रही है।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें