दो हत्याकांड के बाद मेरठ में सियासत तेज, बाहरियों को रोकने को सरधना में निगरानी कर रही ‘खुफिया टीम’

संक्षेप: यूपी के मेरठ में सरधना के कपसाड़ और ज्वालागढ़ में दो हाईप्रोफाइल हत्याकांड और रूबी के अपहरण के बाद लगातार माहौल गरमाया हुआ है। सरधना प्रदेश स्तर पर राजनीति का अखाड़ा बन गया है। ऐसे में पुलिस प्रशासन ने कपसाड़ और ज्वालागढ़ में किसी भी बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है।

यूपी के मेरठ में सरधना के कपसाड़ और ज्वालागढ़ में दो हाईप्रोफाइल हत्याकांड और रूबी के अपहरण के बाद लगातार माहौल गरमाया हुआ है। सरधना प्रदेश स्तर पर राजनीति का अखाड़ा बन गया है। ऐसे में पुलिस प्रशासन ने कपसाड़ और ज्वालागढ़ में किसी भी बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही पुलिस की ‘खुफिया टीम’ को भी काम पर लगाया गया है, जो सादे कपड़ों में इलाके में घूमकर इनपुट जुटा रही है।

सरधना के ज्वालागढ़ में सोनू कश्यप की हत्या कर लाश को जला दिया गया था। वहीं, 8 जनवरी 2026 को कपसाड़ गांव निवासी सुनीता की हत्या का उनकी बेटी रूबी का अपहरण कर लिया गया था। रूबी को 10 जनवरी को बरामद किया गया था। इन दोनों मामलों को लेकर पूरे सरधना में तनातनी का माहौल है। कई पार्टियों के पदाधिकारियों और नेताओं ने दोनों गांव जाने का प्रयास किया।

आंशिक रूप से खोला गया कांवड़ मार्ग कपसाड़ प्रकरण के बाद एक सप्ताह से बंद चौधरी चरण सिंह कांवड़ यात्रा मार्ग को गुरुवार को आंशिक रूप से खोल दिया। मार्ग भले ही खोल दिया हो, लेकिन पुलिस नजर रख रही है। कपसाड़ में मां की हत्या व बेटी के अपहरण की घटना के बाद गांव की सीमा को सील कर दिया था। अटेरना व सलावा पर कांवड़ मार्ग बंद कर दिया था। गुरुवार को कांवड़ मार्ग आंशिक रूप से खोल दिया। इंस्पेक्टर प्रताप सिंह बताया कपसाड़ गांव के रास्ते अभी भी बंद हैं। गांव में जाने पर पाबंदी बरकरार है।

सपा विधायक को रोकने के लिए टोल पर रही फोर्स सपा विधायक अतुल प्रधान के ज्वालागढ़ जाने की सूचना पर गुरुवार को सिवाया टोल प्लाजा पर पुलिस बल तैनात रहा। पुलिस बल ने टोल प्लाजा पर सपा विधायक को रोकने के लिए बैरिकेडिंग लगाई। पुलिस टीम वाहनों की चेकिंग करते हुए सपा विधायक का इंतजार करती है। सपा विधायक अतुल प्रधान के टोल प्लाजा से होकर गुजरने की सूचना पर पुलिस फोर्स ने बैरिकेडिंग कर सपा विधायक को रोकने की तैयारी कर रखी थी।