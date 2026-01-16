क्राइम ब्रांच ने शुरू की मेरठ के सोनू हत्याकांड की जांच, घटना का सीन दोहराया

Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsUP Meerut Sardhana Sonu Murder Case Crime Branch begins Investigation renacted incident
संक्षेप:

Jan 16, 2026 06:41 am ISTSrishti Kunj प्रमुख संवाददाता, मेरठ
यूपी के मेरठ में सरधना के सोनू हत्याकांड में क्राइम ब्रांच ने जांच शुरू कर दी है और घटनास्थल पर टीम पहुंची। टीम ने घटना का सीन दोहराया और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस का डाटा उठाया है। सीसीटीवी फुटेज जुटाई जा रही है। टीम आरोपी से दोबारा बातचीत करेगी और बयान दर्ज करेगी। पूरे मामले में एसपी क्राइम लगातार निगरानी करेंगे और पूरी रिपोर्ट एसएसपी/डीआईजी को दी जाएगी।

मुजफ्फरनगर कोतवाली क्षेत्र निवासी रोहित उर्फ सोनू पुत्र सुरेंद्र पांच जनवरी को अपने घर से सरधना के ज्वालागढ़ निवासी अपनी मौसी मदनवती के घर आ रहा था। इसी रात सोनू की टेम्पो चालक ने हत्या कर दी और लाश को मोबिल ऑयल से जला दिया था। देररात लाश सलावा के पास मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मुकदमा अज्ञात में दर्ज किया था।

ये भी पढ़ें:दो हत्याकांड के बाद मेरठ में सियासत, सरधना में निगरानी कर रही ‘खुफिया टीम’

पुलिस ने टेम्पो चालक को हिरासत में लिया। हत्यारोपी की आयु 18 वर्ष से कम थी, इसलिए जुवेलाइन कोर्ट में आरोपी को पेश किया गया। इस मामले में अब कई राजनैतिक दलों ने विरोध शुरू कर दिया और पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। कहा हत्या में कई आरोपी शामिल थे, लेकिन पुलिस ने बाकी आरोपियों की पहचान नहीं की। सोनू के परिजनों के कहने पर एसएसपी डॉ. विपिन ताडा ने केस क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया है।

एसपी क्राइम अवनीश कुमार और सीओ क्राइम को जिम्मेदारी दी है। क्राइम ब्रांच ने भी जांच शुरू कर दी है। घटनास्थल पर पहुंचकर गुरुवार को निरीक्षण किया और साक्ष्य संकलन किया गया। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और सीसीटीवी फुटेज पर काम शुरू कर दिया गया है। घटनास्थल का नक्शा बनाया है। पुलिस सभी कड़ियों को जोड़कर घटना का सीन दोहराएगी। फोरेंसिक टीम की भी मदद ली जाएगी।

अतुल प्रधान ने मृतक की बहन को दिए एक लाख

सरधना विधानसभा क्षेत्र के विधायक अतुल प्रधान ने गुरुवार को सपा सांसद हरेंद्र मलिक के आवास पर मृतक सोनू कश्यप की बहन से मुलाकात कर उन्हें एक लाख की आर्थिक सहायता प्रदान की। सोनू कश्यप की बहन ने विधायक को आभार जताया। मृतक के परिवार ने बताया सोनू परिवार का इकलौता कमाने वाला सदस्य था। सपा सांसद हरेंद्र मलिक के आवास पर हुई इस मुलाकात के दौरान वरिष्ठ नेता प्रमोद त्यागी एड. सपा जिलाध्यक्ष जिया चौधरी आदि रहे।

Meerut News Up News UP Top News अन्य..
