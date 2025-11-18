Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Meerut RLD Matloob Ahmad Gaur Brothers Sent to jail for carrying out Procession after Release
सपा विधायक पर गोली चलाने वालों ने जेल से बाहर आते ही निकाला जुलूस, पुलिस ने फिर उठाया

सपा विधायक पर गोली चलाने वालों ने जेल से बाहर आते ही निकाला जुलूस, पुलिस ने फिर उठाया

संक्षेप: यूपी के मेरठ में किठौर विधायक शाहिद मंजूर और उनके परिवार पर करीब 25 साल पहले हुए जानलेवा हमले के मामले में सजायाफ्ता पूर्व चेयरमैन और रालोद जिलाध्यक्ष मतलूब गौड़ के चार भाइयों की हाईकोर्ट से जमानत पर रिहाई के बाद सोमवार को किठौर में जुलूस निकाला गया।

Tue, 18 Nov 2025 12:52 PMSrishti Kunj हिन्दुस्तान टीम, मेरठ/किठौर
share Share
Follow Us on

यूपी के मेरठ में किठौर विधायक शाहिद मंजूर और उनके परिवार पर करीब 25 साल पहले हुए जानलेवा हमले के मामले में सजायाफ्ता पूर्व चेयरमैन और रालोद जिलाध्यक्ष मतलूब गौड़ के चार भाइयों की हाईकोर्ट से जमानत पर रिहाई के बाद सोमवार को किठौर में जुलूस निकाला गया। इसका पता लगते ही पुलिस ने लाठीचार्ज कर कुल 15 लोगों को गिरफ्तार किया। सात गाड़ियों को भी कब्जे में लिया है। साथ ही जमानत पर आए चारों आरोपियों को पुलिस ने फिर से उठा लिया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

हाईकोर्ट से सोमवार को जमानत मिलने के बाद आरोपी कलवा, मारूफ, फारूक और नदीम जेल से रिहा हुए। जैसे ही आरोपी किठौर पहुंचे उनके समर्थक और परिजन हापुड़ अड्डा तिराहे पर एकत्र हो गए। वहां से दर्जनों गाड़ियों के काफिले के साथ निकाले गए जुलूस में आतिशबाजी और स्टंट करते हुए युवकों ने हुड़दंग मचाया। इसकी फोटो और वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुईं। सूचना पर सीओ और एसपी देहात कई थानों की पुलिस फोर्स के साथ किठौर पहुंचे और जुलूस में शामिल लोगों की पहचान कर कार्रवाई के निर्देश दिए।

ये भी पढ़ें:कानपुर एक्सप्रसे-वे पर डबल डेकर बस पलटी, भीषण हादसे में तीन की मौत और 24 घायल

25 मार्च 2000 को किठौर के तत्कालीन चेयरमैन शम्स परवेज की दूसरी बार जीत के अगले दिन विधायक शाहिद मंजूर और उनके परिवार पर जानलेवा हमला हुआ था। मतलूब गौड़ के भाई फारूक उर्फ छोटन, मारूफ, आफताब उर्फ कलवा, भतीजे नदीम समेत अन्य को नामजद किया गया था। 26 मार्च को मेरठ कोर्ट ने सभी आरोपियों को छह-छह वर्ष की सजा सुनाई थी, तब से वह जेल में निरुद्ध थे। एक आरोपी नम्मू की जेल में मृत्यु हो चुकी है।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj
सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरें लिखती हैं। और पढ़ें
Meerut News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |