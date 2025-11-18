सपा विधायक पर गोली चलाने वालों ने जेल से बाहर आते ही निकाला जुलूस, पुलिस ने फिर उठाया
संक्षेप: यूपी के मेरठ में किठौर विधायक शाहिद मंजूर और उनके परिवार पर करीब 25 साल पहले हुए जानलेवा हमले के मामले में सजायाफ्ता पूर्व चेयरमैन और रालोद जिलाध्यक्ष मतलूब गौड़ के चार भाइयों की हाईकोर्ट से जमानत पर रिहाई के बाद सोमवार को किठौर में जुलूस निकाला गया।
यूपी के मेरठ में किठौर विधायक शाहिद मंजूर और उनके परिवार पर करीब 25 साल पहले हुए जानलेवा हमले के मामले में सजायाफ्ता पूर्व चेयरमैन और रालोद जिलाध्यक्ष मतलूब गौड़ के चार भाइयों की हाईकोर्ट से जमानत पर रिहाई के बाद सोमवार को किठौर में जुलूस निकाला गया। इसका पता लगते ही पुलिस ने लाठीचार्ज कर कुल 15 लोगों को गिरफ्तार किया। सात गाड़ियों को भी कब्जे में लिया है। साथ ही जमानत पर आए चारों आरोपियों को पुलिस ने फिर से उठा लिया है।
हाईकोर्ट से सोमवार को जमानत मिलने के बाद आरोपी कलवा, मारूफ, फारूक और नदीम जेल से रिहा हुए। जैसे ही आरोपी किठौर पहुंचे उनके समर्थक और परिजन हापुड़ अड्डा तिराहे पर एकत्र हो गए। वहां से दर्जनों गाड़ियों के काफिले के साथ निकाले गए जुलूस में आतिशबाजी और स्टंट करते हुए युवकों ने हुड़दंग मचाया। इसकी फोटो और वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुईं। सूचना पर सीओ और एसपी देहात कई थानों की पुलिस फोर्स के साथ किठौर पहुंचे और जुलूस में शामिल लोगों की पहचान कर कार्रवाई के निर्देश दिए।
25 मार्च 2000 को किठौर के तत्कालीन चेयरमैन शम्स परवेज की दूसरी बार जीत के अगले दिन विधायक शाहिद मंजूर और उनके परिवार पर जानलेवा हमला हुआ था। मतलूब गौड़ के भाई फारूक उर्फ छोटन, मारूफ, आफताब उर्फ कलवा, भतीजे नदीम समेत अन्य को नामजद किया गया था। 26 मार्च को मेरठ कोर्ट ने सभी आरोपियों को छह-छह वर्ष की सजा सुनाई थी, तब से वह जेल में निरुद्ध थे। एक आरोपी नम्मू की जेल में मृत्यु हो चुकी है।