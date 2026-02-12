पत्नी संग रिटायर्ड दरोगा का शव पंखे से लटका मिला, अवसाद में कर ली आत्महत्या

Hindustan Hindi News
संक्षेप:

यूपी के मेरठ में गंगानगर स्थित रक्षापुरम सेक्टर-4 निवासी रिटायर्ड दरोगा और उनकी पत्नी की लाश बुधवार सुबह घर के अंदर कमरे में फंदे पर लटकी मिली। सुबह घर में साफ-सफाई करने पहुंची नौकरानी ने पड़ोसियों को सूचना दी। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि दोनों ने फांसी लगाकर सुसाइड किया है।

Feb 12, 2026 12:53 pm ISTSrishti Kunj हिन्दुस्तान टीम, मेरठ
यूपी के मेरठ में गंगानगर स्थित रक्षापुरम सेक्टर-4 निवासी रिटायर्ड दरोगा और उनकी पत्नी की लाश बुधवार सुबह घर के अंदर कमरे में फंदे पर लटकी मिली। सुबह घर में साफ-सफाई करने पहुंची नौकरानी ने पड़ोसियों को सूचना दी। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि दोनों ने फांसी लगाकर सुसाइड किया है। माना जा रहा है कि पति-पत्नी अवसाद का शिकार थे और अकेलेपन के चलते आत्मघाती कदम उठाया। हालांकि कमरे से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ।

हापुड़ जिले के ददायरा गांव निवासी चौधरी लल्लू सिंह पत्नी संतोष के साथ रक्षापुरम सेक्टर-4 स्थित मकान नंबर 04/192 में रहते थे। वर्ष 2020 में लल्लू सिंह यूपी पुलिस से दरोगा से रिटायर्ड हुए थे। बड़ा बेटा संदीप एयरफोर्स से रिटायर्ड होने के बाद गंगानगर की गंगाधाम कॉलोनी में पत्नी रविता व दो बच्चों के साथ रहता है, जबकि बेटी नीतू की शादी बाबूगढ़ छावनी के पास सिमरोली गांव निवासी शुभम से हुई है। शुभम सेना में जवान है। चौधरी लल्लू सिंह और उनकी पत्नी संतोष देवी रक्षापुरम में अकेले ही रह रहे थे।

बुधवार सुबह पौने नौ बजे नौकरानी रेखा घर पहुंची। इस दौरान घर का मुख्य गेट खुला होने पर वह अंदर पहुंची तो कमरे में लल्लू सिंह और संतोष के शव पंखे से लटके देख उसकी चीख निकल गई। दोनों ने मेज के ऊपर स्टूल रखकर पंखे में फंदा डालकर फांसी लगाई थी। रेखा ने पड़ोसियों को सूचना दी। गंगानगर इंस्पेक्टर अनूप सिंह फोर्स के साथ पहुंचे। एसपी देहात अभिजीत कुमार भी पहुंचे। फोरेंसिक टीम बुलाई गई। इसके बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया।

अवसाद का शिकार हो गए थे दंपति

गंगानगर स्थित रक्षापुरम सेक्टर-4 में रिटायर्ड दरोगा चौधरी लल्लू सिंह और उनकी पत्नी संतोष की लाश फंदे पर लटकी मिलने से हड़कंप मच गया। सुबह के समय नौकरानी ने शव को फंदे पर लटके देखे तो उसकी चीख निकल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच की। मेज के ऊपर स्टूल रखकर पंखे में फंदा डालकर फांसी लगाई गई। संतोष का शव आगे और लल्लू सिंह का शव पीछे लटका था। मौके से कोई सुसाइड नोट भी बरामद नहीं हुआ। फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से मृतकों के मोबाइल कब्जे में ले लिए।

पुलिस की प्रारंभिक छानबीन में खुलासा हुआ कि चौधरी लल्लू सिंह का बेटा अपने परिवार के साथ गंगानगर में ही अलग मकान में रहता है। संभवत इसी बात को लेकर चौधरी लालू सिंह और उनकी पत्नी संतोष अवसाद में थे। पारिवारिक विवाद भी चल रहा था। इन्हीं सब बातों के चलते और अकेलेपन के कारण दंपति ने आत्मघाती कदम उठाया और सुसाइड किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी खुद से फांसी लगाने की पुष्टि हुई है।

एक दिन पहले गांव गए थे

मंगलवार को चौधरी लल्लू सिंह अपनी पत्नी संतोष के साथ हापुड़ में अपने पैतृक गांव ददायरा गए थे। शाम के समय दोनों वापस लौट आए। इसके बाद मंगलवार शाम को दोनों पति-पत्नी अम्हैड़ा गांव में परीचित के यहां जागरण में भी शामिल हुए। पड़ोसियों ने बताया दंपत्ति के व्यवहार से ऐसा नहीं लगा कि कोई आत्मघाती कदम उठा सकते हैं।

एसपी देहात मेरठ, अभिजीत कुमार ने कहा कि गंगानगर के मकान में रिटायर्ड दरोगा और उनकी पत्नी के शव घर के अंदर कमरे में फंदे से लटके मिले थे। फोरेंसिक टीम को बुलाकर जांच कराई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सुसाइड करने की पुष्टि हुई। हालांकि कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है।

