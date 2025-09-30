UP Meerut Retired Inspector of amassed illegal assets worth Rs 3 crore, corruption case filed

यूपी में इंस्पेक्टर ने तीन करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति जुटाई, भ्रष्टाचार का मुकदमा

यूपी के मेरठ जिले में रिटायर्ड इंस्पेक्टर प्रेमवीर सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति जुटाने के संबंध में भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज किया गया है। कार्रवाई के बाद ही शासन को रिपोर्ट भेजी गई है।