यूपी में इंस्पेक्टर ने तीन करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति जुटाई, भ्रष्टाचार का मुकदमा
यूपी के मेरठ जिले में रिटायर्ड इंस्पेक्टर प्रेमवीर सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति जुटाने के संबंध में भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज किया गया है। कार्रवाई के बाद ही शासन को रिपोर्ट भेजी गई है।
Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानTue, 30 Sep 2025 09:10 AM
