80 साल की बुजुर्ग महिला से रेप की कोशिश, कमरे में घुसकर कपड़े फाड़े-पीटा
मेरठ में 80 साल की बुजुर्ग महिला से रेप की कोशिश की गई। कमरे में घुसकर आरोपी ने महिला को बंधक बनाकर उनके कपड़े फाड़े और उनसे मारपीट की। महिला ने पुलिस से शिकायत की है। पुलिस मामले में जांच कर रही है।
यूपी के मेरठ में बुजुर्ग महिला से रेप की कोशिश की गई। महिला के ही कमरे में घुसकर बंधक बनाया फिर उनसे जबरदस्ती की गई, कपड़े फाड़े और मारपीट भी की गई। महिला ने पुलिस से इस बारे में शिकायत की तो पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि 80 साल की बुजुर्ग महिला को बंधक बनाकर रेप का प्रयास किया गया। वारदात को 20 जून की देर रात लावड़ क्षेत्र में अंजाम दिया गया। पीड़िता ने एसएसपी मेरठ के कार्यालय पहुंचकर शिकायत की। प्रकरण में जांच और कार्रवाई के लिए सीओ और थाना प्रभारी को निर्देश दिए गए हैं। सीसीटीवी कैमरों की जांच भी की जा रही है।
इंचौली क्षेत्र के एक जूनियर हाईस्कूल पर 80 साल की बुजुर्ग महिला रहती है। इन्हें स्कूल प्रबंधन ने रहने के लिए एक क्वार्टर दिया है, ताकि उन्हें कहीं भटकना न पड़े। वह स्कूल की रात को देखभाल भी कर लेती हैं। पीड़िता सोमवार को अधिवक्ता अलराज सिंह के साथ एसएसपी कार्यालय पहुंची। बताया कि 20 जून की रात स्कूल पर ही अपने कमरे में थी। इस दौरान देर रात कोई संदिग्ध दीवार कूदकर अंदर आया और उन्हें बंधक बनाकर रेप का प्रयास किया। कपड़े फाड़ दिए और मारपीट की गई। इंचौली थाने में इस मामले में सूचना दी थी, जिसके बाद कार्रवाई नहीं की गई।
किशोरी को बंधक बनाकर वृद्ध ने किया दुष्कर्म
मेरठ के खरखौदा के धंतला गांव के जंगल में 60 वर्षीय वृद्ध ने किशोरी को खेत के नलकूप पर बंधक बनाकर रेप किया। किशोरी को बेहोशी की हालत में आरोपी ने बाग में फेंक दिया। पुलिस ने पीड़िता को सीएचसी पर भर्ती कराया और पीड़िता के पिता की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
थाना मुंडाली निवासी व्यक्ति ने गांव धंतला के जंगल में आम का बाग किराये पर ले रखा है। उसकी बेटी खरखौदा में रोजाना सिलाई सीखने आती जाती है। रविवार शाम वह सिलाई सेंटर से धंतला जा रही थी। खरखौदा मोहिउद्दीनपुर मोड़ के पास गांव धंतला निवासी 60 वर्षीय वृद्ध ने उसे घर छोड़ने की बात कह अपनी बाइक पर लिफ्ट दी। आरोपी ने धंतला के जंगल में ले जाकर एक नलकूप पर उसे बंधक बना लिया और रात में कई बार दुष्कर्म किया।
थाने के सामने छेड़छाड़
मेरठ में कंकरखेड़ा थाने के ठीक सामने सोमवार शाम कोचिंग सेंटर से लौट रही छात्रा से बाइक सवार तीन युवकों ने छेड़छाड़ की। लोगों को देखकर तीनों फरार हो गए। एक छात्रा कोचिंग सेंटर से पैदल घर जा रही थी। कंकरखेड़ा थाने के सामने चाय की दुकान के पास बाइक पर सवार तीन युवक पहुंचे।
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लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें