मेरठ सेंट्रल मार्केट बुलडोजर एक्शन के खिलाफ धरना जारी, दिल्ली तक पैदल मार्च आज

यूपी के मेरठ में सेंट्रल मार्केट के व्यापारियों एवं उनके परिवारजनों का आवास विकास परिषद के अफसरों के खिलाफ आक्रोश थम नहीं रहा। मंगलवार को भी सेक्टर दो शास्त्रीनगर तिरंगा चौक पर महिलाओं-व्यापारियों और बच्चों का धरना जारी रहा।

यूपी के मेरठ में सेंट्रल मार्केट के व्यापारियों एवं उनके परिवारजनों का आवास विकास परिषद के अफसरों के खिलाफ आक्रोश थम नहीं रहा। मंगलवार को भी सेक्टर दो शास्त्रीनगर तिरंगा चौक पर महिलाओं-व्यापारियों और बच्चों का धरना जारी रहा। महिलाओं और बच्चों ने शास्त्रीनगर रो रहा, सारा शहर सो रहा जैसे नारे भी लगाए। दूसरी ओर, सेंट्रल मार्केट में तीन दिन की बंदी के बाद इलाके के अन्य बाजारों में दुकानें, शोरूम और प्रतिष्ठान खुलने लगे हैं। वहीं, आज मेरठ से दिल्ली के लिए पैदल न्याय यात्रा का आगाज होगा।

वहीं विधायक अतुल प्रधान ने कहा कि वह जल्द की व्यापारियों-महिलाओं के एक प्रतिनिधिमंडल लेकर लखनऊ जाएंगे और सपा प्रमुख एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मुलाकात कराएंगे। उधर अखिल भारतीय हिन्दू सुरक्षा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सचिन सिरोही ने सेंट्रल मार्केट मामले को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र लिख दिया है। केंद्र सरकार से दोनों सदनों में कानून बनाने की मांग करने के पैदल न्याय यात्रा की जानकारी दी।

गौतम पाल ने लिखा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम पत्र हर्ष स्पेशली-एबल्ड केयर फाउंडेशन के अध्यक्ष गौतम पाल ने पीएम मोदी एवं सीएम योगी के नाम सेंट्रल मार्केट प्रकरण को लेकर पत्र लिखा है। इसमें 44 भवनों पर लगी सील को हटवाने एवं व्यापारियों को व्यापार करने की राहत दिये जाने की मांग की। कहा कि सेंट्रल मार्केट के व्यापारी पहले ध्वस्तीकरण एवं अब सीलिंग की कार्रवाई से बेरोजगार हो गए है। उन्होंने पीड़ितों की मदद किए जाने की गुहार लगाई। कहा कि वह रोजाना प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गृहमंत्री एवं सुप्रीम कोर्ट को सेंट्रल मार्केट के व्यापारियों की पीड़ा को लेकर गुहार लगाते हुए पत्र लिखेंगे।

पैदल न्याय यात्रा दिल्ली के लिए होगी रवाना सेंट्रल मार्केट प्रकरण को लेकर बुधवार को मेरठ से दिल्ली के लिए पैदल न्याय यात्रा का शुभारंभ होगा। हिन्दू संगठन नेता सचिन सिरोही ने बताया कि आज शास्त्रीनगर के सेंटर मार्केट सेक्टर दो से आवास विकास परिषद द्वारा की जा रही कार्रवाई के विरोध में पैदल मार्च शुरू होगा। जो बेगमपुल से परतापुर होते हुए आज रात को मोदीनगर पहुंचेगा और वहीं विश्राम होगा। गुरुवार सुबह 10 बजे यात्रा शुरू होकर रात को गाजियाबाद में रुकेगी।

व्यापारियों की सहमति से अफसरों को घेरेंगे संयुक्त व्यापार संघ के अध्यक्ष नवीन गुप्ता ने कहा कि सेंट्रल मार्केट के व्यापारियों के साथ खड़े हैं। इस मामले में आवास विकास परिषद के अफसरों की लापरवाही अधिक रही। व्यापारियों की ओर से सही पक्ष न्यायालय में नहीं रखा गया। आवास विकास दफ्तर घेरने के लिए सहमति बन गई, लेकिन जल्द व्यापारियों से वार्ता कर तिथि तय करके धरना-प्रदर्शन करेंगे। जरूरत पड़ी तो आवास विकास अफसरों को घेरने के साथ दफ्तर पर भूख हड़ताल भी करेंगे।

महिलाओं ने न्यायधीश से लगाई मार्मिक गुहार धरनारत महिलाओं ने व्यापार और घर बचाने के लिए न्यायधीश से मार्मिक गुहार लगाई। कहा कि व्यापार उजड़ चुका है और भोजन के लाले पड़ रहे हैं। महिलाओं ने न्यायधीश से मार्मिक गुहार लगाई कि एक बार इस इलाके का विशेष टीम भेजकर निरीक्षण कराएं और मानवीय पहलुओं को देखते हुए निर्णय लें।

धरनारत महिलाओं को पढ़ाया कानून का पाठ शाम को पुलिस धरनारत महिलाओं-व्यापारियों के बीच पहुंची। पुलिस ने उन्हें कानून का पाठ पढ़ाया। कहा कि ऐसा कुछ न करें, जो कानून के उल्लंघन के दायरे में आए। धरना खत्म करके शांतिपूर्वक अपनी मांग करने की सलाह भी दी। फिलहाल कुछ लोग धरने को लेकर विचार-मंथन में जुटे है कि क्या करें।

धरनास्थल पर गूंजे कीर्तन-भजन गायक हरि पूजानी से जुड़े शहर के विभिन्न इलाकों से कलाकार भी मंगलवार को धरनास्थल पर पहुंचे। कलाकारों ने भजन-कीर्तन किया, साथ ही गीतों के जरिए व्यापारियों की परेशानी को बयान किया। जनप्रतिनिधियों द्वारा बनाई गई दूरी को लेकर चिंता जताई। कहा कि व्यापारियों की परेशानी को भी समझें।