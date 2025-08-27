बिजली घर में रायफल तानकर मां के सामने बेटी से किया रेप, वीडियो बना कर दिया वायरल

यूपी के मेरठ जिले में पॉवर हाउस में रायफल तानकर गार्ड ने मां के सामने बेटी से रेप किया। यहां मौजूद उसका साथी मोबाइल से वीडियो बनाता रहा। बाद में इस वीडियो को आरोपियों ने वायरल कर दिया।

यूपी के मेरठ के किला परीक्षितगढ़ स्थित बिजलीघर में मां के सामने बेटी से रेप किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बिजलीघर पर तैनात सिक्योरिटी गार्ड ने रायफल के बल पर धमकाकर युवती से रेप किया और यहां मौजूद उसका साथी मोबाइल से वीडियो बनाता रहा। बाद में इस वीडियो को आरोपियों ने वायरल कर दिया। मां-बेटी को खाना बनाने के बहाने बिजलीघर बुलाया गया था। थाना पुलिस ने सुनवाई नहीं की तो पीड़िता और उसकी मां ने मंगलवार को एसएसपी ऑफिस पहुंचकर गुहार लगाई। सीओ को जांच सौंपी गई है।

किठौर क्षेत्र निवासी महिला और बेटी मंगलवार को एसएसपी ऑफिस पहुंचीं। महिला ने बताया कि वह घरों में खाना बनाने का काम करती है और पिछले तीन माह से इस बिजलीघर में खाना बनाने जा रही थी। महिला की बेटी ने बताया कि रविवार को उसके मोबाइल पर बिजलीघर के सिक्योरिटी गार्ड हरवीर का फोन आया और उसने खाना बनाने के लिए युवती और उसकी मां को बिजलीघर बुलाया। पीड़िता की मां ने बताया कि जब वह बिजलीघर पहुंची तो सिक्योरिटी गार्ड हरवीर ने उन्हें खाना बनाने के लिए दूसरे कमरे में भेज दिया और उनके जाने के बाद बेटी को रायफल के बल पर धमका कर दुष्कर्म करने लगा। इस बीच हरवीर का साथी वीडियो बनाता रहा। शोर सुनकर महिला कमरे में पहुंची तो उनके सामने भी आरोपी दुष्कर्म करता रहा। विरोध करने पर आरोपी हरबीर और उसके साथी ने मां-बेटी को बिजलीघर से बाहर निकल दिया।