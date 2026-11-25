यूपी पुलिस ने आतंकी को गिरफ्तार किया है। आतंकी नाबालिगों को फिदायीन बना रहा था। पुलिस को जांच में पता चला कि आर्मी चेकपोस्ट उड़ाने का प्लान था। आतंकी का संबंध आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा और जैश के साथ ही पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी से बताया जा रहा है।

मेरठ, प्रमुख संवाददाता। जम्मू-कश्मीर से वांटेड संदिग्ध आतंकी उजैद को मेरठ स्वॉट टीम ने गिरफ्तार किया है। खुलासा हुआ पाकिस्तानी हैंडलर्स के कहने पर उजैद और उसके साथी किशोरों को फिदायीन बनाने का मॉड्यूल चला रहे थे। पूर्व में गिरफ्तार साजिद और उजैद एक व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़े थे, जिसका संबंध आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा और जैश के साथ ही पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी से बताया जा रहा है।

एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति और एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले ने प्रेसवार्ता में उजैद निवासी बनियापाड़ा मेरठ की गिरफ्तारी का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि आतंकी गतिविधियों से जुड़े एक मॉड्यूल का खुलासा नवंबर 2025 में जम्मू-कश्मीर पुलिस ने किया था और साजिद नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया था। उजैद इसी केस में वांटेड था और 10 माह से फरार था। उजैद और साजिद समेत कुछ युवक सोशल मीडिया से पाक हैंडलर और आईएसआई एजेंट के संपर्क में आए थे। इनको 14 से 18 साल के किशोरों को आत्मघाती आतंकी बनाने, जेहाद को प्रेरित करने का टास्क दिया था।

साजिद ने कहा था, आर्मी का चेकपोस्ट उड़ा दूंगा संदिग्ध आतंकी साजिद, उजैद और इनके साथियों के मंसूबे खतरनाक थे। सेशन एप पर आरोपियों ने ब्रिगेड नाम से ग्रुप बनाया था इसी पर फिदायीन हमले की प्लानिंग की थी। साजिद ने कहा था कि बम वाली जैकेट पहनकर आर्मी का पूरा चेकपोस्ट उड़ा दूंगा। इसके बाद लिखा कि इंशाअल्लाह, मैं अपना 100 प्रतिशत दूंगा। दूसरे साथी ने पूछा कि जैकेट कहां है? इस पर पाकिस्तान से जुड़े हैंडलर ने लिखा था कि बना लेंगे घर में ही। इस बातचीत के तमाम साक्ष्य जम्मू कश्मीर पुलिस ने रिकवर कर लिए हैं और मेरठ पुलिस से साझा किए हैं।

उजैद के साथी साजिद को जम्मू-कश्मीर पुलिस ने नवंबर 2025 को कश्मीर में ही गिरफ्तार किया था। साजिद से ही उजैद और बाकी का कनेक्शन सामने आया था। उस समय साजिद के मोबाइल को पुलिस टीम ने कब्जे में लेने के बाद छानबीन की थी। फिदायीन हमले की साजिश कर रहा है और देशभर में अन्य किशोरों को भी सोशल मीडिया के माध्यम से फिदायीन बनाने की प्लानिंग कर रहा है।

जम्मू कश्मीर पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि इंस्टाग्राम, सेशन और सिग्नल एप के माध्यम से पाकिस्तानी हैंडलर और आईएसआई एजेंट से संपर्क में थे। पुलिस को सेशन एप्लीकेशन पर एक ग्रुप मिला, जिसका नाम 005-ब्रिगेड नाम दिया हुआ था। इसमें साजिद और उजैद समेत पांच लोग जुड़े थे। 8 नवंबर 2025 को इसी ग्रुप में जुड़े लोगों के बीच आर्मी चेकपोस्ट पर फिदायीन हमले की साजिश की प्लानिंग की गई थी। शाम 4.10 बजे इस ग्रुप में मैसेज आता है कि कहां रह गए थे। ड्रग्स-जेहादी नाम से आईडी चला रहे पाकिस्तानी हैंडलर ने जवाब दिया कि हम सो गए थे।

ग्रुप में शामिल दूसरा युवक सवाल पूछता है कि अच्छा भाई, क्या प्लान है?

ड्रग्स-जेहादी जवाब देता है कि प्लान ये है कि साजिद को बॉम्ब जैकेट पहना कर इंडियन आर्मी चेकपोस्ट पर भेजना है और बूम कर देना है।

दूसरी ओर से साजिद जवाब देता है कि ओके, मैं रेडी हूं। इंशाअल्लाह पूरा आर्मी चेकपोस्ट उड़ा दूंगा। मैं अपना 100 प्रतिशत दूंगा।

दूसरी ओर से आईबीएनई-अदम99 नाम से ग्रुप में जुड़े उजैद ने पूछा कि कहां है जैकेट?

इस पर पाक हैंडलर जवाब देता है कि बना लेंगे घर में ही।

जम्मू-कश्मीर पुलिस भी टारगेट पर थी उजैद ने बताया कि उन्हें आर्मी के अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस के किसी भी स्टेशन या चौकी को भी निशाना बनाने का टास्क दिया था। इसकी रेकी के लिए वह जम्मू-कश्मीर भी गया था। इस दौरान ऐसी पुलिस चेकपोस्ट में धमाका करना था, जहां पर फोर्स ज्यादा हो और नुकसान ज्यादा हो सके।

सुरक्षित प्लेटफार्म पर करते थे बातचीत खुफिया एजेंसियों, आईबी, पुलिस और एटीएस से बचने के लिए साजिद औ उजैद समेत सभी को निर्देश थे कि वे व्हाट्सएप पर बात नहीं करेंगे। ज्यादातर बातचीत सुरक्षित प्लेटफार्म(टेलीग्राम, सेशन, सिग्नल और इंस्टाग्राम) पर ही करने के लिए कहा गया था।

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने इंस्टा पर चार संदिग्ध आईडी ट्रेस कीं उजैद से पूछताछ के लिए एटीएस, आईबी और मेरठ पुलिस की टीम लगी रही। इस दौरान जम्मू-कश्मीर पुलिस से भी इनपुट लिया गया। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने चार इंस्टाग्राम ट्रेस की थी, जो संदिग्ध थी। इसमें किश्तवाड़ से कामरान-07865, मेरठ से आईबीएनई-अदम99 को संचालित किया जा रहा था। ड्रग्स-जेहादी और अबू मुसाहलहफ्ज नाम की आईडी पाकिस्तान से संचालित की जा रही थी।