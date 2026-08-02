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यूपी में एआई कैमरों से कांवड़ यात्रा मार्ग पर 24 घंटे हो रही निगरानी, सोशल मीडिया पर भी कड़ी नजर

By Srishti Kunj
कार्यालय संवाददाता, मेरठ
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यूपी में एआई कैमरों से कांवड़ यात्रा मार्ग पर 24 घंटे निगरानी हो रही है। एआई कैमरों की मदद से चेहरों की पहचान कर कंट्रोल रूम को अलर्ट भेजा जा रहा है। साथ ही सोशल मीडिया पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। भ्रामक पोस्ट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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मेरठ में सावन के पवित्र महीने में चल रही कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालु सजी-धजी कांवड़ में गंगाजल ले जा रहे हैं।

कांवड़ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था में पश्चिम यूपी के जिलों जैसे मेरठ, मुजफ्फरनगर में एआई आधारित निगरानी प्रणाली सक्रिय कर दी है। पुलिस लाइन स्थित एकीकृत केंद्रीय कमान कंट्रोल रूम से कांवड़ पटरी मार्ग, एनएच-58, प्रमुख चौराहों और संवेदनशील स्थानों पर लगे करीब 250 एआई व आईपी कैमरों की चौबीसों घंटे निगरानी की जा रही है।

फेस रिकग्निशन तकनीक से संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान होते ही कंट्रोल रूम में तत्काल अलर्ट पहुंचेगा, जबकि एएनपीआर कैमरे गुजरने वाले वाहनों की नंबर प्लेट स्कैन कर उनका रिकॉर्ड कुछ ही सेकेंड में उपलब्ध करा देंगे। पुलिस ने सोशल मीडिया निगरानी भी कड़ी कर दी है। कंट्रोल रूम में मैट्रिक्स सॉफ्टवेयर के जरिए भड़काऊ, भ्रामक और अफवाह फैलाने वाली पोस्ट पर नजर रखी जा रही है।

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प्रशासन की अपील, भ्रामक पुराने वीडियों न डालें

जिला पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कांवड़ यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की भ्रामक पोस्ट, पुराने वीडियो या अपुष्ट संदेशों पर भरोसा न करें। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली हर जानकारी सही नहीं होती। किसी भी सूचना की पुष्टि आधिकारिक स्रोतों से करने के बाद ही उसे साझा करें।

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कांवड़ियों की सुरक्षा में लगाई 13 एंबुलेंस

खतौली में कांवड़ यात्रा को संपन्न करने के लिए पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। क्षेत्र में जगह-जगह पर पुलिस बल के अलावा पीएसी भी तैनात कर दी गई है। बड़े वाहनों को पूरी तरह से प्रतिबंध कर दिया है। कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए सड़कों पर बैरिकेडिंग की व्यवस्था पूरी तरह से कर दी गई है। शनिवार को पुलिस क्षेत्राधिकारी चौधरी रूपाली राव ने क्षेत्र के एंबुलेंस चालकों की बैठक ली, जिसमें उन्होंने चालकों को कांवड़ियों की सुरक्षा को लेकर दिशा निर्देश दिए। कोई भी घटना या हादसा होता है तो वह उसको अस्पताल में पहुंचाएं। पुलिस क्षेत्र अधिकारी ने कोतवाली गेट पर खड़ी 13 एंबुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान कोतवाल दिनेश बघेल भी मौजूद रहे।

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पुलिसकर्मी दूरबीन से हर गतिविधि पर रख रहे नजर

पवित्र श्रावण मास की कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए मुज़फ्फरनगर पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। संवेदनशील रामपुर तिराहे पर सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद करने के लिए एक विशेष वॉच टॉवर स्थापित किया गया है, जहाँ से पुलिसकर्मी दूरबीन के माध्यम से हर संदिग्ध गतिविधि और भीड़ के मूवमेंट पर पैनी नज़र रख रहे हैं।

थानाध्यक्ष सुभाषचंद्र बताया कि कांवड़ यात्रा के दौरान रामपुर तिराहा एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, जहाँ हज़ारों शिवभक्तों का हुजूम उमड़ता है। सुरक्षा के लिहाज़ से यह क्षेत्र बेहद संवेदनशील है, इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ अस्थायी वॉच टॉवर बनाया गया है। इस वॉच टॉवर पर 24 घंटे पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है, जो शिफ्टों में ड्यूटी कर रहे हैं। वॉच टॉवर पर तैनात पुलिसकर्मी हाई-डेफिनिशन दूरबीन का उपयोग कर काफी दूर तक की गतिविधियों को साफ देख सकते हैं। उनका मुख्य काम मुख्य सड़क, लिंक रोड और आस-पास के क्षेत्रों पर नज़र रखना है।

स्वागत के साथ सुरक्षा का भरोसा

रामपुर तिराहे पर मुजफ्फरनगर पुलिस ने शिवभक्तों के स्वागत के लिए बड़े-बड़े होर्डिंग भी लगाए हैं, जिन पर ‘शिवभक्तों का हार्दिक स्वागत’ लिखा है। साथ ही, यातायात नियमों के पालन के लिए भी बैनर लगाए गए हैं। वॉच टॉवर के नीचे ग्राउंड लेवल पर भी ट्रैफिक पुलिस और नागरिक पुलिस के जवान तैनात हैं, जो वाहनों की चेकिंग कर रहे हैं और सुचारू यातायात सुनिश्चित कर रहे हैं।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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