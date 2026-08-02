यूपी में एआई कैमरों से कांवड़ यात्रा मार्ग पर 24 घंटे हो रही निगरानी, सोशल मीडिया पर भी कड़ी नजर

यूपी में एआई कैमरों से कांवड़ यात्रा मार्ग पर 24 घंटे निगरानी हो रही है। एआई कैमरों की मदद से चेहरों की पहचान कर कंट्रोल रूम को अलर्ट भेजा जा रहा है। साथ ही सोशल मीडिया पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। भ्रामक पोस्ट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

कांवड़ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था में पश्चिम यूपी के जिलों जैसे मेरठ, मुजफ्फरनगर में एआई आधारित निगरानी प्रणाली सक्रिय कर दी है। पुलिस लाइन स्थित एकीकृत केंद्रीय कमान कंट्रोल रूम से कांवड़ पटरी मार्ग, एनएच-58, प्रमुख चौराहों और संवेदनशील स्थानों पर लगे करीब 250 एआई व आईपी कैमरों की चौबीसों घंटे निगरानी की जा रही है।

फेस रिकग्निशन तकनीक से संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान होते ही कंट्रोल रूम में तत्काल अलर्ट पहुंचेगा, जबकि एएनपीआर कैमरे गुजरने वाले वाहनों की नंबर प्लेट स्कैन कर उनका रिकॉर्ड कुछ ही सेकेंड में उपलब्ध करा देंगे। पुलिस ने सोशल मीडिया निगरानी भी कड़ी कर दी है। कंट्रोल रूम में मैट्रिक्स सॉफ्टवेयर के जरिए भड़काऊ, भ्रामक और अफवाह फैलाने वाली पोस्ट पर नजर रखी जा रही है।

प्रशासन की अपील, भ्रामक पुराने वीडियों न डालें जिला पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कांवड़ यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की भ्रामक पोस्ट, पुराने वीडियो या अपुष्ट संदेशों पर भरोसा न करें। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली हर जानकारी सही नहीं होती। किसी भी सूचना की पुष्टि आधिकारिक स्रोतों से करने के बाद ही उसे साझा करें।

कांवड़ियों की सुरक्षा में लगाई 13 एंबुलेंस खतौली में कांवड़ यात्रा को संपन्न करने के लिए पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। क्षेत्र में जगह-जगह पर पुलिस बल के अलावा पीएसी भी तैनात कर दी गई है। बड़े वाहनों को पूरी तरह से प्रतिबंध कर दिया है। कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए सड़कों पर बैरिकेडिंग की व्यवस्था पूरी तरह से कर दी गई है। शनिवार को पुलिस क्षेत्राधिकारी चौधरी रूपाली राव ने क्षेत्र के एंबुलेंस चालकों की बैठक ली, जिसमें उन्होंने चालकों को कांवड़ियों की सुरक्षा को लेकर दिशा निर्देश दिए। कोई भी घटना या हादसा होता है तो वह उसको अस्पताल में पहुंचाएं। पुलिस क्षेत्र अधिकारी ने कोतवाली गेट पर खड़ी 13 एंबुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान कोतवाल दिनेश बघेल भी मौजूद रहे।

पुलिसकर्मी दूरबीन से हर गतिविधि पर रख रहे नजर पवित्र श्रावण मास की कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए मुज़फ्फरनगर पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। संवेदनशील रामपुर तिराहे पर सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद करने के लिए एक विशेष वॉच टॉवर स्थापित किया गया है, जहाँ से पुलिसकर्मी दूरबीन के माध्यम से हर संदिग्ध गतिविधि और भीड़ के मूवमेंट पर पैनी नज़र रख रहे हैं।

थानाध्यक्ष सुभाषचंद्र बताया कि कांवड़ यात्रा के दौरान रामपुर तिराहा एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, जहाँ हज़ारों शिवभक्तों का हुजूम उमड़ता है। सुरक्षा के लिहाज़ से यह क्षेत्र बेहद संवेदनशील है, इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ अस्थायी वॉच टॉवर बनाया गया है। इस वॉच टॉवर पर 24 घंटे पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है, जो शिफ्टों में ड्यूटी कर रहे हैं। वॉच टॉवर पर तैनात पुलिसकर्मी हाई-डेफिनिशन दूरबीन का उपयोग कर काफी दूर तक की गतिविधियों को साफ देख सकते हैं। उनका मुख्य काम मुख्य सड़क, लिंक रोड और आस-पास के क्षेत्रों पर नज़र रखना है।