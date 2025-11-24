पति सौरभ के जन्मदिन पर कातिल मुस्कान ने दिया बेटी को जन्म, परिवार से कोई भी नहीं पहुंचा मिलने

संक्षेप: यूपी के मेरठ में पति सौरभ के जन्मदिन पर कातिल मुस्कान ने बेटी को जन्म दिया। सौरभ की हत्या के आरोप में जेल में बंद मुस्कान की हालत रविवार रात बिगड़ गई थी, जिसके बाद उसे मेरठ मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया।

पति सौरभ के जन्मदिन के दिन मुस्कान ने मेरठ मेडिकल कॉलेज में बेटी को जन्म दिया है। सौरभ की हत्या के आरोप में जेल में बंद मुस्कान की हालत रविवार रात बिगड़ गई थी, जिसके बाद उसे मेरठ मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। सोमवार शाम करीब सात बजे मेडिकल के गायनिक वार्ड में मुस्कान ने बेटी को जन्म दिया। डिलीवरी सामान्य हुई है। गायनिक वार्ड की एचओडी समेत 10 डॉक्टर और स्टाफ की टीम लगातार मुस्कान की निगरानी कर रहे हैं। मुस्कान के परिजनों को भी थाना पुलिस द्वारा सूचित किया गया है। हालांकि परिवार में से कोई भी मुस्कान से मिलने मेडिकल नहीं पहुंचा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

ब्रह्मपुरी के इंदिरानगर निवासी मुस्कान का साहिल से प्रेम प्रसंग था। मुस्कान का पति सौरभ लंदन में एक बेकरी में काम करता था और फरवरी 2025 में मेरठ आया था। तीन मार्च की रात खाने में बेहोशी की दवा मिलाकर मुस्कान ने सौरभ को दी और उसके बेहोश होने पर साहिल और मुस्कान ने चाकू से उसकी हत्या कर दी। सौरभ की लाश के टुकड़े किए और नीले ड्रम में सीमेंट डालकर जमा दिया। इसके बाद साहिल-मुस्कान हिमाचल चले गए और 17 मार्च की रात मेरठ आए। 18 मार्च को हत्याकांड का खुलासा हुआ तो पुलिस ने मुस्कान, साहिल को गिरफ्तार कर सौरभ की लाश बरामद की। 19 मार्च से साहिल-मुस्कान दोनों मेरठ जेल में बंद हैं।

मुस्कान के जेल जाने के समय पुष्टि हुई कि वह गर्भवती है। ऐसे में उसे जेल में संबंधित सुविधाएं दी गईं। रविवार रात मुस्कान की तबीयत जेल में खराब हो गई। जेल के अस्पताल में मुस्कान को भर्ती कर उपचार शुरू किया गया। अल्ट्रासाउंड और अन्य व्यवस्था नहीं होने के चलते रात को ही मुस्कान को मेडिकल रेफर कर दिया गया। वरिष्ठ जेल अधीक्षक वीरेश राज शर्मा ने बताया मुस्कान को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था, जहां डिलीवरी सोमवार शाम को हुई है। मुस्कान ने बेटी को जन्म दिया है।

सौरभ के जन्मदिन पर बेटी ने लिया जन्म मुस्कान-सौरभ की सात साल की बड़ी बेटी नाना-नानी के पास रह रही है। सौरभ का जन्मदिन 24 नवंबर को है। सोमवार को 24 नवंबर 2025 को मुस्कान ने दूसरी बेटी को जन्म दिया है। वहीं, दूसरी ओर मुस्कान और बेटी दोनों ही स्वस्थ हैं और जेल अधिकारियों को सूचना दे दी गई है। सुरक्षा के मद्देनजर मुस्कान जिस वार्ड में है, वहां गैलरी और आसपास का इलाका पूरी तरह से खाली करा सुरक्षित किया गया है। जेल प्रशासन और ब्रह्मपुरी पुलिस की ओर से मुस्कान के परिजनों को मुस्कान के मेडिकल कॉलेज में भर्ती होने की सूचना भेज दी गई थी। सोमवार शाम तक कोई भी परिजन मुस्कान से मिलने नहीं पहुंचा। सारी देखभाल जेल प्रशासन की टीम कर रही है।