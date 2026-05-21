यूपी से नाबालिग लड़की को अगवा कर उत्तराखंड लेजाकर गैंगरेप, लावारिस छोड़कर फरार
यूपी के मेरठ में खरखौदा के एक गांव निवासी किशोरी के साथ कुछ युवकों द्वारा गैंगरेप करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि सभी आरोपी नाबालिग छात्रा को हरिद्वार लेकर गए और एक होटल में रखकर गैंगरेप किया और छोड़कर फरार हो गए।
यूपी के मेरठ में खरखौदा के एक गांव निवासी किशोरी के साथ कुछ युवकों द्वारा गैंगरेप करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि सभी आरोपी नाबालिग छात्रा को हरिद्वार लेकर गए और एक होटल में रखकर गैंगरेप किया और छोड़कर फरार हो गए। यहां से पानीपत निवासी मुस्लिम परिवार किशोरी को लावारिस पाकर साथ घर ले गया। मंगलवार रात पुलिस ने किशोरी को पानीपत के हरिनगर से बरामद किया तो गैंगरेप का खुलासा हुआ। दर्जनभर लोगों को पुलिस ने बुधवार को उठाया है।
मामले में मिली जानकारी के अनुसार खरखौदा के एक गांव निवासी 17 वर्षीय किशोरी की मां ने 24 अप्रैल को पिटाई की थी। गुस्से में वह घर छोड़कर चली गई थी। रास्ते में उसको लालपुर और सेतुकुआं निवासी छह युवकों ने अगवा कर लिया था। इन्होंने छात्रा के साथ एक मकान में गैंगरेप किया। खरखौदा से पीड़िता को लेकर आरोपी हरिद्वार पहुंच गए और वहां एक होटल में कमरा लिया।
आरोपियों ने हरिद्वार में भी पीड़िता के साथ रेप किया। इसके बाद छात्रा को लावारिस छोड़ दिया। इसी दौरान पानीपत के हरिनगर निवासी एक मुस्लिम परिवार को किशोरी मिल गई थी, जो पीड़िता को अपने साथ ले गया। दूसरी ओर, छात्रा की गुमशुदगी 25 अप्रैल को दर्ज की गई थी, लेकिन थाना पुलिस बरामद नहीं कर पाई।
किशोरी की मां ने एसएसपी मेरठ अविनाश पांडेय से मदद मांगी। जिसके बाद स्वाट टीम ने मंगलवार को किशोरी को पानीपत के हरिनगर से बरामद कर लिया। किशोरी को पनाह देने वाले परिवार को भी हिरासत में लेकर मेरठ लाया गया। एसपी देहात अभिजीत कुमार के नेतृत्व में पुलिस ने सेतुकुआं, लालपुर से दर्जनभर लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस सूत्रों की मानें तो तीन आरोपियों को छात्रा ने पहचान लिया है।
पुलिस की दबिश जारी
गैंगरेप करने वाले बाकी आरोपियों की तलाश में पुलिस की कई टीम बुधवार देर रात तक दबिश में देती रही। दूसरी ओर, आला अधिकारियों ने भी घटना का संज्ञान लिया है। वहीं, पुलिस इस मामले में पीड़िता का मेडिकल और कोर्ट में बयान की कार्रवाई गुरुवार को पूरी कराएगी। मामले में पुलिस जांच में जुटी है। कहा कि आरोपियों को पकड़कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
मेरठ के एसएसपी, विनाश पांडेय ने इस मामले के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि लापता किशोरी को बरामद कर लिया गया है। पानीपत के जिस परिवार ने उसको अपने पास रखा, उनसे भी पूछताछ हो रही है। बाकी किशोरी के बयान के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें