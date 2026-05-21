Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

यूपी से नाबालिग लड़की को अगवा कर उत्तराखंड लेजाकर गैंगरेप, लावारिस छोड़कर फरार

Srishti Kunj प्रमुख संवाददाता, मेरठ
share

यूपी के मेरठ में खरखौदा के एक गांव निवासी किशोरी के साथ कुछ युवकों द्वारा गैंगरेप करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि सभी आरोपी नाबालिग छात्रा को हरिद्वार लेकर गए और एक होटल में रखकर गैंगरेप किया और छोड़कर फरार हो गए।

यूपी से नाबालिग लड़की को अगवा कर उत्तराखंड लेजाकर गैंगरेप, लावारिस छोड़कर फरार

यूपी के मेरठ में खरखौदा के एक गांव निवासी किशोरी के साथ कुछ युवकों द्वारा गैंगरेप करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि सभी आरोपी नाबालिग छात्रा को हरिद्वार लेकर गए और एक होटल में रखकर गैंगरेप किया और छोड़कर फरार हो गए। यहां से पानीपत निवासी मुस्लिम परिवार किशोरी को लावारिस पाकर साथ घर ले गया। मंगलवार रात पुलिस ने किशोरी को पानीपत के हरिनगर से बरामद किया तो गैंगरेप का खुलासा हुआ। दर्जनभर लोगों को पुलिस ने बुधवार को उठाया है।

मामले में मिली जानकारी के अनुसार खरखौदा के एक गांव निवासी 17 वर्षीय किशोरी की मां ने 24 अप्रैल को पिटाई की थी। गुस्से में वह घर छोड़कर चली गई थी। रास्ते में उसको लालपुर और सेतुकुआं निवासी छह युवकों ने अगवा कर लिया था। इन्होंने छात्रा के साथ एक मकान में गैंगरेप किया। खरखौदा से पीड़िता को लेकर आरोपी हरिद्वार पहुंच गए और वहां एक होटल में कमरा लिया।

Voice of UP
ये भी पढ़ें:बेटे को बचाने के लिए तेंदुए से भिड़ गई महिला; हमले में 3 लोग घायल, गांव में दहशत

आरोपियों ने हरिद्वार में भी पीड़िता के साथ रेप किया। इसके बाद छात्रा को लावारिस छोड़ दिया। इसी दौरान पानीपत के हरिनगर निवासी एक मुस्लिम परिवार को किशोरी मिल गई थी, जो पीड़िता को अपने साथ ले गया। दूसरी ओर, छात्रा की गुमशुदगी 25 अप्रैल को दर्ज की गई थी, लेकिन थाना पुलिस बरामद नहीं कर पाई।

किशोरी की मां ने एसएसपी मेरठ अविनाश पांडेय से मदद मांगी। जिसके बाद स्वाट टीम ने मंगलवार को किशोरी को पानीपत के हरिनगर से बरामद कर लिया। किशोरी को पनाह देने वाले परिवार को भी हिरासत में लेकर मेरठ लाया गया। एसपी देहात अभिजीत कुमार के नेतृत्व में पुलिस ने सेतुकुआं, लालपुर से दर्जनभर लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस सूत्रों की मानें तो तीन आरोपियों को छात्रा ने पहचान लिया है।

ये भी पढ़ें:साहब! लड़की बनकर 200 लड़कों से पति चैट करता है; पत्नी के आरोप सुन पुलिस भी दंग

पुलिस की दबिश जारी

गैंगरेप करने वाले बाकी आरोपियों की तलाश में पुलिस की कई टीम बुधवार देर रात तक दबिश में देती रही। दूसरी ओर, आला अधिकारियों ने भी घटना का संज्ञान लिया है। वहीं, पुलिस इस मामले में पीड़िता का मेडिकल और कोर्ट में बयान की कार्रवाई गुरुवार को पूरी कराएगी। मामले में पुलिस जांच में जुटी है। कहा कि आरोपियों को पकड़कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

ये भी पढ़ें:सास के अंतिम संस्कार के समय सरयू किनारे से दामाद खींच ले गया था मगरमच्छ, मिला शव

मेरठ के एसएसपी, विनाश पांडेय ने इस मामले के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि लापता किशोरी को बरामद कर लिया गया है। पानीपत के जिस परिवार ने उसको अपने पास रखा, उनसे भी पूछताछ हो रही है। बाकी किशोरी के बयान के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

और पढ़ें
Meerut News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News , Pareet Yadav Death Live और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।