दिल्ली से यूपी एक ही टिकट पर होगा रैपिड और मेरठ मेट्रो का सफर, पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास को नई रफ्तार देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 फरवरी को मेरठ आ रहे हैं। रैपिड रेल नमो भारत के अगले चरण के उद्घाटन के साथ ही प्रधानमंत्री मो एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने के लिए भाजपा और प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। माना जा रहा है कि 22 फरवरी को रैपिड रेल के उद्घाटन के अवसर पर करीब एक लाख लोगों की जनसभा को संबोधित करेंगे।

मेरठ-दिल्ली के बीच आने-जाने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खबर है। रैपिड और मेट्रो मेरठ के विभिन्न क्षेत्रों से दिल्ली-एनसीआर के मुसाफिरों का सफर और भी आसान करने जा रहा है। एक ही टिकट पर रैपिड रेल कॉरिडोर में हाईस्पीड नमो भारत और मेरठ मेट्रो से सफर किया जा सकेगा। एनसीआरटीसी ने दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर पर सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक बड़ी सुविधा का ऐलान किया है। अब यात्रियों को रैपिड रेल कॉरिडोर में नमो भारत और मेरठ मेट्रो के लिए अलग-अलग टिकट लेने की जद्दोजहद नहीं करनी होगी।

एनसीआरटीसी ने दोनों सेवाओं के लिए ‘सिंगल टिकट’ सिस्टम लागू करने का निर्णय लिया है। एक ही टिकट पर लोग नमो भारत और मेट्रो दोनों की सेवाएं आसानी से ले सकेंगे। मेरठ साउथ से मोदीपुरम तक 13 स्टेशनों में से कहीं से भी कोई व्यक्ति टिकट ले सकता है। दिल्ली, गाजियाबाद की यात्रा कर सकता है। मेरठ साउथ से मोदीपुरम के बीच किसीभी मेट्रो स्टेशन से आपको दिल्ली, गाजियाबाद जाना है तो आप उसी स्टेशन से टिकट ले सकते हैं। मोदीपुरम, बेगमपुल, शताब्दीनगर या मेरठ साउथ से इंटरचेंज कर नमो भारत से दिल्ली, गाजियाबाद तक की यात्रा कर सकते हैं।

करीब 10 मिनट ही नमो भारत से यात्रा करेंगे पीएम मोदी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मेरठ दौरे के कार्यक्रम में लगातार फेरबदल हो रहा है। शनिवार की रात यह सूचना हुई है कि अब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी करीब 10 मिनट ही नमो भारत/मेट्रो से सफर करेंगे। संभावना है कि यह सफर शताब्दीनगर स्टेशन से मेरठ साउथ के बीच ही होगी। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि आधिकारिक कार्यक्रम का इंतजार है।

शनिवार को उच्च स्तर पर विचार-विमर्श में यह जानकारी हुई कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वायु सेना के हेलीकॉप्टर से सीधे मोहकमपुर आएंगे। प्रधानमंत्री के साथ नमो भारत/मेट्रो में राज्यपाल और मुख्यमंत्री, स्थानीय जनप्रतिनिधि भी रहेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर अब 19 से 21 के बीच मुख्यमंत्री के मेरठ आने की संभावना जताई जा रही है।

यह होगी खास बातें वन टिकट सिस्टम: यात्री एक ही टिकट या नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड के जरिए रैपिड रेल और मेरठ मेट्रो दोनों में यात्रा कर सकेंगे।

आसान इंटरचेंज: यात्रियों को ट्रेन बदलने के लिए स्टेशन से बाहर निकलने की जरूरत नहीं होगी। बस प्लेटफॉर्म बदलकर आप रैपिड से मेट्रो या मेट्रो से रैपिड ट्रेन पकड़ सकेंगे।

हर स्टेशन पर सुविधा: यह टिकट सुविधा कॉरिडोर के सभी रैपिड और मेरठ मेट्रो स्टेशनों पर उपलब्ध होगी।