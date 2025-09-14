मेडिकल कॉलेज रिसर्च के लिए रखे चूहे और खरगोश बेच रहा, जानें कितने दाम तय

यूपी के मेरठ मेडिकल कॉलेज के एनिमल हाउस में रिसर्च के लिए रखे गए चूहे और खरगोश को अब बेचा भी जा रहा है। अब तक मेडिकल कॉलेज डेढ़ लाख से ज्यादा के चूहे, खरगोश अन्य मेडिकल कॉलेजों के एनिमल हाउस को बेच चुका है।

यूपी के मेरठ मेडिकल कॉलेज के एनिमल हाउस में रिसर्च के लिए रखे गए चूहे और खरगोश को अब बेचा भी जा रहा है। अब तक मेडिकल कॉलेज डेढ़ लाख से ज्यादा के चूहे, खरगोश अन्य मेडिकल कॉलेजों के एनिमल हाउस को बेच चुका है। बेचे गए चूहे और खरगोश चौधरी चरण सिंह विवि मेरठ, कृषि विश्वविद्यालय, फार्मेसी कॉलेज को बेचे गए हैं।

यूपी के लखनऊ, नोएडा समेत तमाम मेडिकल कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज इन्हें खरीदने के लिए संपर्क करते हैं। इनके दाम भी निजी केंद्रों और सरकारी सेंटर के लिए अलग-अलग हैं। एलएलआरएम मेडिकल कॉलेज मेरठ का एनिमल हाउस वेस्ट यूपी का पहला सरकारी केंद्र है जो चूहे, खरगोश को बेचकर कमाई कर रहा है।

छात्र करते हैं शोध डॉक्टरी, फार्मसी की पढ़ाई करने वाले छात्रों को रिसर्च के लिए चूहे और खरगोश आवश्यकता होती है। ऐसे में मेडिकल कॉलेज के एनिमल हाउस को अपग्रेड किया गया है।

आधुनिक सुविधाएं, वीआईपी रखरखाव एनिमल हाउस में छह नए कमरे तैयार किए गए हैं। सभी में एसी की सुविधा है। जानवरों को रखने के लिए पिंजरे बनाए गए हैं। पशुओं के हिसाब से डाइट तय की गई है। इनको पानी, दूध समेत अन्य पेय दिए जाते हैं। देखरेख के लिए कर्मचारी तैनात हैं। - डॉ. मनीष सैनी, पशु चिकित्सा अधिकारी, प्रभारी एनिमल हाउस, एलएलआरएम मेडिकल

चूहे और खरगोशों के दाम पर एक नजर स्विस अल्बिनो चूहे- सरकारी सेंटर पर 80 रुपये प्रति, निजी केंद्र पर 100 रुपये प्रति

विस्तर चूहे- सरकारी सेंटर पर 150 रुपये प्रति, निजी केंद्र पर 200 रुपये प्रति

डुकन हार्टले गिनी पिग- सरकारी सेंटर पर 400 रुपये प्रति, निजी केंद्र पर 600 रुपये प्रति

न्यूजीलैंड सफेद खरगोश- सरकारी सेंटर पर 1200 रुपये प्रति, निजी केंद्र पर 1800 रुपये प्रति

एनिमल हाउस में बढ़ाई जा रही संख्या एनिमल हाउस में चूहे, खरगोश की संख्या बढ़ाई जा रही है। शोध में इजाफा हुआ है। एक वर्ष पहले कॉमर्शियल ब्रीडिंग हाउस लाइसेंस कॉलेज ने लिया था। इसके बाद से बेचा जा रहा है। एक वर्ष में डेढ़ लाख से ज्यादा चूहे, खरगोश बेचे जा चुके हैं। कॉलेजों के ऑडर वेटिंग में चल रहे हैं। -डॉ आरसी गुप्ता, प्राचार्य, मेडिकल कॉलेज।