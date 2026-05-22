मेडिकल कॉलेज की संविदा नर्स का अपहरण कर हत्या, धर्मांतरण और शादी करवाना चाहता था आरोपी
यूपी के मेरठ में मेडिकल कॉलेज की संविदा नर्स की फंदे से गला दबाकर हत्या कर दी गई। वारदात को पूर्व सहकर्मी सूफियान ने लोहियानगर के आवास पर अंजाम दिया और फरार हो गया। इसके बाद आरोपी की बहन ने अपने भाई की मदद की।
यूपी के मेरठ में मेडिकल कॉलेज की संविदा नर्स की फंदे से गला दबाकर हत्या कर दी गई। वारदात को पूर्व सहकर्मी सूफियान ने लोहियानगर के आवास पर अंजाम दिया और फरार हो गया। इसके बाद आरोपी की बहन ने अपने भाई की मदद की। बताया जा रहा है कि आरोपी लगातार नर्स पर धर्मांतरण और शादी करने के लिए दबाव बना रहा था। नर्स के न मानने पर उसने हत्या कर दी। लाश को सूफियान की बहन ने मेडिकल कॉलेज में फेंका और फरार हो गई। पुलिस की दो टीमों को कार्रवाई के लिए लगाया गया, जिसके बाद हत्यारोपी की बहन को गिरफ्तार किया गया है। देर रात हत्यारोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया।
मामले में मिली जानकारी के अनुसार जागृति विहार निवासी अंजली शर्मा मेडिकल कॉलेज में संविदा नर्स थी। पूर्व में इनके साथ सूफियान निवासी खुशहालनगर लिसाड़ी गेट काम करता था। सूफियान लगातार अंजली को परेशान कर रहा था और शादी कर धर्मांतरण के लिए दबाव बना रहा था। हालांकि अंजली ने साफ कह दिया था कि वह शादीशुदा है। अंजली गुरुवार सुबह करीब 11 बजे अपने घर से मेडिकल कॉलेज में ड्यूटी के लिए निकली थी। इसी दौरान सूफियान ने अंजली का अपहरण कर लिया और उसे लोहियानगर एल-ब्लॉक वाले अपने मकान पर ले गया। यहां अंजली पर दोबारा दबाव बनाया और मना करने पर किसी रस्सी से गला दबाकर हत्या कर दी।
सूफियान ने लाश को ठिकाने लगाने के लिए अपनी बहन साजिदा को बुलाया। एक ई-रिक्शा में अंजली की लाश को डालकर साजिदा मेडिकल कॉलेज पहुंच गई। ई-रिक्शा वाले को बताया कि अंजली की तबीयत खराब है और अस्पताल लेकर जाना है। साजिदा मेडिकल कॉलेज में अंजली की लाश दोपहर एक बजे छोड़कर फरार हो गई। अंजली की पहचान के बाद पुलिस ने परिजनों को सूचना दी। अंजली के भाई प्रदीप मौके पर पहुंचे। पुलिस ने पहचान कर पहले साजिदा को गिरफ्तार किया। उसी ने पूरा घटनाक्रम बताया। देर रात पुलिस ने सूफियान को भी दबोच लिया।
एसपी सिटी मेरठ, विनायक गोपाल भोसले ने इस मामले के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि अंजली नाम की महिला के साथ ही अस्पताल में पूर्व में सूफियान काम करता था। सूफियान लगातार अंजली पर शादी का दबाव बना रहा था, लेकिन अंजली ने इंकार कर दिया। इसी बात को लेकर सूफियान ने अंजली की हत्या कर दी। आरोपी और उसकी बहन पर हत्या का मुकदमा दर्ज कया गया है और गिरफ्तारी कर ली गई है।
कृपया अपने अनुभव को रेट करें
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें